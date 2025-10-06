Singapore Grand Prix 2025 thúc đẩy du lịch châu Á

Trong suốt 10 ngày, Singapore như một sân khấu mở khổng lồ, với âm nhạc, ánh sáng, ẩm thực và nghệ thuật. Đường đua "nghẹt thở" của Singapore Grand Prix đã ghi nhận sự gia tăng số lượng du khách quốc tế đến châu Á…

Kể từ khi ra mắt năm 2008 và được biết đến là đường đua đêm đầu tiên trong lịch sử F1, Singapore Grand Prix đã nhanh chóng trở thành một trong những sự kiện thể thao thường niên được mong chờ, thu hút hàng trăm ngàn khán giả đam mê tốc độ.

Các diễn đàn kinh tế, công nghệ và tài chính lớn như Token2049 hay Hội nghị thượng đỉnh châu Á của Viện Milken thường diễn ra song song, thu hút giới lãnh đạo doanh nghiệp và nhà đầu tư toàn cầu.

Từ ngày 26/9 đến 5/10/2025 vừa qua, Singapore đã trở thành điểm hẹn toàn cầu khi Singapore Grand Prix trở lại. Năm nay, tâm điểm là chuỗi hòa nhạc quốc tế tại khu vực đường đua Marina Bay kéo dài ba đêm liên tiếp, từ 3 đến 5/10. Đêm mở màn (3/10) quy tụ G-Dragon, CL và Clean Bandit, mang đến sức hút đặc trưng của K-pop kết hợp cùng nhịp điệu điện tử hiện đại.

Sang đêm thứ hai (4/10), khán giả được tiếp tục "cháy" hết mình cùng Foo Fighters, Alan Walker và Crowded House trong bầu không khí sôi động không ngừng nghỉ. Đỉnh cao khép lại ở đêm cuối (5/10), khi Elton John, Lewis Capaldi và The Smashing Pumpkins cùng hội tụ.

Không chỉ có âm nhạc và tốc độ, Singapore Grand Prix 2025 còn mang đến một hành trình đa giác quan kết hợp nghệ thuật, văn hóa và ẩm thực. Từ ngày 1 đến 7/10, triển lãm Quantum Perspective: The Art of Interference tại The Arts House do nghệ sĩ Singapore và Ý đồng thực hiện. Bảo tàng Đồ chơi MINT cũng góp mặt, đưa khán giả quay trở lại dấu mốc lịch sử, khi Singapore lần đầu tổ chức Grand Prix vào năm 1961 với tên gọi Orient Year Grand Prix.

Ẩm thực cũng là một phần không thể thiếu của Singapore Grand Prix. Từ 26/9 đến 5/10, ba nhà hàng tại Sofitel Singapore Sentosa gồm The Cliff, Kwee Zeen và LeBar đã mang đến thực đơn đặc biệt lấy cảm hứng từ các chặng đua F1 toàn cầu. Năm nay, workshop Fuel Your Senses của Oo La Lab tại Alexandra cũng hướng dẫn du khách pha chế nước hoa phiên bản giới hạn, lấy cảm hứng từ đường đua...

Có thể nói, đây không chỉ là sự kiện thể thao hay âm nhạc, mà còn là một nền tảng giao thoa đa ngành, nơi các thương hiệu lớn cùng hội tụ để tạo nên một tuần lễ sôi động chưa từng có. Cho đến nay, Singapore vẫn được đưa ra làm ví dụ điển hình của việc dùng giải F1 để “hốt tiền” từ du lịch. Chính đường đua trong phố diễn ra vào buổi tối lại càng khiến cho Singapore Grand Prix trở nên hấp dẫn hơn, như một đặc thù, trải nghiệm riêng mà không đâu có được.

Theo Tổng cục Du lịch Singapore, giải đua F1 thu hút hơn 550.000 du khách nước ngoài và tạo ra doanh thu du lịch gia tăng khoảng 2 tỷ đô la Singapore (1,47 tỷ USD) mỗi mùa. Theo tờ The Strait Times, mỗi dịp tổ chức giải, các khách sạn quanh khu Marina Bay đều kín phòng và những chuỗi trung tâm thương mại tại Orchard Road lúc nào cũng kín khách.

Tuy nhiên, dòng tiền không chỉ dừng lại ở Singapore. Dữ liệu cũng cho thấy du khách đang chi tiêu trên khắp châu Á trước và sau cuộc đua Công thức 1 kéo dài ba ngày, bắt đầu vào ngày 3/10 năm nay. Samer Elhajjar, Giảng viên cao cấp tại Đại học Quốc gia Singapore, cho biết các trang web du lịch ở các quốc gia khác "bội thu" vì số lượng lớn các chuyến đi đến Singapore với các điểm dừng chân tại các đảo nổi tiếng ở Đông Nam Á.

“Khách đến Singapore xem F1, rồi bay sang Bali hoặc Phuket nghỉ thêm hai đến ba ngày, là sự lựa chọn hợp lý nhất”, ông Elhajjar nói. CNBC Travel cũng ghi nhận nhiều gói tour kết hợp xem Singapore Grand Prix 2025 với các chuyến đi Langkawi và Borneo (Malaysia), hoặc du thuyền ghép chặng với các điểm dừng tại Nhật Bản, Hồng Kông và Việt Nam.

Còn theo phân tích từ dữ liệu đặt vé máy bay của nền tảng tiếp thị Sojern, khoảng 25% du khách Mỹ và Canada đến Singapore xem F1 kết hợp đi đến Nhật Bản; 18% du khách châu Âu lựa chọn thêm Thái Lan; gần một phần ba du khách Úc chọn Indonesia, chủ yếu là Bali. Ngoài ra, nhiều khán giả còn kết hợp Singapore Grand Prix với chuyến đi Trung Quốc, Hàn Quốc, Ấn Độ, Maldives và Fiji.

Theo Sojern, du khách từ Bắc Mỹ và châu Âu chiếm khoảng một phần tư lượng khách quốc tế đến Singapore trước thềm chặng đua năm nay. Đáng chú ý, Singapore Grand Prix 2025 cũng ghi nhận sự gia tăng số lượng gia đình tham dự, cao hơn 6,6% so với năm ngoái.

Ngược lại, khách đi một mình giảm 8%, cho thấy tỷ lệ du khách nghỉ dưỡng kết hợp xem giải đấu ngày càng cao. Điều này đồng nghĩa với việc thời gian lưu trú sẽ kéo dài hơn. “Đây là tin tốt cho kinh tế Singapore và cả khu vực”, ông Samer Elhajjar nhấn mạnh.

Dữ liệu của nền tảng Sojern phù hợp với báo cáo của Visa được công bố vào tháng 5 năm nay, cho thấy các chặng đua Công thức 1 khác ở Châu Á - Thái Bình Dương đã tạo ra doanh thu du lịch bên ngoài các thành phố đăng cai.

Theo dữ liệu của Visa, khoảng 25% người nước ngoài tham dự Giải đua xe Công thức 1 Úc năm 2025 đã ở lại vùng ngoại ô Melbourne sau cuộc đua, trong khi 10% vẫn ở lại thành phố. Tuy nhiên, một số du khách cũng ghé thăm vùng rượu vang Yarra Valley, và 5% đã đến Sydney, cách đó khoảng 800 km.

Chính vì sức hút và giá trị doanh thu “khủng” như vậy, nội các Thái Lan đã phê duyệt khoản thầu 1,2 tỷ USD để tổ chức chặng đua F1 đường phố Bangkok, từ năm 2028 đến 2032. Nếu thành công, Bangkok sẽ là chặng đua thứ năm thuộc khu vực Châu Á - Thái Bình Dương, sau Suzuka (Nhật Bản), Thượng Hải (Trung Quốc), Marina Bay (Singapore) và Melbourne (Australia).

"Trong hai, ba năm tới, Thái Lan sẽ tổ chức cuộc thi đẳng cấp thế giới, điều chúng tôi chưa từng nghĩ đến", người phát ngôn chính phủ Thái Lan Jirayu Houngsub nói. "Cuộc đua có thể diễn ra ở phía Bắc thành phố, gần chợ Chatuchak, nơi thường tập trung nhiều khách du lịch".

Cựu Thủ tướng Thái Lan Paetongtarn Shinawatra đã nhiều lần họp với Giám đốc F1 Stefano Domenicali trong những tháng gần đây, để thúc đẩy dự án. Giới chức Thái Lan coi chặng đua F1 là động lực thúc đẩy du lịch, có thể đem về doanh thu 600 triệu USD cho nước này.

Việt Nam cũng từng đạt thỏa thuận tổ chức giải F1 giai đoạn 2020 - 2029 ở Mỹ Đình, nhưng chặng đầu tiên không thể diễn ra vì Covid-19. Kể từ đó, kế hoạch tổ chức giải không thành. Hiện tại, một phần đường đua và nhà pit vẫn còn nguyên trạng.