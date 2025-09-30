Kỳ nghỉ “tuần lễ vàng”, du khách Trung Quốc sẽ đi đâu?

Dữ liệu mới nhất từ nhiều nền tảng du lịch cho thấy lượng du khách tăng đáng kể so với cùng kỳ năm ngoái. Những tín hiệu này cho thấy kỳ nghỉ năm nay sẽ là “siêu tuần lễ vàng”, thúc đẩy nhu cầu nội địa, giải phóng tiềm năng tiêu dùng…

Tờ South China Morning Post cho rằng kỳ nghỉ lễ Quốc khánh và Tết Trung thu năm nay trùng nhau, tạo nên “tuần lễ vàng” kéo dài tám ngày, được xem là phép thử quan trọng để thúc đẩy tiêu dùng nội địa. Người dân đang theo dõi dữ liệu từ doanh thu phòng vé đến chi tiêu du lịch, ăn uống và giải trí trong kỳ nghỉ lễ.

Kỳ nghỉ sẽ bắt đầu từ ngày 1 - 8/10. Tại buổi họp báo do Văn phòng Thông tin Quốc vụ viện Trung Quốc tổ chức vào ngày 28/9, các quan chức của Bộ Giao thông Vận tải dự đoán nhiều chỉ số du lịch trong kỳ nghỉ lễ năm nay sẽ đạt mức cao lịch sử.

Trích tờ “Thời báo Hoàn cầu,” Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Lý Dương cho biết trong kỳ nghỉ "tuần lễ vàng" kéo dài 8 ngày, lượng khách du lịch liên vùng dự kiến đạt 2,36 tỷ lượt người, trung bình khoảng 295 triệu lượt mỗi ngày, tăng 3,2% so với cùng kỳ năm ngoái.

Các quan chức của Cục Đường sắt Quốc gia Trung Quốc và Cục Hàng không Dân dụng Trung Quốc cũng đưa ra ước tính về lượng khách du lịch bằng đường sắt và hàng không dân dụng trong kỳ nghỉ lễ.

Ủy ban Giao thông Vận tải Thành phố Bắc Kinh dự đoán kỳ nghỉ lễ này sẽ chứng kiến lượng khách du lịch cao nhất trong năm và Bắc Kinh sẽ thực hiện nhiều biện pháp để ứng phó với lưu lượng hành khách, bao gồm tăng năng lực vận tải tại các khu vực danh lam thắng cảnh, kéo dài giờ hoạt động của tàu điện ngầm và mở rộng bãi đậu xe tại các khu vực trọng điểm.

Thượng Hải đã khai mạc một loạt triển lãm và sự kiện mới, bao gồm Triển lãm điêu khắc tuyết quốc tế Thượng Hải lần đầu tiên. Tại tỉnh Thiểm Tây, nhiều bảo tàng cũng đã công bố kéo dài giờ mở cửa và tăng doanh số bán vé trong "tuần lễ vàng".

Theo dữ liệu từ Bộ Văn hóa và Du lịch, hơn 12.000 sự kiện văn hóa sẽ được tổ chức trên toàn quốc trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh và Tết Trung thu năm nay, bao gồm hơn 300 chương trình biểu diễn ánh sáng quy mô lớn và hơn 500 triển lãm di sản văn hóa phi vật thể.

Trong khi đó, với du lịch quốc tế, nhiều quốc gia cũng đang mong đợi sự xuất hiện của du khách Trung Quốc. Theo tờ Korea Times, bắt đầu từ ngày 29/9, các đoàn khách du lịch Trung Quốc được phép nhập cảnh vào Hàn Quốc mà không cần thị thực.

Theo đó, chính phủ Hàn Quốc cho phép từ nay đến ngày 30/6 năm sau, các đoàn khách Trung Quốc từ ba người trở lên, được tổ chức bởi các công ty lữ hành trong và ngoài nước do chính phủ chỉ định, sẽ được nhập cảnh không cần thị thực trong tối đa 15 ngày.

Riêng đảo Jeju vẫn duy trì chính sách miễn thị thực hiện có, cho phép khách đi theo đoàn hoặc cá nhân lưu trú tối đa 30 ngày. Quyết định này được đưa ra sau khi Trung Quốc áp dụng chính sách miễn thị thực cho công dân Hàn Quốc hồi tháng 11 năm ngoái - cho phép lưu trú trong tối đa 15 ngày với mục đích công tác, du lịch, thăm thân hoặc quá cảnh - kéo dài đến hết năm nay.

Chính phủ Hàn Quốc kỳ vọng chính sách mới có thể thu hút thêm khoảng 1 triệu khách Trung Quốc đến tháng 6/2026. Dự kiến ​​lượng khách Trung Quốc đến Hàn Quốc sẽ tăng mạnh vào cuối năm nay và đầu năm 2026. Nhiều doanh nghiệp Hàn Quốc, bao gồm khách sạn, khu nghỉ dưỡng, cửa hàng bách hóa và nhà bán lẻ miễn thuế, đã ngay lập tức đẩy mạnh các chiến dịch tiếp thị để thu hút khách hàng Trung Quốc.

Cửa hàng miễn thuế Shilla Duty Free đã chuẩn bị các chương trình khuyến mãi cho du khách trên tàu Dream - một tàu du lịch lớn từ Thiên Tân (Trung Quốc) cập cảng Incheon ngày 29/9, với quà tặng và giảm giá lên đến 60% cho các sản phẩm mỹ phẩm phổ biến.

Trung tâm thương mại Lotte triển khai tặng quà cho khách hàng Trung Quốc tại cửa hàng chính trong hệ thống, còn tập đoàn Amorepacific dự định mở thêm các cửa hàng Sulwhasoo tại Sân bay quốc tế Incheon.

Ngoài ra, nhiều hãng hàng không Hàn Quốc tích cực tăng chuyến bay đến Trung Quốc, đón đầu các đoàn khách du lịch từ Trung Quốc dự kiến ​​sẽ tăng mạnh nhờ chính sách miễn thị thực. Với các hãng hàng không giá rẻ, sự trở lại của khách du lịch theo đoàn từ Trung Quốc sẽ là một bước ngoặt quan trọng về doanh thu trong nửa cuối năm nay.

Trong khi đó, nền tảng Ctrip cho rằng Nhật Bản vẫn là điểm đến chính cho du lịch nước ngoài trong kỳ nghỉ "tuần lễ vàng" năm nay. Thực tế, tầng lớp trung lưu Trung Quốc đang đổ xô tới Nhật Bản để mua sắm, nhờ tỷ giá hối đoái có lợi, đồng Yên yếu, giúp hàng hóa cao cấp và khu nghỉ dưỡng có giá phải chăng hơn.

Theo Tổ chức Du lịch Quốc gia Nhật Bản (JNTO), hơn 6,7 triệu lượt khách Trung Quốc tới Nhật trong 8 tháng đầu năm 2025, tăng mạnh so với 4,6 triệu lượt cùng kỳ năm ngoái.

Các chuyên gia ngành du lịch cho biết nhiều mặt hàng xa xỉ tại Nhật hiện rẻ hơn 20 - 30% so với ở Trung Quốc. Không chỉ mua sắm, khách Trung Quốc chi tiêu cho trải nghiệm nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe và sản phẩm mang tính văn hóa. Tại Kyoto, khu nghỉ dưỡng Six Senses ghi nhận khách Trung Quốc nằm trong nhóm ba thị trường lớn nhất. Giá phòng tại đây từ 800 đến 1.100 USD, theo SCMP.

Tại Đông Nam Á, nền tảng du lịch kỹ thuật số Agoda ghi nhận lượng tìm kiếm điểm đến Việt Nam từ du khách Trung Quốc trong tháng 7 và tháng 8/2025 tăng 90% so với cùng kỳ năm ngoái. Động lực tăng trưởng này đến từ việc khai thác thêm các đường bay thẳng mới, kết nối Hà Nội với nhiều điểm đến tại Trung Quốc như Ninh Ba, Thành Đô, Thượng Hải và Tây An, giúp việc di chuyển thuận tiện hơn.

Với thêm lựa chọn đường bay, Hà Nội đang ở vị thế nổi bật để thu hút du khách Trung Quốc. Lượng tìm kiếm thủ đô Việt Nam từ quốc gia này tăng 89% so với cùng kỳ năm ngoái. Bên cạnh đó, theo dữ liệu từ Cục Thống kê, Trung Quốc hiện là thị trường gửi khách lớn nhất đến Việt Nam trong tháng 8/2025, chiếm một phần tư tổng lượng khách du lịch quốc tế.

Đáng chú ý, các quốc gia tham gia Sáng kiến “Vành đai và Con đường” như Uzbekistan, Gruzia và Kazakhstan đang trở thành điểm đến mới cho du khách Trung Quốc di chuyển bằng ôtô.

Đơn đặt hàng thuê xe đến các điểm đến này đã tăng lần lượt 300%, 200% và 100% trong kỳ nghỉ "tuần lễ vàng". Hơn nữa, du khách Trung Quốc cũng đang hướng sự chú ý đến các khu vực xa xôi hơn ở châu Phi, với các đơn đặt hàng du lịch đến các quốc gia như Kenya và Tanzania.