Shinhan Bank và VNPAY ký kết hợp tác, triển khai giải pháp thanh toán - nộp thuế số cho hộ kinh doanh

VNPAY và Shinhan Bank chính thức ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác toàn diện (MOU), triển khai trọn bộ giải pháp thanh toán và nộp thuế số, hỗ trợ doanh nghiệp và hộ kinh doanh tối ưu quy trình từ bán hàng, quản lý doanh thu đến kê khai thuế.

Ngày 8/4/2026, Ngân hàng Shinhan Việt Nam (Shinhan Bank) và Công ty Cổ phần Giải pháp Thanh toán Việt Nam (VNPAY) chính thức ký kết biên bản ghi nhớ (MOU) hợp tác toàn diện. Sự kiện này đánh dấu nỗ lực của hai đơn vị trong việc đồng hành, hỗ trợ các doanh nghiệp và hộ kinh doanh tối ưu hóa quy trình bán hàng, từ đó thực hiện nghĩa vụ thuế đơn giản.

Shinhan Bank và VNPAY ký kết hợp tác toàn diện, đẩy mạnh chuyển đổi số cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh. Ảnh: VNPAY.

Chia sẻ về định hướng hợp tác, ông Ryu Je Eun, Phó Tổng Giám đốc Shinhan Bank Việt Nam cho biết: “Việt Nam đang chứng kiến sự chuyển dịch mạnh mẽ sang thanh toán không tiền mặt, mở ra nhiều cơ hội để phát triển các giải pháp tài chính số toàn diện. Thông qua việc ký kết hợp tác với VNPAY, Shinhan Bank mong muốn đồng hành cùng các định hướng của Chính phủ, đồng thời kết hợp thế mạnh của hai bên để xây dựng hệ sinh thái thanh toán số liền mạch và hiệu quả hơn cho khách hàng và đối tác. Sự hợp tác này không chỉ góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh và tối ưu nền tảng ngân hàng số của chúng tôi, mà còn hướng tới mục tiêu dài hạn là phát triển một hệ sinh thái tài chính bền vững, phù hợp với xu hướng hiện đại hóa nhanh chóng của Việt Nam.”

Về phía VNPAY, ông Nguyễn Hữu Phúc - Phó Tổng giám đốc chia sẻ: “Với nền tảng công nghệ sẵn có, VNPAY cùng Shinhan Bank cung cấp bộ công cụ số hóa hiện đại cho cả doanh nghiệp lẫn khách hàng cá nhân. Chúng tôi tập trung hỗ trợ các hộ kinh doanh, doanh nghiệp vận hành chuyên nghiệp, đúng quy định; đồng thời giúp người dùng của ngân hàng tận hưởng những tiện ích thanh toán thông minh hàng ngày.”

Theo ghi nhận thực tế, hộ kinh doanh đang nỗ lực chuyển đổi số để tuân thủ quy định mới về quản lý thuế. Trong Nghị định 68/2026/NĐ-CP, cơ chế kê khai được nêu rõ theo các mốc doanh thu: dưới 500 triệu đồng/năm (miễn thuế giá trị gia tăng, thu nhập cá nhân) từ 1 tỷ đồng/năm (bắt buộc dùng hóa đơn điện tử), và trên 3 tỷ đồng/năm (tính thuế theo thu nhập thực tế). Sự phân loại này đã đặt ra bài toán lớn về tối ưu quy trình kê khai cho các cơ sở kinh doanh trên toàn quốc. Điều họ mong muốn là một giải pháp đáp ứng đúng quy định pháp luật, mà không cần tuyển thêm nhân sự, không làm tăng chi phí và không gây gián đoạn hoạt động buôn bán hàng ngày.

Chia sẻ về vấn đề này, chị Hoàng Liên - chủ một chuỗi cửa hàng mỹ phẩm tại phường Sài Gòn, TP.HCM chia sẻ: “Khi nắm bắt các quy định mới, tôi đã sẵn sàng chuyển đổi nhưng vẫn chưa tìm được giải pháp phù hợp. Tôi cần giải pháp dễ dùng, để tôi hay nhân viên đều thao tác được khi tôi đi vắng. Tôi không muốn mất thêm quá nhiều chi phí hay thuê thêm nhân sự trong thời buổi kinh tế khó khăn”.

Để giải quyết bài toán đó, Shinhan Bank và VNPAY phối hợp triển khai bộ giải pháp thanh toán và nộp thuế số. Trong đó, giải pháp thanh toán số gồm VNPAY-QR, SmartPOS, PhonePOS, cổng thanh toán và giải pháp nộp thuế số gồm phần mềm quản lý bán hàng, kê khai thuế, hóa đơn điện tử, hợp đồng điện tử, chữ ký số.

Chỉ với một thiết bị duy nhất, hộ kinh doanh và doanh nghiệp có thể tổng hợp doanh thu, kê khai, từ đó nộp thuế số. Đặc biệt, VNPAY áp dụng chính sách miễn phí dành cho khách hàng của Shinhan Bank khi sử dụng trọn bộ giải pháp nộp thuế số đến hết năm 2028 (áp dụng kể từ ngày chính thức đi vào triển khai) không giới hạn số lượng hóa đơn phát hành. Sự hỗ trợ thiết thực này giúp hộ kinh doanh tuân thủ quy định mà không phát sinh gánh nặng chi phí ban đầu.

Hộ kinh doanh và doanh nghiệp có thể tổng hợp doanh thu, kê khai thuế chỉ với một thiết bị duy nhất. Ảnh: VNPAY.

Bên cạnh các giải pháp dành cho doanh nghiệp và hộ kinh doanh, Shinhan Bank cũng hợp tác với VNPAY để thúc đẩy chi tiêu thông qua thanh toán VNPAY-QR chọn nguồn tiền tín dụng và cổng thanh toán nội địa (nguồn tài khoản/thẻ nội địa).

Hợp tác này mang lại lợi ích thiết thực, đáp ứng nhu cầu giao dịch số thường nhật của người dùng, có thể lựa chọn đa dạng nguồn tiền mà không phụ thuộc vào tiền mặt sẵn có. Nhờ đó, khách hàng chủ động đưa ra quyết định chi tiêu, dễ dàng kiểm soát và cân đối tài chính.

Qua sự kiện ký kết lần này, VNPAY và Shinhan Bank sẽ tập trung tích hợp đồng bộ từ nền tảng nộp thuế số, thanh toán số nhằm mang lại trải nghiệm liền mạch cho hộ kinh doanh. Phát huy thế mạnh công nghệ sẵn có, hai đơn vị hướng tới mục tiêu đồng hành và hỗ trợ khách hàng tiếp cận dịch vụ tài chính một cách an toàn, thuận tiện, từ đó mang lại những giá trị bền vững cho cộng đồng doanh nghiệp và người tiêu dùng.