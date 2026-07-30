SCG công bố kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm, doanh thu tại Việt Nam đạt 1,42 tỷ USD

Theo công bố ngày 29/7, trong 6 tháng đầu năm 2026, SCG ghi nhận EBITDA điều chỉnh đạt 34,85 nghìn tỷ đồng (tương đương 1,34 tỷ USD), tăng 35% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận trong kỳ đạt 10,23 nghìn tỷ đồng (tương đương 394 triệu USD).
Doanh nghiệp cho biết kết quả này đến từ việc tăng cường quản lý chi phí, đa dạng hóa nguồn nguyên liệu thô, tái cấu trúc hoạt động, mở rộng danh mục sản phẩm Giá trị Gia tăng cao (HVA), đồng thời đẩy mạnh ứng dụng robot và trí tuệ nhân tạo (AI) trong hoạt động sản xuất, kinh doanh tại khu vực ASEAN.
Ông Thammasak Sethaudom, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Tập đoàn SCG, cho biết trong bối cảnh kinh tế thế giới vẫn còn nhiều biến động, tập đoàn tiếp tục theo đuổi định hướng nâng cao năng lực cạnh tranh, đầu tư dài hạn và phát triển cùng các thị trường trọng điểm, trong đó có Việt Nam. Theo ông, SCG sẽ tiếp tục đầu tư vào đổi mới sáng tạo, phát triển bền vững và nguồn nhân lực nhằm đồng hành với quá trình phát triển công nghiệp của Việt Nam.
Nhân dịp Việt Nam và Thái Lan kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, SCG cũng tái khẳng định cam kết gắn bó lâu dài với thị trường Việt Nam sau hơn ba thập kỷ đầu tư và hoạt động.
Việt Nam tiếp tục giữ vai trò quan trọng trong chiến lược phát triển của SCG tại khu vực. Trong nửa đầu năm 2026, doanh thu của tập đoàn tại Việt Nam đạt 37,12 nghìn tỷ đồng (tương đương 1,42 tỷ USD), tăng 126% so với cùng kỳ năm trước. Theo SCG, kết quả này chủ yếu đến từ hoạt động kinh doanh cải thiện và việc tái vận hành Tổ hợp Hóa dầu Long Sơn (LSP) từ cuối năm 2025.
Tại Tổ hợp Hóa dầu Long Sơn, dự án cải tạo LSP hiện đã hoàn thành hơn 60% tiến độ theo kế hoạch. Dù chịu ảnh hưởng bởi những gián đoạn tạm thời về nguồn nguyên liệu do căng thẳng địa chính trị tại khu vực Trung Đông, dự án vẫn đang được triển khai theo lộ trình. Sau khi hoàn thành, dự án được kỳ vọng sẽ tăng tính linh hoạt trong lựa chọn nguyên liệu đầu vào, nâng cao khả năng thích ứng trong vận hành, đồng thời củng cố năng lực cạnh tranh dài hạn của ngành hóa dầu Việt Nam. Trong quá trình thi công, công nghệ hàn robot cũng được ứng dụng nhằm nâng cao chất lượng, an toàn và năng suất.
Ở lĩnh vực vật liệu xây dựng, SCG cho biết kim ngạch xuất khẩu gạch sứ tráng men của PRIME Group trong nửa đầu năm tăng 24% so với cùng kỳ năm trước. Doanh nghiệp đang tiếp tục mở rộng công suất để đáp ứng nhu cầu xuất khẩu, qua đó hướng tới nâng cao năng lực sản xuất vật liệu xây dựng tại Việt Nam.
Trong khi đó, SCGP đang đầu tư khoảng 622 tỷ đồng để mở rộng công suất sản xuất bao bì carton tại miền Nam Việt Nam. Dự án dự kiến đi vào hoạt động thương mại trong năm 2027, được trang bị công nghệ hiện đại nhằm nâng cao tính ổn định của nguồn cung và phục vụ nhu cầu tại khu vực sản xuất phát triển nhanh.
Theo SCG, các khoản đầu tư tại Việt Nam được định hướng tập trung vào sản xuất hiện đại, nâng cao hiệu quả vận hành, phát triển các giải pháp thân thiện với môi trường và tăng cường năng lực cạnh tranh cho ngành công nghiệp.
Trong bối cảnh Việt Nam hướng tới mục tiêu phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050, doanh nghiệp cho biết đang tiếp tục phát triển các sản phẩm và công nghệ theo hướng giảm phát thải, sử dụng hiệu quả tài nguyên và thúc đẩy kinh tế tuần hoàn.
Các sáng kiến gần đây gồm thương mại hóa bao bì được sản xuất từ 100% nhựa tái chế sau tiêu dùng, mở rộng các dòng gạch tiết kiệm năng lượng, phát triển các giải pháp xi măng phát thải carbon thấp và đạt các chứng nhận sản phẩm xanh độc lập.
Bên cạnh đó, doanh nghiệp cũng được vinh danh năm thứ năm liên tiếp tại Giải thưởng Rồng Vàng, đồng thời được trao danh hiệu Top 10 doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) tiêu biểu tại Việt Nam giai đoạn 2025–2026.
Song song với hoạt động đầu tư, SCG tiếp tục triển khai các chương trình phát triển nguồn nhân lực. Trong đó, Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh đã đưa vào hoạt động Trung tâm Đào tạo Nhựa Bình Minh (BMP Academy) phối hợp với Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh nhằm đào tạo nguồn nhân lực cho ngành nhựa. Tổ hợp Hóa dầu Long Sơn cũng gia hạn chương trình hợp tác "Sharing for Society" với 34 tổ chức địa phương, hướng tới tăng cường kết nối giữa doanh nghiệp và cộng đồng.
Sáng 29/7, hội nghị Xúc tiến Đầu tư TP. Hồ Chí Minh – Catalonia (Tây Ban Nha) năm 2026 đã diễn ra tại TP. Hồ Chí Minh. Hội nghị mở ra nhiều cơ hội hợp tác chiến lược giữa hai khu vực, thúc đẩy quan hệ kinh tế, thương mại song phương…
Ajinomoto Việt Nam đã cho ra mắt website Ajinomoto Sức khỏe Gia đình Việt nhằm hỗ trợ người dùng chăm sóc sức khỏe cho bản thân và gia đình một cách khoa học, chủ động ngay tại nhà.
Nhiều chính sách đột phá được đưa vào dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi), trong đó có việc triệt để cắt giảm thủ tục hành chính, phân cấp mạnh về địa phương. Đặc biệt là cơ chế hoàn toàn mới về nhà ở thương mại giá phù hợp và luật hóa phát triển nhà ở cho thuê.
Hội nghị MICE toàn cầu 2026 tại Moscow dự kiến quy tụ hơn 200 khách mua, mở rộng cơ hội kết nối, xúc tiến thương mại và tiếp cận thị trường BRICS, Nam bán cầu cho doanh nghiệp Việt Nam.
Không chỉ mang đến một hành trình đánh thức vị giác với các sản phẩm thực phẩm thượng hạng, chương trình "Taste Europe!" tại Vietfood & Beverage 2026 còn là nhịp cầu kết nối mạnh mẽ các doanh nghiệp thực phẩm châu Âu với thị trường Việt Nam…
Việt Nam cũng đã từng bước hoàn thiện hành lang pháp lý cho hình thành, phát triển thị trường carbon, vận hành sàn giao dịch carbon trong nước, đồng thời chủ động kết nối với thị trường quốc tế. Các chuyên gia là đại diện cơ quan quản lý, các chuyên gia trong nước và quốc tế, doanh nghiệp về tiềm năng, sẽ cùng phân tích các cơ hội cũng như những vấn đề đặt ra và kiến nghị giải pháp để khai thác hiệu quả sân chơi mới này.
Trước khi trở thành 1 trong 30 nhà nông trẻ xuất sắc được Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trao Giải thưởng Lương Định Của năm 2025, anh Lê Minh Cương đã trải qua không ít thất bại, thậm chí có thời điểm đứng trước nguy cơ phá sản. Từ một du học sinh ngành du lịch, anh đã lựa chọn trở về quê hương Thanh Hóa để khởi nghiệp với mong muốn tạo ra những sản phẩm sạch từ chính nông sản địa phương.
Phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng (TOD) kết hợp với mạng lưới đường sắt đô thị (metro) là chiến lược cốt lõi để giải quyết ùn tắc và tái cấu trúc không gian. Mô hình này tập...
Kỷ niệm 35 năm thành lập Tạp chí Kinh tế Việt Nam (1991 - 2026)
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên...