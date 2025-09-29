Thứ Hai, 29/09/2025

Siết chặt hoạt động quản lý, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công

Phương Nhi

29/09/2025, 13:56

Nghị định số 254/2025/NĐ-CP của Chính phủ đã nêu rõ các nguyên tắc và quy trình quản lý vốn đầu tư công, từ phân bổ, giải ngân đến quyết toán, qua đó tăng cường kỷ luật tài chính, minh bạch và hiệu quả trong sử dụng ngân sách...

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 254/2025/NĐ-CP quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công.

Cụ thể, nghị định quy định việc quản lý, thanh toán vốn đầu tư công cho nhiệm vụ, dự án đầu tư công sử dụng vốn ngân sách nhà nước (bao gồm trường hợp sử dụng vốn ngân sách địa phương cho các dự án thuộc trung ương quản lý); nhiệm vụ, dự án đầu tư công sử dụng vốn từ nguồn thu hợp pháp của các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập dành để đầu tư. 

Cùng với đó là quy định về quyết toán vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước theo năm ngân sách và quyết toán khi dự án hoàn thành hoặc dừng thực hiện theo quyết định của cấp có thẩm quyền.

Nghị định cũng quy định rõ quy trình, thủ tục thanh toán và quyết toán các nhiệm vụ, dự án sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài. Thủ tục rút vốn và quản lý rút vốn thực hiện theo quy định của Chính phủ. Trường hợp điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên có quy định khác thì áp dụng theo quy định của Luật Điều ước quốc tế.

Kho bạc Nhà nước là đơn vị thực hiện nhiệm vụ giải ngân vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước và nguồn thu hợp pháp của các cơ quan nhà nước dành để đầu tư. Đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện kiểm soát, giải ngân vốn từ nguồn thu hợp pháp dành để đầu tư của đơn vị mình.

Đối với dự án bí mật quốc phòng, an ninh, cơ quan được Bộ Quốc phòng và Bộ Công an ủy quyền sẽ trực tiếp kiểm soát, giải ngân.

Việc quản lý, thanh toán vốn đầu tư công cho nhiệm vụ, dự án đảm bảo đúng mục đích, đúng đối tượng, đúng quy định về quản lý đầu tư công, ngân sách nhà nước, quy định của pháp luật hiện hành và quy định tại Nghị định. Đảm bảo hiệu quả, tiết kiệm, minh bạch, không để thất thoát, lãng phí.

Chủ đầu tư, cơ quan cấp trên của chủ đầu tư và cơ quan tài chính các cấp thực hiện đúng trách nhiệm và quyền hạn theo quy định về quản lý, thanh toán vốn đầu tư công.

Đối với dự án đầu tư công tại nước ngoài, hợp đồng đã ký kết, pháp luật hiện hành của nước sở tại, điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên và pháp luật hiện hành của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là căn cứ pháp lý thực hiện quản lý, giải ngân vốn cho dự án đầu tư công tại nước ngoài. Cơ quan chủ quản thay mặt chủ đầu tư đề nghị và thực hiện giao dịch thanh toán vốn đầu tư công với cơ quan thanh toán.

Tổng số vốn giải ngân cho nhiệm vụ, dự án không được vượt tổng mức đầu tư dự án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt hoặc điều chỉnh. Số vốn đầu tư công giải ngân cho nhiệm vụ, dự án trong năm không vượt tổng kế hoạch vốn trong năm đã bố trí cho từng nhiệm vụ, dự án.

Vốn đầu tư công giải ngân cho từng công việc, hạng mục của nhiệm vụ, dự án không vượt giá trị dự toán tại bảng tổng hợp thông tin dự toán (đối với trường hợp tự thực hiện hoặc thực hiện không theo hợp đồng); không vượt giá trị hợp đồng tại bảng tổng hợp thông tin hợp đồng; không vượt kinh phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư tại bảng tổng hợp thông tin bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

Đối với các chi phí được tính theo tỷ lệ phần trăm (%) theo quy định, cơ quan thanh toán thực hiện thanh toán trên cơ sở đề nghị của chủ đầu tư…

Nghị định số 254/2025/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 26-9-2025. Đồng thời, bãi bỏ Nghị định số 99/2021/NĐ-CP ngày 11-11-2021 của Chính phủ về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công.

Ngoài ra, Điều 6 Nghị định số 125/2025/NĐ-CP ngày 11-6-2025 của Chính phủ quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 2 cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài chính cũng chính thức bị bãi bỏ.

đầu tư Đầu tư công Nghị định số 254/2025/NĐ-CP Quản lý vốn đầu tư công

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy