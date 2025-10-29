SCIC chuyển nhượng 370.7 triệu cổ phiếu FPT Telecom về Bộ Công an

Giao dịch dự kiến được thực hiện ngoài hệ thống từ ngày 31/10-28/11, với mục đích chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu vốn Nhà nước tại FPT Telecom từ SCIC về Bộ Công an, theo biên bản ký ngày 16/07/2025.

Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh Vốn nhà nước (SCIC) đăng ký bán toàn bộ hết cổ phiếu của CTCP Viễn thông FPT (mã FOX-UPCoM).

Theo đó, Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) vừa thông báo đăng ký bán hết 370.669.546 cổ phiếu, tương ứng 50,17% vốn tại FPT Telecom.

Giao dịch dự kiến được thực hiện ngoài hệ thống từ ngày 31/10-28/11, với mục đích chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu vốn Nhà nước tại FPT Telecom từ SCIC về Bộ Công an, theo biên bản ký ngày 16/07/2025.

Sau chuyển giao, toàn bộ phần vốn Nhà nước tại FPT Telecom sẽ do Bộ Công an quản lý, trong khi cổ đông lớn còn lại là CTCP FPT (mã FPT-HOSE đang nắm giữ 45,66% vốn.

Trước đó, ngày 16/7, Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) đã bàn giao quyền đại diện chủ sở hữu phần vốn nhà nước tại Công ty Cổ phần Viễn thông FPT (FPT Telecom) về Bộ Công an…

Tại buổi lễ bàn giao có Thượng tướng Nguyễn Ngọc Lâm, Thứ trưởng Bộ Công an, Thứ trưởng Bộ Tài chính Cao Anh Tuấn và đại diện SCIC, Tập đoàn FPT, FPT Telecom, cùng đại diện các đơn vị chức năng trực thuộc Bộ Công an.

Phát biểu tại buổi lễ, Tổng Giám đốc SCIC Nguyễn Quốc Huy nhấn mạnh ý nghĩa quan trọng của việc chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu phần vốn nhà nước tại FPT Telecom từ SCIC về Bộ Công an, khẳng định đây là một chính sách chiến lược đảm bảo về an ninh dữ liệu, an ninh chủ quyền số quốc gia trong thời kỳ mới.

Đồng thời, lãnh đạo SCIC tin tưởng Bộ Công an sẽ tiếp tục phát huy tiềm lực và tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa để FPT Telecom tiếp tục lớn mạnh, đóng vai trò quan trọng trong Đề án 06 về xây dựng chính phủ số, xã hội số và các nền tảng dữ liệu quốc gia.

Về kết quả kinh doanh, quý 3/2025, doanh thu FPT Telecom đạt gần 4,930 tỷ đồng, tăng 8% so với cùng kỳ (4.555 tỷ đồng); lợi nhuận sau thuế đạt 904 tỷ, tăng 27% so với cùng kỳ (717 tỷ đồng).

Lũy kế 9 tháng, doanh thu đạt gần 14.287 tỷ đồng, tăng 12% so với cùng kỳ (12.799 tỷ đồng); lợi nhuận trước thuế đạt 3.227,6 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 2.580 tỷ đồng, tăng 22% so với cùng kỳ (2.124 tỷ đồng).

Theo giải trình từ phía công ty, trong năm 2025, công ty tiếp tục tăng cường chất lượng đường truyền cũng như chất lượng dịch vụ chăm sóc khách hàng đồng thời thực hiện nhiều biện pháp thúc đẩy bán hàng, cắt giảm chi phí, nâng cao năng suất lao động...

Được biết từ khi thành lập đến nay, SCIC đã tiếp nhận quyền đại diện chủ sở hữu vốn tại 1.084 doanh nghiệp với tổng giá trị vốn nhà nước là 32.460 tỷ đồng, trong đó đã hoàn thành sắp xếp, cổ phần hóa và bán vốn tại 29 Công ty TNHH (gồm 28 Công ty TNHH MTV và 01 Công ty TNHH 2 thành viên).

Lũy kế đến 30/9/2025, SCIC đã tiếp nhận và đầu tư vốn tại 34 Tổng công ty, 01 Tập đoàn; bán vốn tại 1.063 doanh nghiệp – tổng giá trị thu về 52.103 tỷ đồng, gấp 4,1 lần giá vốn.

Cũng tính đến 30/9/2025, danh mục đầu tư của SCIC còn 111 doanh nghiệp, với tổng vốn theo giá trị sổ sách là 61.583 tỷ đồng, trên tổng vốn điều lệ là 269.204 tỷ đồng, bao gồm: 106 Công ty cổ phần; 01 Công ty TNHH 2 thành viên; 04 Công ty TNHH MTV - trong đó, SCIC có vốn tại 15 Tổng công ty và 01 Tập đoàn.