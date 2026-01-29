Giá xăng dầu đồng loạt tăng

Giá vàng trong nước và thế giới
Thứ Năm, 29/01/2026
Huyền Vy
29/01/2026, 15:51
Theo diễn biến của thị trường thế giới, giá xăng dầu trong nước kỳ điều hành ngày 29/1 được đồng loạt điều chỉnh tăng. Cụ thể, giá xăng tăng từ 56 - 214 đồng/lít, các mặt hàng dầu tăng từ 226 - 761 đồng/lít/kg…
Chiều 29/1/2026, liên Bộ Công Thương – Tài chính công bố điều chỉnh giá bán các mặt hàng xăng dầu.
Trong kỳ điều hành này, liên Bộ tiếp tục không chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng E5RON92, xăng RON95, dầu điêzen, dầu hỏa, dầu madút.
Sau khi thực hiện việc điều chỉnh, giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường như sau:
Xăng E5RON92: không cao hơn 18.339 đồng/lít (tăng 56 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành), thấp hơn xăng RON95-III 506 đồng/lít;
Xăng RON95-III: không cao hơn 18.845 đồng/lít (tăng 214 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành);
Dầu điêzen 0.05S: không cao hơn 18.173 đồng/lít (tăng 473 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành);
Dầu hỏa: không cao hơn 18.176 đồng/lít (tăng 226 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành);
Dầu madút 180CST 3.5S: không cao hơn 14.633 đồng/kg (tăng 761 đồng/kg so với giá cơ sở hiện hành).
Về nguyên nhân tăng giá xăng dầu, liên Bộ cho biết thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này (từ ngày 22/01/2026 - 28/01/2026) chịu ảnh hưởng của các yếu tố chủ yếu như: tình hình căng thẳng giữa Mỹ và Iran; đợt thời tiết lạnh mạnh diễn ra tại Mỹ; tồn kho dầu của Mỹ giảm mạnh hơn dự báo; đồng USD giảm giá; triển vọng trong đàm phán giải quyết xung đột quân sự giữa Nga và Ucraina; xung đột quân sự giữa Nga với Ucraina vẫn tiếp diễn… Các yếu tố nêu trên khiến giá xăng dầu thế giới trong những ngày vừa qua có diễn biến tăng, giảm tùy từng mặt hàng.
Cụ thể,, bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới giữa kỳ điều hành giá ngày 22/01/2026 và kỳ điều hành ngày 29/01/2026 là: 71,468 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92 (tăng 0,412 USD/thùng, tương đương tăng 0,58%); 73,582 USD/thùng xăng RON95 (tăng 1,214 USD/thùng, tương đương tăng 1,68%); 84,804 USD/thùng dầu hỏa (tăng 1,416 USD/thùng, tương đương tăng 1,70%); 85,154 USD/thùng dầu điêzen 0,05S (tăng 2,798 USD/thùng, tương đương tăng 3,40%); 389,666 USD/tấn dầu mazut 180CST 3,5S (tăng 27,152 USD/tấn, tương đương tăng 7,49%).
Kỳ điều hành này, trước diễn biến giá xăng dầu thế giới, biến động tỷ giá VND/USD và các quy định hiện hành, liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định phương án điều hành giá xăng dầu nhằm bảo đảm biến động giá xăng dầu trong nước phù hợp với biến động giá xăng dầu thế giới; tiếp tục duy trì mức chênh lệch giá giữa xăng sinh học E5RON92 và xăng khoáng RON95 ở mức hợp lý để khuyến khích sử dụng nhiên liệu sinh học theo chủ trương của Chính phủ; bảo đảm hài hòa lợi ích giữa các chủ thể tham gia thị trường.
