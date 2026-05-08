Shophouse giãn thanh toán 60 tháng, cơ hội đầu tư sinh lợi theo nhịp hạ tầng

Trong bối cảnh dòng tiền ngày càng được tính toán thận trọng, yếu tố tài chính đang trở thành tiêu chí quan trọng khi người mua ra quyết định sở hữu bất động sản. Thị trường ghi nhận sự thay đổi rõ rệt: Những dự án có chính sách thanh toán linh hoạt, giúp giảm áp lực vốn ban đầu và duy trì nhịp dòng tiền ổn định đang chiếm ưu thế.

Không nằm ngoài xu hướng đó, cấu trúc thanh toán kéo dài tới 60 tháng của nhà phố thương mại Artisan Park vừa được công bố, đã tạo nên một khác biệt đáng chú ý. Bài toán tài chính ở đây không dừng lại ở việc hỗ trợ người mua, mà còn được thiết kế như một phần trong chiến lược đón đầu đà tăng trưởng.

BÀI TOÁN SỞ HỮU BẤT ĐỘNG SẢN NĂM 2026: TỪ MUA ĐƯỢC SANG MUA HIỆU QUẢ

Theo dữ liệu từ Viện Nghiên cứu Đánh giá Thị trường Bất động sản Việt Nam (VARS IRE), từ cuối tháng 10/2025 đến nay, mặt bằng lãi suất cho vay mua nhà tăng mạnh, tạo áp lực đáng kể lên người vay. Nhiều ngân hàng áp dụng lãi suất sau ưu đãi ở mức 12-14%/năm, thậm chí có thời điểm lên tới 16%/năm.

Việc mặt bằng lãi suất cho vay mua nhà tăng mạnh buộc thị trường bất động sản bước vào một giai đoạn “thanh lọc tự nhiên”. (Ảnh: sưu tầm).

Chính vì vậy, sự gia tăng mạnh của chi phí tài chính đang làm thay đổi tiêu chí lựa chọn của cả người mua ở thực lẫn nhà đầu tư, từ “mua được” sang “mua hiệu quả”. Những chính sách thanh toán linh hoạt, cho phép kéo giãn nghĩa vụ tài chính theo thời gian đang trở thành yếu tố then chốt giúp kiểm soát áp lực dòng tiền cá nhân.

Trước bối cảnh đó, các dự án sở hữu cấu trúc tài chính dài hơi và tối ưu hoá cách dòng tiền vận hành như nhà phố thương mại Artisan Park đang được nhiều nhà đầu tư đánh giá là một lợi thế, giúp người mua cân bằng giữa mục tiêu sở hữu và khả năng tạo dòng tiền.

CẤU TRÚC THANH TOÁN 5 NĂM: TỐI ƯU BÀI TOÁN SỞ HỮU VÀ DÒNG TIỀN

Tiến độ thanh toán kéo dài 60 tháng, tương đương 5 năm là cấu trúc gây chú ý trên thị trường. Cụ thể với Artisan Park, trong năm 2026, người mua bắt đầu với khoản đặt cọc và ký hợp đồng mua bán, tương ứng khoảng 10%, sau đó chỉ phải thanh toán thêm 10% sau 5 tháng.

Việc giãn tiến độ không chỉ giúp người mua “dễ thở” hơn về dòng tiền, mà còn tạo dư địa để đón giá trị gia tăng của tài sản theo từng giai đoạn phát triển của khu vực, trong khi vốn đầu vào vẫn được tối ưu. Ảnh phối cảnh dự án.

Đến quý 2/2027, tại mốc bàn giao tạm thời, người mua thanh toán thêm 10% (tổng thanh toán 30%), sau đó là các đợt 5% được giãn cách theo chu kỳ 6 tháng. Giai đoạn 2027-2030, tiến độ thanh toán tiếp tục được chia nhỏ thành 7 đợt, mỗi đợt 5%, giúp duy trì áp lực tài chính ở mức hợp lý và ổn định. Đến quý 2/2031, tại thời điểm bàn giao chính thức, người mua thanh toán 30% và chỉ hoàn tất 5% còn lại khi nhận sổ hồng.

Cấu trúc thanh toán này được nhiều nhà đầu tư đánh giá cao nhờ khả năng cân đối dòng tiền trong trung và dài hạn. “Với những thông tin về hạ tầng dự kiến được triển khai trong 4-5 năm tới, tôi đánh giá dư địa tăng trưởng của sản phẩm là khá rõ ràng. Đây là một trong số ít dự án vừa có thể khai thác dòng tiền, vừa có khả năng gia tăng giá trị theo chu kỳ phát triển của khu vực,” ông Lê Đình Quang, nhà đầu tư tại TP.HCM chia sẻ.

ĐÓN ĐÚNG NHỊP TĂNG TRƯỞNG HẠ TẦNG VÀ ĐỘNG LỰC KINH TẾ MỚI

Trong năm 2026, vành đai 3 TP.HCM dự kiến sẽ khép kín toàn tuyến cũng như kết nối đồng bộ với cao tốc TP.HCM – Dầu Giây, Tỉnh lộ 25B và 25C tạo điều kiện thuận lợi cho việc tiếp cận Cảng hàng không Quốc tế Long Thành. Đến năm 2028, vành đai 4 cùng cao tốc TP.HCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành được đưa vào khai thác. Song song, tuyến metro kết nối Bình Dương - Suối Tiên được ưu tiên triển khai và hoàn thành trong năm 2030.

Với tiến độ này, đến hết năm 2030 người mua chỉ hoàn tất khoảng 65% giá trị tài sản thì tuyến metro đã đi vào vận hành và phần lớn các hạ tầng trọng điểm đã dần hình thành. Điều này minh chứng cho dư địa gia tăng giá trị có thể được đón bắt ngay trong quá trình phân bổ dòng tiền, thay vì chỉ xuất hiện sau khi hoàn tất nghĩa vụ tài chính.

Không chỉ dừng lại ở hạ tầng giao thông, định hướng phát triển đô thị khoa học - công nghệ tại Bình Dương đang được cụ thể hóa ngay trong giai đoạn từ năm 2026. Điển hình với loạt dự án quy mô lớn chuẩn bị khởi công như Khu Công nghệ số tập trung (15,4 ha), tổ hợp về nghiên cứu và phát triển (R&D) với quy mô khoảng 100 ha, Trung tâm Hành chính và Quần thể đổi mới sáng tạo (103 ha), khu logistics thông minh BWID (70 ha) và Khu công nghiệp công nghệ cao Riverside (khoảng 600 ha).

Chuỗi “điểm rơi” này mở ra triển vọng hình thành mặt bằng giá trị mới, khi tiềm năng không chỉ đến từ hạ tầng kết nối, mà còn từ các động lực kinh tế đang tái định hình dư địa phát triển. Mức tăng trưởng giá trị trung bình tại khu vực được ước tính đạt khoảng 5%/năm (tùy từng giai đoạn).

Về đà tăng giá bền vững, theo nhận định của ông Võ Huỳnh Tuấn Kiệt, đại diện CBRE Việt Nam: “Các sản phẩm có khả năng vận hành linh hoạt, cho phép kết hợp nhiều mục đích sử dụng như ở, kinh doanh hoặc tách diện tích để khai thác sẽ giúp đa dạng nguồn thu và tăng hiệu suất sử dụng tài sản”.

Hàng loạt thương hiệu đã chính thức hoạt động tại Artisan Park, từng bước hoàn thiện hệ thống tiện ích phục vụ cư dân. Ảnh phối cảnh dự án.

Hiện tại, hệ sinh thái thương mại tại Artisan Park đang từng bước hình thành với sự hiện diện của nhiều thương hiệu F&B và dịch vụ như Chacee, ACT Coffee, DAMU, cùng các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực nội thất, cơ khí, vật liệu xây dựng và tư vấn đầu tư. Gần nhất là trung tâm tiếng Hoa (Chinese Community) cũng gia nhập, bổ sung thêm mảnh ghép giáo dục vào hệ tiện ích.

Trong bối cảnh thị trường đang tái định hình theo hướng ưu tiên hiệu quả và an toàn dòng tiền, những dự án kết hợp được cả hai yếu tố: Cấu trúc tài chính dài hạn và tiềm năng tăng trưởng rõ ràng như Artisan Park đang là một trong những sản phẩm thu hút sự quan tâm từ giới đầu tư tại thị trường Bình Dương.