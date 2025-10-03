Miễn visa sẽ tạo “cú hích” cho du lịch Hàn Quốc?

Hiện du khách Trung Quốc chiếm thị phần đáng kể nhất trong thị trường du lịch Hàn Quốc. Trong nửa đầu năm nay, du khách Trung Quốc đứng đầu và chiếm 28,6% tổng lượng khách du lịch nước ngoài đến Hàn Quốc…

Hàn Quốc đã chính thức áp dụng chính sách miễn thị thực tạm thời cho các đoàn du lịch Trung Quốc trong thời hạn 9 tháng, từ 29/9/2025 đến tháng 6/2026. Đây là một phản ứng tích cực đối với việc Trung Quốc đơn phương miễn thị thực cho du khách Hàn Quốc từ tháng 2 năm ngoái.

Động thái này không chỉ mang lại động lực mạnh mẽ cho nền kinh tế Hàn Quốc, mà còn là một “cú hích” cho sự phát triển quan hệ giữa hai nước ở Đông Bắc Á. Theo phân tích của Ngân hàng Hàn Quốc, mức chi tiêu bình quân của khách Trung Quốc tại xứ Kim chi là 1.689 USD, cao hơn nhiều so với du khách Mỹ và Nhật Bản.

Để chào đón những vị khách tiềm năng này, ngành Du lịch và bán lẻ Hàn Quốc đã triển khai nhiều hoạt động quảng bá và dịch vụ được thiết kế riêng dựa trên sở thích du lịch và thói quen thanh toán của du khách Trung Quốc. Điển hình, Hiệp hội Du lịch Myeongdong đã sắp xếp cho khoảng 500 cửa hàng (2/3 số doanh nghiệp trong quận) giảm giá 5% cho khách hàng Trung Quốc thanh toán bằng Alipay hoặc UnionPay.

Ngành du lịch Hàn Quốc đã triển khai nhiều hoạt động quảng bá tới du khách Trung Quốc.

Thời điểm miễn thị thực được công bố ngay trước kỳ nghỉ lễ Quốc khánh và Tết Trung thu, phản ánh rõ ràng ý định của Seoul trong việc thu hút thêm du khách Trung Quốc. Sau khi chính sách này được công bố, lượt tìm kiếm chuyến bay đến Hàn Quốc trên các nền tảng du lịch trực tuyến của Trung Quốc lập tức tăng vọt.

Dữ liệu từ Qunar.com - một nền tảng du lịch của Bắc Kinh cho thấy, lượt tìm kiếm vé đến Seoul đã tăng gần 70%. Do đó, chính sách miễn thị thực được nhiều doanh nghiệp Hàn Quốc coi là cú hích thực sự cho sự phục hồi của doanh số bán hàng miễn thuế.

Olive Young cho biết họ đã dự trữ hàng hóa cho 129 cửa hàng tại các khu du lịch nổi tiếng ở Seoul với số lượng tương đương với sự kiện bán hàng thường niên lớn nhất của họ. Lotte Mart đã công bố “K-Food Festa” tại 10 cửa hàng, bao gồm cả chi nhánh tại Ga Seoul, với mức giảm giá lên tới 50% cho các mặt hàng được du khách Trung Quốc ưa chuộng.

Mức chi tiêu bình quân của khách Trung Quốc tại xứ Kim chi là 1.689 USD.

Tuy nhiên, giới quan sát nhận định, dù kỳ vọng thúc đẩy tiêu dùng, chính sách miễn visa cho đoàn khách Trung Quốc sẽ tiếp tục là chủ đề gây tranh cãi trong bối cảnh tâm lý phản đối Bắc Kinh chưa lắng xuống tại Hàn Quốc.

Theo tờ Korea Times ngày 2/10, các cuộc biểu tình chống Trung Quốc vốn tập trung ở trung tâm thành phố nay đã lan sang những nơi có đông người nhập cư Trung Quốc, bao gồm khu Daerimdong thuộc quận Guro và gần Đại học Konkuk ở quận Seongdong.

Các cuộc biểu tình chủ yếu do nhóm dân sự bảo thủ tổ chức, với phần lớn là người ủng hộ cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol. Một số người tham gia có hành vi cực đoan như xé biểu ngữ, hô khẩu hiệu bài Trung và công kích du khách nước ngoài. Những người này còn liên hệ sự bất bình với các cáo buộc phạm tội do người Trung Quốc gây ra, khiến làn sóng thù địch thêm gay gắt.

Theo số liệu công bố hôm 1/10, số lượng các cuộc biểu tình phản đối Trung Quốc tại khu vực Myeongdong của Seoul - nơi có Đại sứ quán Trung Quốc - là 20 cuộc vào năm 2022, 15 cuộc vào năm 2023, và 13 cuộc vào năm 2024. Nhưng riêng năm nay con số này tăng vọt lên 65 cuộc, bao gồm những cuộc đã đăng ký tổ chức trong tháng 10.

Tâm lý bài Trung đã lan rộng ở Hàn Quốc sau cuộc khủng hoảng thiết quân luật tháng 12 năm ngoái, khi ông Yoon ủng hộ một số thuyết âm mưu cực hữu cho rằng Trung Quốc đã can thiệp vào cuộc bầu cử nước này. Từ đó các kênh YouTube cực hữu và truyền thông bảo thủ liên tục khuếch đại luận điệu kết hợp giữa ngờ vực Trung Quốc với chủ nghĩa dân tộc.

Số cuộc biểu tình phản đối Trung Quốc gia tăng rõ rệt tại nhiều khu vực ở Seoul.

Làn sóng này bùng phát trở lại khi Chính phủ Hàn Quốc công bố chính sách miễn thị thực nêu trên. Hai tuần trước khi triển khai, hơn 52.000 người Hàn Quốc đã ký đơn kiến nghị yêu cầu hủy bỏ. Người dân lo ngại dịch sốt xuất huyết đang bùng phát ở Quảng Đông, với hơn 10.000 ca bệnh, có thể lây lan theo đường hàng không. Tình trạng cư trú bất hợp pháp và hành vi gây rối của khách Trung Quốc tại Jeju những năm qua cũng làm gia tăng bất mãn.

Một số nghị sĩ bảo thủ cũng lợi dụng tâm lý này để chỉ trích chính phủ. Trước áp lực, cảnh sát Seoul tuyên bố sẽ phản ứng "nghiêm khắc" với hành vi bạo lực và phát ngôn thù địch. Cảnh sát trưởng Park Jeong Bo khẳng định: "Du khách quốc tế phải cảm thấy an toàn và được chào đón tại Hàn Quốc".

Trong một nỗ lực kích cầu du lịch, Cục Di sản Quốc gia Hàn Quốc đã có thông báo quan trọng nhân dịp Tết Chuseok (Trung thu). Theo đó, từ ngày 3 đến 9/10, bốn cung điện lớn gồm Gyeongbok, Changdeok, Deoksu, Changgyeong, cùng đền thờ Jongmyo và quần thể lăng tẩm triều đại Joseon sẽ miễn phí vé vào cửa.

Đặc biệt, đền thờ Jongmyo – vốn thường chỉ mở cửa theo hình thức đặt trước, sẽ cho phép du khách tự do tham quan trong kỳ nghỉ này. Tuy nhiên, hậu viên của cung Changdeok vẫn áp dụng thu phí như thường lệ.

Song song đó, Bảo tàng Nghệ thuật Hiện đại và Đương đại Quốc gia Hàn Quốc (MMCA) sẽ mở cửa miễn phí từ ngày 5 - 8/10 tại bốn chi nhánh ở Seoul, Gwacheon, cung Deoksu và Cheongju. Riêng chi nhánh Seoul sẽ đóng cửa đúng ngày Tết Trung thu (6/10). Ngoài ra, Vườn Thực vật Quốc gia ở Pyeongchang (Gangwon) và Vườn Thực vật Wando (Nam Jeolla) cũng tham gia chương trình miễn phí vé trong dịp lễ.

Cục Di sản Quốc gia Hàn Quốc nố lực kích cầu du lịch nhân dịp Tết Chuseok (Trung thu).

Không chỉ dừng ở các hoạt động văn hóa, Chính phủ Hàn Quốc còn triển khai nhiều chính sách hỗ trợ giao thông. Từ ngày 4 - 7/10, toàn bộ đường cao tốc sẽ được miễn phí thu phí, đồng thời bổ sung thêm khu vực nghỉ ngơi, đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông.

Cơ quan chức năng Hàn Quốc cũng công bố kế hoạch tăng thêm 15,2% số chuyến xe buýt và 11,9% chuyến tàu hỏa để đáp ứng nhu cầu đi lại. Riêng Sân bay Quốc tế Incheon dự kiến tiếp đón khoảng 2,45 triệu lượt khách trong 11 ngày (2 - 12/10). Vào cao điểm ngày 3/10, lượng hành khách có thể đạt 239.000 lượt, vượt kỷ lục ghi nhận hồi tháng 8/2019.

Với việc mở cửa miễn phí các di sản văn hóa cùng loạt chính sách hỗ trợ đi lại, Tết Trung thu 2025 tại Hàn Quốc hứa hẹn trở thành kỳ nghỉ lễ sôi động, thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước, đồng thời góp phần thúc đẩy ngành du lịch và dịch vụ nước này.