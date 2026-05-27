Bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến lĩnh án 6 năm tù, buộc bồi thường hơn 108 tỷ đồng

Chiều 27/5, sau nhiều ngày nghị án, Tòa án nhân dân TP Hà Nội tuyên án đối với 10 bị cáo trong vụ án sai phạm đầu tư xây dựng dự án Bệnh viện Bạch Mai, Việt Đức (cơ sở 2).

Tòa án xử phạt bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến – cựu Bộ trưởng Bộ Y tế mức án 6 năm tù về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí; buộc bồi thường hơn 108 tỷ đồng.

Bị cáo Nguyễn Chiến Thắng (cựu Giám đốc Ban quản lý dự án Y tế trọng điểm, Bộ Y tế) bị tuyên phạt mức án 30 năm tù về các tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí; Nhận hối lộ. Bị cáo phải bồi thường hơn 393 tỷ đồng.

Cùng 2 tội danh trên, bị cáo Nguyễn Hữu Tuấn (cựu Giám đốc Ban quản lý dự án chuyên ngành xây dựng công trình y tế Bộ Y tế kiêm phụ trách quản lý điều hành Ban quản lý dự án y tế trọng điểm) bị xử phạt 25 năm tù; bồi thường hơn 223 tỷ đồng.

Tòa án nhận định hành vi phạm tội của các bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, xâm phạm đến hoạt động đúng đắn của cơ quan nhà nước, của cán bộ công chức khi thực thi nhiệm vụ, tạo dư luận xấu trong xã hội. Các bị cáo phạm tội với lỗi cố ý trực tiếp. Đây là vụ án điển hình về gây thất thoát, lãng phí nguồn vốn Nhà nước, cần thiết phải đưa các bị cáo ra xét xử nghiêm minh.

Trong vụ án này, bị cáo Nguyễn Chiến Thắng là người có năng lực, trình độ chuyên môn sâu trong lĩnh vực xây dựng; được giao làm Giám đốc Ban Y tế trọng điểm - đơn vị có vai trò quan trọng trong việc thực hiện dự án. Quá trình thực hiện, triển khai dự án, bị cáo đã có hành vi sai phạm, gây thất thoát hơn 800 tỷ đồng. Ngoài ra bị cáo còn nhận hối lộ số tiền lớn nên phải chịu trách nhiệm cao hơn các bị cáo khác.

Đối với cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến, tòa án cho rằng tuy bị cáo không trực tiếp thực hiện hành vi gây ra hậu quả khiến dự án bị đình trệ, gây thất thoát, lãng phí nhưng đã có sai phạm trong việc phê duyệt các quyết định lựa chọn nhà thầu… Đây là cơ sở để bị cáo Thắng và các bị cáo khác thực hiện hành vi phạm tội.

Hội đồng xét xử cũng xem xét các tình tiết giảm nhẹ như các bị cáo khai báo thành khẩn, ăn năn hối cải, nộp khắc phục hậu quả vụ án. Trong đó, bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến nộp khắc phục nhiều nhất là 24,5 tỷ đồng.

Tòa án cũng đánh giá các bị cáo phạm tội trong bối cảnh chịu nhiều sức ép, 2 dự án quy mô lớn, có thời gian thực hiện ngắn; một số bị cáo có hạn chế nhất định về trình độ chuyên môn trong lĩnh vực xây dựng.

Hội đồng xét xử tuyên án. Ảnh: CTV.

Theo cáo trạng, trong quá trình triển khai thực hiện dự án cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức, một số cá nhân tại Bộ Y tế, Ban Y tế trọng điểm và các đơn vị có liên quan đã có hành vi vi phạm pháp luật dẫn đến dự án đình trệ, kéo dài, không đạt được mục tiêu đã đề ra.

Cụ thể, các bị cáo chỉ định thầu trái quy định; thực hiện 4 gói thầu khi không thẩm định, phê duyệt hồ sơ mời thầu; chỉ định tư vấn nước ngoài nhưng không tổ chức lập, thẩm định chi phí thuê... khiến nhà nước thất thoát hơn 70 tỷ đồng.

Ngoài ra, các bị cáo có hành vi vi phạm pháp luật trong việc lập, thẩm định, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu... gây thiệt hại hơn 733 tỷ đồng.

Quá trình triển khai 2 dự án trên, bị cáo Nguyễn Chiến Thắng và Nguyễn Hữu Tuấn đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao, yêu cầu các nhà thầu phải đưa tiền theo tỷ lệ 5%/số tiền được tạm ứng, thanh toán.