Giá xăng dầu đồng loạt tăng

Huyền Vy

29/01/2026, 15:51

Theo diễn biến của thị trường thế giới, giá xăng dầu trong nước kỳ điều hành ngày 29/1 được đồng loạt điều chỉnh tăng. Cụ thể, giá xăng tăng từ 56 - 214 đồng/lít, các mặt hàng dầu tăng từ 226 - 761 đồng/lít/kg…

Giá các mặt hàng xăng được điều chỉnh tăng từ chiều 29/1/2026.
Giá các mặt hàng xăng được điều chỉnh tăng từ chiều 29/1/2026.

Chiều 29/1/2026, liên Bộ Công Thương – Tài chính công bố điều chỉnh giá bán các mặt hàng xăng dầu.

Trong kỳ điều hành này, liên Bộ tiếp tục không chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng E5RON92, xăng RON95, dầu điêzen, dầu hỏa, dầu madút.

Sau khi thực hiện việc điều chỉnh, giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường như sau:

Xăng E5RON92: không cao hơn 18.339 đồng/lít (tăng 56 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành), thấp hơn xăng RON95-III 506 đồng/lít;

Xăng RON95-III: không cao hơn 18.845 đồng/lít (tăng 214 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành);

Dầu điêzen 0.05S: không cao hơn 18.173 đồng/lít (tăng 473 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành);

Dầu hỏa: không cao hơn 18.176 đồng/lít (tăng 226 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành);

Dầu madút 180CST 3.5S: không cao hơn 14.633 đồng/kg (tăng 761 đồng/kg so với giá cơ sở hiện hành).

Biến động giá bán xăng dầu trong nước từ 31/12/2025 đến 29/01/2026.
Biến động giá bán xăng dầu trong nước từ 31/12/2025 đến 29/01/2026.

Về nguyên nhân tăng giá xăng dầu, liên Bộ cho biết thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này (từ ngày 22/01/2026 - 28/01/2026) chịu ảnh hưởng của các yếu tố chủ yếu như: tình hình căng thẳng giữa Mỹ và Iran; đợt thời tiết lạnh mạnh diễn ra tại Mỹ; tồn kho dầu của Mỹ giảm mạnh hơn dự báo; đồng USD giảm giá; triển vọng trong đàm phán giải quyết xung đột quân sự giữa Nga và Ucraina; xung đột quân sự giữa Nga với Ucraina vẫn tiếp diễn… Các yếu tố nêu trên khiến giá xăng dầu thế giới trong những ngày vừa qua có diễn biến tăng, giảm tùy từng mặt hàng.

Cụ thể,, bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới giữa kỳ điều hành giá ngày 22/01/2026 và kỳ điều hành ngày 29/01/2026 là: 71,468 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92 (tăng 0,412 USD/thùng, tương đương tăng 0,58%); 73,582 USD/thùng xăng RON95 (tăng 1,214 USD/thùng, tương đương tăng 1,68%); 84,804 USD/thùng dầu hỏa (tăng 1,416 USD/thùng, tương đương tăng 1,70%); 85,154 USD/thùng dầu điêzen 0,05S (tăng 2,798 USD/thùng, tương đương tăng 3,40%); 389,666 USD/tấn dầu mazut 180CST 3,5S (tăng 27,152 USD/tấn, tương đương tăng 7,49%).

Biến động giá thành phẩm xăng dầu trên thị trường thế giới từ 15/01/2026 - 21/01/2026 và từ 22/01/2026 - 28/01/2026.
Biến động giá thành phẩm xăng dầu trên thị trường thế giới từ 15/01/2026 - 21/01/2026 và từ 22/01/2026 - 28/01/2026.

Kỳ điều hành này, trước diễn biến giá xăng dầu thế giới, biến động tỷ giá VND/USD và các quy định hiện hành, liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định phương án điều hành giá xăng dầu nhằm bảo đảm biến động giá xăng dầu trong nước phù hợp với biến động giá xăng dầu thế giới; tiếp tục duy trì mức chênh lệch giá giữa xăng sinh học E5RON92 và xăng khoáng RON95 ở mức hợp lý để khuyến khích sử dụng nhiên liệu sinh học theo chủ trương của Chính phủ; bảo đảm hài hòa lợi ích giữa các chủ thể tham gia thị trường.

Từ khóa:

Biến động giá xăng dầu dầu điêzen Điều chỉnh giá xăng dầu dự báo giá xăng dầu giá xăng dầu 2026 liên Bộ Công Thương - Tài chính thị trường xăng dầu thế giới tình hình căng thẳng Mỹ - Iran xăng E5RON92 xăng RON95

Nghị định xăng dầu mới sẽ giúp giá vận hành sát thị trường và tăng tự chủ cho doanh nghiệp. Đặc biệt, lộ trình triển khai xăng sinh học E10 trên toàn quốc từ 1/6/2026 cũng được xác lập, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững và hiện thực hóa cam kết giảm phát thải ròng của Chính phủ…

Vì sao Ấn Độ vẫn mua dầu Nga?

Vì sao Ấn Độ vẫn mua dầu Nga?

Bất chấp các biện pháp trừng phạt và dự báo sụt giảm thương mại, dòng dầu Nga sang Ấn Độ vẫn duy trì ở mức cao, phản ánh khả năng thích ứng của thị trường năng lượng toàn cầu và ưu tiên lợi ích kinh tế của các quốc gia tiêu thụ lớn.

Sau Tết Bính Ngọ 2026: Sức mua phục hồi hay nảy sóng ngắn?

Sau Tết Bính Ngọ 2026: Sức mua phục hồi hay nảy sóng ngắn?

Sau khi Tết Bính Ngọ qua đi, sức mua có thực sự phục hồi hay chỉ là “nảy sóng" ngắn hạn? Điều này đã trở thành chủ đề nóng được các doanh nghiệp bán lẻ, chuyên gia kinh tế, người tiêu dùng đặt ra...

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào thăm EVN: Thúc đẩy hợp tác năng lượng

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào thăm EVN: Thúc đẩy hợp tác năng lượng

Chuyến thăm và làm việc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith tại Tập đoàn Điện lực Việt Nam khẳng định mối quan hệ hữu nghị vĩ đại Việt - Lào, đồng thời tạo động lực thúc đẩy hợp tác chiến lược trong lĩnh vực năng lượng - “điểm sáng” quan trọng góp phần phát triển kinh tế và đảm bảo an ninh năng lượng bền vững cho hai quốc gia…

Tăng cường kết nối doanh nghiệp công nghiệp – công nghệ lớn của Việt Nam với thị trường Hoa Kỳ

Tăng cường kết nối doanh nghiệp công nghiệp – công nghệ lớn của Việt Nam với thị trường Hoa Kỳ

Theo thông tin từ Chi nhánh Thương vụ Việt Nam tại Houston (CNTV Houston), trong tháng đầu năm 2026, CNTV đã tăng cường tổ chức nhiều hoạt động xúc tiến thương mại – đầu tư, nhằm kết nối các doanh nghiệp Việt Nam trong lĩnh vực công nghiệp, thương mại và dịch vụ xuất nhập khẩu với mạng lưới các Hiệp hội doanh nghiệp, Phòng thương mại uy tín tại miền Nam Hoa Kỳ…

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Những đối tác thương mại lớn nhất của Mỹ năm 2025, Việt Nam đứng thứ 7

Thế giới

Những đối tác thương mại lớn nhất của Mỹ năm 2025, Việt Nam đứng thứ 7

[Trực tiếp]: Đối thoại

Kinh tế số

[Trực tiếp]: Đối thoại "Pháp lý mở đường và mô hình phát triển thị trường tài sản số Việt Nam"

Du lịch di sản: Bảo tồn để phát triển

eMagazine

Du lịch di sản: Bảo tồn để phát triển

