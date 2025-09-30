Kỳ nghỉ “tuần lễ vàng”, du khách Trung Quốc sẽ đi đâu?
Tường Bách
30/09/2025, 08:44
Dữ liệu mới nhất từ nhiều nền tảng du lịch cho thấy lượng du khách tăng đáng kể so với cùng kỳ năm ngoái. Những tín hiệu này cho thấy kỳ nghỉ năm nay sẽ là “siêu tuần lễ vàng”, thúc đẩy nhu cầu nội địa, giải phóng tiềm năng tiêu dùng…
Tờ South China Morning Post cho rằng kỳ nghỉ lễ Quốc khánh
và Tết Trung thu năm nay trùng nhau, tạo nên “tuần lễ vàng” kéo dài tám ngày,
được xem là phép thử quan trọng để thúc đẩy tiêu dùng nội địa. Người dân đang
theo dõi dữ liệu từ doanh thu phòng vé đến chi tiêu du lịch, ăn uống và giải
trí trong kỳ nghỉ lễ.
Kỳ nghỉ sẽ bắt đầu từ ngày 1 - 8/10. Tại buổi họp báo do Văn
phòng Thông tin Quốc vụ viện Trung Quốc tổ chức vào ngày 28/9, các quan chức của
Bộ Giao thông Vận tải dự đoán nhiều chỉ số du lịch trong kỳ nghỉ lễ năm nay sẽ
đạt mức cao lịch sử.
Trích tờ “Thời báo Hoàn cầu,” Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải
Lý Dương cho biết trong kỳ nghỉ "tuần lễ vàng" kéo dài 8 ngày, lượng khách du lịch liên
vùng dự kiến đạt 2,36 tỷ lượt người, trung bình khoảng 295 triệu lượt mỗi ngày,
tăng 3,2% so với cùng kỳ năm ngoái.
Các quan chức của Cục Đường sắt Quốc gia
Trung Quốc và Cục Hàng không Dân dụng Trung Quốc cũng đưa ra ước tính về lượng
khách du lịch bằng đường sắt và hàng không dân dụng trong kỳ nghỉ lễ.
Ủy ban Giao thông Vận tải Thành phố Bắc Kinh dự đoán kỳ nghỉ
lễ này sẽ chứng kiến lượng khách du lịch cao nhất trong năm và Bắc Kinh sẽ thực
hiện nhiều biện pháp để ứng phó với lưu lượng hành khách, bao gồm tăng năng lực
vận tải tại các khu vực danh lam thắng cảnh, kéo dài giờ hoạt động của tàu điện
ngầm và mở rộng bãi đậu xe tại các khu vực trọng điểm.
Thượng Hải đã khai mạc một loạt triển lãm và sự kiện mới,
bao gồm Triển lãm điêu khắc tuyết quốc tế Thượng Hải lần đầu tiên. Tại tỉnh Thiểm
Tây, nhiều bảo tàng cũng đã công bố kéo dài giờ mở cửa và tăng doanh số bán vé trong "tuần lễ vàng".
Theo dữ liệu từ Bộ Văn hóa và Du lịch, hơn 12.000 sự kiện
văn hóa sẽ được tổ chức trên toàn quốc trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh và Tết Trung
thu năm nay, bao gồm hơn 300 chương trình biểu diễn ánh sáng quy mô lớn và hơn
500 triển lãm di sản văn hóa phi vật thể.
Trong khi đó, với du lịch quốc tế, nhiều quốc gia cũng đang
mong đợi sự xuất hiện của du khách Trung Quốc. Theo tờ Korea Times, bắt đầu
từ ngày 29/9, các đoàn khách du lịch Trung Quốc được phép nhập cảnh vào Hàn
Quốc mà không cần thị thực.
Theo đó, chính phủ Hàn Quốc cho phép từ nay đến ngày
30/6 năm sau, các đoàn khách Trung Quốc từ ba người trở lên, được tổ chức bởi
các công ty lữ hành trong và ngoài nước do chính phủ chỉ định, sẽ được nhập cảnh
không cần thị thực trong tối đa 15 ngày.
Riêng đảo Jeju vẫn duy trì chính sách miễn thị thực hiện có,
cho phép khách đi theo đoàn hoặc cá nhân lưu trú tối đa 30 ngày. Quyết định này
được đưa ra sau khi Trung Quốc áp dụng chính sách miễn thị thực cho công dân
Hàn Quốc hồi tháng 11 năm ngoái - cho phép lưu trú trong tối đa 15 ngày với mục
đích công tác, du lịch, thăm thân hoặc quá cảnh - kéo dài đến hết năm nay.
Chính phủ Hàn Quốc kỳ vọng chính sách mới có thể thu hút
thêm khoảng 1 triệu khách Trung Quốc đến tháng 6/2026. Dự kiến lượng khách
Trung Quốc đến Hàn Quốc sẽ tăng mạnh vào cuối năm nay và đầu năm 2026. Nhiều
doanh nghiệp Hàn Quốc, bao gồm khách sạn, khu nghỉ dưỡng, cửa hàng bách hóa và
nhà bán lẻ miễn thuế, đã ngay lập tức đẩy mạnh các chiến dịch tiếp thị để thu
hút khách hàng Trung Quốc.
Cửa hàng miễn thuế Shilla Duty Free đã chuẩn bị các chương
trình khuyến mãi cho du khách trên tàu Dream - một tàu du lịch lớn từ Thiên Tân
(Trung Quốc) cập cảng Incheon ngày 29/9, với quà tặng và giảm giá lên đến
60% cho các sản phẩm mỹ phẩm phổ biến.
Trung tâm thương mại Lotte triển
khai tặng quà cho khách hàng Trung Quốc tại cửa hàng chính trong hệ
thống, còn tập đoàn Amorepacific dự định mở thêm các cửa hàng Sulwhasoo tại
Sân bay quốc tế Incheon.
Ngoài ra, nhiều hãng hàng không Hàn Quốc tích cực tăng
chuyến bay đến Trung Quốc, đón đầu các đoàn khách du lịch từ Trung Quốc dự
kiến sẽ tăng mạnh nhờ chính sách miễn thị thực. Với các hãng hàng không giá rẻ,
sự trở lại của khách du lịch theo đoàn từ Trung Quốc sẽ là một bước ngoặt
quan trọng về doanh thu trong nửa cuối năm nay.
Trong khi đó, nền tảng Ctrip cho rằng Nhật Bản vẫn là điểm đến
chính cho du lịch nước ngoài trong kỳ nghỉ "tuần lễ vàng" năm
nay. Thực tế, tầng lớp trung lưu Trung Quốc đang đổ xô tới Nhật Bản để mua sắm, nhờ tỷ giá hối đoái có lợi, đồng Yên yếu, giúp hàng hóa cao cấp và khu nghỉ
dưỡng có giá phải chăng hơn.
Theo Tổ chức Du lịch Quốc gia Nhật Bản (JNTO), hơn
6,7 triệu lượt khách Trung Quốc tới Nhật trong 8 tháng đầu năm 2025, tăng mạnh
so với 4,6 triệu lượt cùng kỳ năm ngoái.
Các chuyên gia ngành du lịch cho biết nhiều mặt hàng xa xỉ tại
Nhật hiện rẻ hơn 20 - 30% so với ở Trung Quốc. Không chỉ mua sắm, khách Trung
Quốc chi tiêu cho trải nghiệm nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe và sản phẩm mang
tính văn hóa. Tại Kyoto, khu nghỉ dưỡng Six Senses ghi nhận khách Trung Quốc nằm trong nhóm ba thị
trường lớn nhất. Giá phòng tại đây từ 800 đến 1.100 USD, theo SCMP.
Tại Đông Nam Á, nền tảng du lịch kỹ thuật số
Agoda ghi nhận lượng tìm kiếm điểm đến Việt Nam từ du khách Trung Quốc
trong tháng 7 và tháng 8/2025 tăng 90% so với cùng kỳ năm ngoái. Động lực
tăng trưởng này đến từ việc khai thác thêm các đường bay thẳng mới, kết nối Hà
Nội với nhiều điểm đến tại Trung Quốc như Ninh Ba, Thành Đô, Thượng Hải và Tây
An, giúp việc di chuyển thuận tiện hơn.
Với thêm lựa chọn đường bay, Hà Nội đang ở vị thế nổi bật để
thu hút du khách Trung Quốc. Lượng tìm kiếm thủ đô Việt Nam từ quốc gia này
tăng 89% so với cùng kỳ năm ngoái. Bên cạnh đó, theo dữ liệu từ Cục Thống kê,
Trung Quốc hiện là thị trường gửi khách lớn nhất đến Việt Nam trong tháng
8/2025, chiếm một phần tư tổng lượng khách du lịch quốc tế.
Đáng chú ý, các quốc gia tham gia Sáng kiến “Vành đai và Con
đường” như Uzbekistan, Gruzia và Kazakhstan đang trở thành điểm đến mới cho du
khách Trung Quốc di chuyển bằng ôtô.
Đơn đặt hàng thuê xe đến các điểm đến này
đã tăng lần lượt 300%, 200% và 100% trong kỳ nghỉ "tuần lễ vàng". Hơn nữa, du
khách Trung Quốc cũng đang hướng sự chú ý đến các khu vực xa xôi hơn ở châu
Phi, với các đơn đặt hàng du lịch đến các quốc gia như Kenya và Tanzania.
