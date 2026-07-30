SCG công bố kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm, doanh thu tại Việt Nam đạt 1,42 tỷ USD

Tập đoàn SCG vừa công bố kết quả kinh doanh nửa đầu năm 2026 với các chỉ tiêu tăng trưởng tích cực, đồng thời tái khẳng định cam kết đầu tư dài hạn tại Việt Nam thông qua các dự án sản xuất, phát triển bền vững và đào tạo nguồn nhân lực.

Hình ảnh Tổ hợp Hóa dầu Long Sơn

Theo công bố ngày 29/7, trong 6 tháng đầu năm 2026, SCG ghi nhận EBITDA điều chỉnh đạt 34,85 nghìn tỷ đồng (tương đương 1,34 tỷ USD), tăng 35% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận trong kỳ đạt 10,23 nghìn tỷ đồng (tương đương 394 triệu USD).

Doanh nghiệp cho biết kết quả này đến từ việc tăng cường quản lý chi phí, đa dạng hóa nguồn nguyên liệu thô, tái cấu trúc hoạt động, mở rộng danh mục sản phẩm Giá trị Gia tăng cao (HVA), đồng thời đẩy mạnh ứng dụng robot và trí tuệ nhân tạo (AI) trong hoạt động sản xuất, kinh doanh tại khu vực ASEAN.

Ông Thammasak Sethaudom, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Tập đoàn SCG, cho biết trong bối cảnh kinh tế thế giới vẫn còn nhiều biến động, tập đoàn tiếp tục theo đuổi định hướng nâng cao năng lực cạnh tranh, đầu tư dài hạn và phát triển cùng các thị trường trọng điểm, trong đó có Việt Nam. Theo ông, SCG sẽ tiếp tục đầu tư vào đổi mới sáng tạo, phát triển bền vững và nguồn nhân lực nhằm đồng hành với quá trình phát triển công nghiệp của Việt Nam.

Nhân dịp Việt Nam và Thái Lan kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, SCG cũng tái khẳng định cam kết gắn bó lâu dài với thị trường Việt Nam sau hơn ba thập kỷ đầu tư và hoạt động.

Ông Thammasak Sethaudom, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Tập đoàn SCG, công bố kết quả kinh doanh nửa đầu năm 2026 của Tập đoàn và tái khẳng định cam kết đồng hành lâu dài tại Việt Nam.

Việt Nam tiếp tục giữ vai trò quan trọng trong chiến lược phát triển của SCG tại khu vực. Trong nửa đầu năm 2026, doanh thu của tập đoàn tại Việt Nam đạt 37,12 nghìn tỷ đồng (tương đương 1,42 tỷ USD), tăng 126% so với cùng kỳ năm trước. Theo SCG, kết quả này chủ yếu đến từ hoạt động kinh doanh cải thiện và việc tái vận hành Tổ hợp Hóa dầu Long Sơn (LSP) từ cuối năm 2025.

Tại Tổ hợp Hóa dầu Long Sơn, dự án cải tạo LSP hiện đã hoàn thành hơn 60% tiến độ theo kế hoạch. Dù chịu ảnh hưởng bởi những gián đoạn tạm thời về nguồn nguyên liệu do căng thẳng địa chính trị tại khu vực Trung Đông, dự án vẫn đang được triển khai theo lộ trình. Sau khi hoàn thành, dự án được kỳ vọng sẽ tăng tính linh hoạt trong lựa chọn nguyên liệu đầu vào, nâng cao khả năng thích ứng trong vận hành, đồng thời củng cố năng lực cạnh tranh dài hạn của ngành hóa dầu Việt Nam. Trong quá trình thi công, công nghệ hàn robot cũng được ứng dụng nhằm nâng cao chất lượng, an toàn và năng suất.

Ở lĩnh vực vật liệu xây dựng, SCG cho biết kim ngạch xuất khẩu gạch sứ tráng men của PRIME Group trong nửa đầu năm tăng 24% so với cùng kỳ năm trước. Doanh nghiệp đang tiếp tục mở rộng công suất để đáp ứng nhu cầu xuất khẩu, qua đó hướng tới nâng cao năng lực sản xuất vật liệu xây dựng tại Việt Nam.

Trong khi đó, SCGP đang đầu tư khoảng 622 tỷ đồng để mở rộng công suất sản xuất bao bì carton tại miền Nam Việt Nam. Dự án dự kiến đi vào hoạt động thương mại trong năm 2027, được trang bị công nghệ hiện đại nhằm nâng cao tính ổn định của nguồn cung và phục vụ nhu cầu tại khu vực sản xuất phát triển nhanh.

Theo SCG, các khoản đầu tư tại Việt Nam được định hướng tập trung vào sản xuất hiện đại, nâng cao hiệu quả vận hành, phát triển các giải pháp thân thiện với môi trường và tăng cường năng lực cạnh tranh cho ngành công nghiệp.

Trong bối cảnh Việt Nam hướng tới mục tiêu phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050, doanh nghiệp cho biết đang tiếp tục phát triển các sản phẩm và công nghệ theo hướng giảm phát thải, sử dụng hiệu quả tài nguyên và thúc đẩy kinh tế tuần hoàn.

Các sáng kiến gần đây gồm thương mại hóa bao bì được sản xuất từ 100% nhựa tái chế sau tiêu dùng, mở rộng các dòng gạch tiết kiệm năng lượng, phát triển các giải pháp xi măng phát thải carbon thấp và đạt các chứng nhận sản phẩm xanh độc lập.

SCG được vinh danh tại Giải thưởng Rồng Vàng năm thứ năm liên tiếp và nằm trong Top 10 Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) tiêu biểu tại Việt Nam giai đoạn 2025–2026.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp cũng được vinh danh năm thứ năm liên tiếp tại Giải thưởng Rồng Vàng, đồng thời được trao danh hiệu Top 10 doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) tiêu biểu tại Việt Nam giai đoạn 2025–2026.

Song song với hoạt động đầu tư, SCG tiếp tục triển khai các chương trình phát triển nguồn nhân lực. Trong đó, Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh đã đưa vào hoạt động Trung tâm Đào tạo Nhựa Bình Minh (BMP Academy) phối hợp với Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh nhằm đào tạo nguồn nhân lực cho ngành nhựa. Tổ hợp Hóa dầu Long Sơn cũng gia hạn chương trình hợp tác "Sharing for Society" với 34 tổ chức địa phương, hướng tới tăng cường kết nối giữa doanh nghiệp và cộng đồng.