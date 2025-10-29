Thứ Tư, 29/10/2025

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Doanh nghiệp niêm yết

SCIC chuyển nhượng 370.7 triệu cổ phiếu FPT Telecom về Bộ Công an

Hà Anh

29/10/2025, 08:59

Giao dịch dự kiến được thực hiện ngoài hệ thống từ ngày 31/10-28/11, với mục đích chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu vốn Nhà nước tại FPT Telecom từ SCIC về Bộ Công an, theo biên bản ký ngày 16/07/2025.

Sơ đồ giá cổ phiếu FOX trên TradingView.
Sơ đồ giá cổ phiếu FOX trên TradingView.

Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh Vốn nhà nước (SCIC) đăng ký bán toàn bộ hết cổ phiếu của CTCP Viễn thông FPT (mã FOX-UPCoM).

Theo đó, Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) vừa thông báo đăng ký bán hết 370.669.546 cổ phiếu, tương ứng 50,17% vốn tại FPT Telecom.

Giao dịch dự kiến được thực hiện ngoài hệ thống từ ngày 31/10-28/11, với mục đích chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu vốn Nhà nước tại FPT Telecom từ SCIC về Bộ Công an, theo biên bản ký ngày 16/07/2025.

Sau chuyển giao, toàn bộ phần vốn Nhà nước tại FPT Telecom sẽ do Bộ Công an quản lý, trong khi cổ đông lớn còn lại là CTCP FPT (mã FPT-HOSE đang nắm giữ 45,66% vốn.

Trước đó, ngày 16/7, Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) đã bàn giao quyền đại diện chủ sở hữu phần vốn nhà nước tại Công ty Cổ phần Viễn thông FPT (FPT Telecom) về Bộ Công an…

Tại buổi lễ bàn giao có Thượng tướng Nguyễn Ngọc Lâm, Thứ trưởng Bộ Công an, Thứ trưởng Bộ Tài chính Cao Anh Tuấn và đại diện SCIC, Tập đoàn FPT, FPT Telecom, cùng đại diện các đơn vị chức năng trực thuộc Bộ Công an.

Phát biểu tại buổi lễ, Tổng Giám đốc SCIC Nguyễn Quốc Huy nhấn mạnh ý nghĩa quan trọng của việc chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu phần vốn nhà nước tại FPT Telecom từ SCIC về Bộ Công an, khẳng định đây là một chính sách chiến lược đảm bảo về an ninh dữ liệu, an ninh chủ quyền số quốc gia trong thời kỳ mới.

Đồng thời, lãnh đạo SCIC tin tưởng Bộ Công an sẽ tiếp tục phát huy tiềm lực và tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa để FPT Telecom tiếp tục lớn mạnh, đóng vai trò quan trọng trong Đề án 06 về xây dựng chính phủ số, xã hội số và các nền tảng dữ liệu quốc gia.

Về kết quả kinh doanh, quý 3/2025, doanh thu FPT Telecom đạt gần 4,930 tỷ đồng, tăng 8% so với cùng kỳ (4.555 tỷ đồng); lợi nhuận sau thuế đạt 904 tỷ, tăng 27% so với cùng kỳ (717 tỷ đồng).

Lũy kế 9 tháng, doanh thu đạt gần 14.287 tỷ đồng, tăng 12% so với cùng kỳ (12.799 tỷ đồng); lợi nhuận trước thuế đạt 3.227,6 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 2.580 tỷ đồng, tăng 22% so với cùng kỳ (2.124 tỷ đồng).

Theo giải trình từ phía công ty, trong năm 2025, công ty tiếp tục tăng cường chất lượng đường truyền cũng như chất lượng dịch vụ chăm sóc khách hàng đồng thời thực hiện nhiều biện pháp thúc đẩy bán hàng, cắt giảm chi phí, nâng cao năng suất lao động...

Được biết từ khi thành lập đến nay, SCIC đã tiếp nhận quyền đại diện chủ sở hữu vốn tại 1.084 doanh nghiệp với tổng giá trị vốn nhà nước là 32.460 tỷ đồng, trong đó đã hoàn thành sắp xếp, cổ phần hóa và bán vốn tại 29 Công ty TNHH (gồm 28 Công ty TNHH MTV và 01 Công ty TNHH 2 thành viên).

Lũy kế đến 30/9/2025, SCIC đã tiếp nhận và đầu tư vốn tại 34 Tổng công ty, 01 Tập đoàn; bán vốn tại 1.063 doanh nghiệp – tổng giá trị thu về 52.103 tỷ đồng, gấp 4,1 lần giá vốn.

Cũng tính đến 30/9/2025, danh mục đầu tư của SCIC còn 111 doanh nghiệp, với tổng vốn theo giá trị sổ sách là 61.583 tỷ đồng, trên tổng vốn điều lệ là 269.204 tỷ đồng, bao gồm: 106 Công ty cổ phần; 01 Công ty TNHH 2 thành viên; 04 Công ty TNHH MTV - trong đó, SCIC có vốn tại 15 Tổng công ty và 01 Tập đoàn.

Geleximco trúng đấu giá cổ phần Viettronics do SCIC sở hữu

21:48, 27/10/2025

Geleximco trúng đấu giá cổ phần Viettronics do SCIC sở hữu

Doanh nghiệp "họ SCIC" bứt phá mùa đại hội cổ đông 2025: Khi áp lực thành động lực

18:18, 08/05/2025

Doanh nghiệp

31 doanh nghiệp được SCIC thoái vốn đợt 1/2025

07:33, 29/04/2025

31 doanh nghiệp được SCIC thoái vốn đợt 1/2025

Từ khóa:

Bộ Công an chứng khoán Đề án 06 về xây dựng chính phủ số, xã hội số và các nền tảng dữ liệu quốc gia FOX FPT Telecom SCIC

Đọc thêm

Nhà đầu tư quốc tế gia tăng niềm tin vào triển vọng kinh tế Việt Nam

Nhà đầu tư quốc tế gia tăng niềm tin vào triển vọng kinh tế Việt Nam

Môi trường đầu tư ổn định và chính sách minh bạch đang giúp Việt Nam củng cố vị thế trong mắt nhà đầu tư toàn cầu. Dòng vốn quốc tế được kỳ vọng sẽ tiếp tục chảy mạnh vào nền kinh tế, đặc biệt trong bối cảnh hạ tầng và thị trường tài chính bước vào giai đoạn phát triển mới…

SMC bị xử phạt và truy thu thuế hơn 26 tỷ đồng

Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại SMC thông báo Quyết định của Cục thuế TP.HCM về việc xử phạt vi phạm hành chính về thuế.

Quý 3/2025 đã có lãi, DQC nêu biện pháp khắc phục tình trạng cổ phiếu bị cảnh báo và kiểm soát

DQC cho biết sẽ tiếp tục thực hiện các biện pháp khắc phục như triển khai đồng bộ các giải pháp để cải thiện hiệu quả kinh doanh, đàm phán giảm giá nguyên vật liệu, tinh gọn bộ máy, cắt giảm chi phí.

Vợ Giám đốc chi nhánh TCBS muốn bán toàn bộ cổ phần

Bà Nguyễn Thu Trang thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương TCBS (mã TCX-HOSE).

VIX tiếp tục muốn nâng chỉ tiêu lợi nhuận trước và sau thuế tăng lên 433%

VIX đã thông báo việc triệu tập họp ĐHCĐ bất thường năm 2025. Ngày chốt danh sách cổ đông dự họp là 9/10. Ngày tổ chức họp là ngày 28/11 tại Khách sạn Melia Hà Nội.

Dòng sự kiện

Bài viết mới nhất

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Bài viết mới nhất

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
15 quốc gia có nợ công cao nhất thế giới, Mỹ và Trung Quốc dẫn đầu

Thế giới

15 quốc gia có nợ công cao nhất thế giới, Mỹ và Trung Quốc dẫn đầu

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 43-2025

Ấn phẩm

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 43-2025

Nông nghiệp tái sinh: Sáng kiến nông nghiệp bền vững

eMagazine

Nông nghiệp tái sinh: Sáng kiến nông nghiệp bền vững

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Một số ngân hàng tăng lãi suất huy động trong tuần cuối tháng 10

Tài chính

2

Hải Phòng đầu tư tuyến đường Đông – Tây hơn 19.000 tỷ đồng theo hình thức BT

Đầu tư

3

Chứng khoán Mỹ lập kỷ lục phiên thứ hai liên tiếp, giá dầu sụt 2%

Thế giới

4

Đề xuất xây dựng tuyến đường 10.000 tỷ kết nối sân bay Cam Ranh và khu vực phía Nam tỉnh Khánh Hòa

Đầu tư

5

Văn Phú đưa triết lý “vị nhân sinh” vào loạt dự án trọng điểm phía nam

Bất động sản

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy