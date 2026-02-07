Singapore dùng công nghệ để vượt qua cuộc khủng hoảng chi phí xây dựng

Kể từ sau đại dịch Covid-19 đến nay, Singapore trải qua một thời kỳ bùng nổ hoạt động xây dựng chưa từng có...

Đi kèm với đó là một cuộc khủng hoảng chi phí xây dựng, khiến nước này phải tìm đến các giải pháp công nghệ.

Hàng loạt dự án lớn đang được triển khai, như dự án tổ hợp nghỉ dưỡng - casino Las Vegas Sands trị giá 8 tỷ USD và một nhà ga mới tại Sân bay Changi đồng loạt khởi công vào năm 2025. Một công trình lớn khác phải được kể đến là Bệnh viện Đa khoa và Cộng đồng Tengah với 4.000 giường bệnh dự kiến hoàn thành vào năm 2030.

Theo Cơ quan Xây dựng Singapore (BCA), nhu cầu xây dựng ở nước này trong năm nay có thể đạt tới 53 tỷ đôla Singapore, tương đương khoảng 42 tỷ USD, tăng 15% so với ước tính trước đó.

Tuy nhiên, sự bùng nổ này cũng đến cùng với những thách thức không nhỏ, đặc biệt là chi phí xây dựng tại Singapore luôn nằm trong nhóm cao nhất thế giới.

Theo ước tính của công ty tư vấn xây dựng Turner & Townsend, chi phí xây dựng ở Singapore có thể tăng tới 5% trong năm nay do sự gián đoạn chuỗi cung ứng và giá cả leo thang của các sản phẩm như xi măng và bê tông trộn sẵn. Ngoài ra, thời gian chờ đợi dài cho các hệ thống điện và nước, cùng với giá cả tăng vọt của các linh kiện bán dẫn cần thiết cho các hệ thống này, cũng góp phần làm tăng chi phí.

Để đối phó với những thách thức này, Singapore tích cực áp dụng công nghệ vào ngành xây dựng.

Các nhà thầu xây dựng ở đảo quốc sư tử đang tìm cách sử dụng công nghệ để giải quyết vấn đề thiếu hụt kỹ năng, một phần do thị trường lao động cho các vai trò PMET (chuyên gia, quản lý, điều hành và kỹ thuật viên) đang rất khan hiếm. Một xu hướng nổi bật là việc đào tạo chéo cho nhân viên, cho phép họ đảm nhận nhiều trách nhiệm hơn. Ví dụ, các kỹ sư được đào tạo để sử dụng công nghệ nhằm giảm thiểu các công việc lặp đi lặp lại, giúp họ tập trung vào việc thực thi.

Công nghệ không chỉ giúp giải quyết vấn đề nhân lực mà còn cải thiện hiệu quả và giảm chi phí. Công ty xây dựng Soilbuild đã chuyển từ các hoạt động xây dựng đòi hỏi nhiều lao động sang các hoạt động có giá trị cao và yêu cầu kỹ thuật cao. Cùng với việc sử dụng phương pháp lắp ghép sẵn - trong đó các bộ phận của tòa nhà được lắp ráp ngoài công trường - Soilbuild kỳ vọng sẽ chứng kiến sự ứng dụng rộng rãi hơn của các công nghệ như hệ thống quản lý rủi ro doanh nghiệp “để nâng cao hơn nữa hiệu quả chi phí” - CEO Han Ren Lim của công ty cho biết.

Trong khi đó, công ty bảo trì tòa nhà ISOTeam đã sử dụng drone và trí tuệ nhân tạo (AI) để kiểm tra các mặt tiền tòa nhà, và đang phát triển drone có khả năng rửa và sơn ngoại thất, giảm nhu cầu sử dụng giàn giáo và nguy cơ làm việc ở độ cao.

Một ví dụ điển hình về việc áp dụng công nghệ là Legend Robot, công ty sản xuất máy móc có khả năng phun sơn và bột trét lên tường và trần nhà. Một robot của công ty có thể xử lý tới 1.500 mét vuông mỗi ngày, gấp hơn bảy lần so với một công nhân bình thường. Với chi phí từ 70.000 đến 120.000 USD, các robot này có thể thay thế công việc của khoảng 6 nhân công tại Singapore.

BCA đang cung cấp các khoản trợ cấp mới cho các công ty nhỏ để đầu tư vào công nghệ, bao gồm robot và tự động hóa, có thể tiết kiệm tới 50% nhân lực. BCA cũng khuyến khích các công ty cải thiện khả năng kỹ thuật số của mình, chẳng hạn như trong quản lý hợp đồng và phê duyệt quy định.

Mặc dù hàng tỷ USD đang được đổ vào các dự án mới, hoạt động xây dựng tại Singapore được cho là vẫn chưa đạt đến đỉnh điểm.

Các nhà phân tích tại công ty CGS International đã điều chỉnh dự báo của họ về ngành xây dựng Singapore, mô tả một chu kỳ tăng trưởng kéo dài và dự báo rằng thu nhập của các nhà thầu xây dựng ở nước này sẽ đạt đỉnh vào năm tài khóa 2028-2029. Thêm vào đó, kế hoạch tổng thể của thành phố trong 10 đến 15 năm tới sẽ chứng kiến sự xuất hiện của các công viên mới, khu dân cư và tuyến tàu điện ngầm, nhưng với quỹ đất hạn chế, các quyết định về việc xây dựng và bảo tồn ngày càng trở nên phức tạp.

Chi phí xây dựng cao hơn đồng nghĩa với chi phí sinh hoạt cao hơn. Ông Jonathan Denis-Jacob, Giám đốc tại công ty tư vấn bất động sản Cistri, cho biết nhà ở tư nhân mới đang trở nên cực kỳ đắt đỏ.

Singapore đã đứng đầu danh sách các thành phố đắt đỏ nhất cho những cá nhân có giá trị tài sản ròng cao vào năm ngoái. Tuy nhiên, các dự án xây dựng ở Singapore, đặc biệt là cơ sở hạ tầng mới, thường được hoàn thành đúng thời hạn và không vượt quá ngân sách, một phần do các dự án được "hướng dẫn bởi nhu cầu thực tế, thay vì chương trình nghị sự chính trị," vì chính phủ tập trung vào dài hạn - ông Denis-Jacob cho hay.