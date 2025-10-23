SMC sắp thanh lý cổ phiếu HBC, hợp đồng tiền gửi, bất động sản để trả nợ ngân hàng

Tài sản dự kiến được SMC muốn giải chấp gồm: 10.487.500 cổ phiếu HBC, cùng với tài sản của 2 công ty con là TNHH MTV Cơ Khí Thép SMC và TNHH Thép SMC, bao gồm hợp đồng tiền gửi, bất động sản cùng với dây chuyền, máy móc thiết bị đã đầu tư.

CTCP Đầu tư Thương mại SMC (mã SMC-HOSE) đã công bố các nghị quyết Hội đồng Quản trị về việc giải chấp tài sản đang thế chấp ngân hàng, từ đó tiếp tục thanh lý để trả nợ vay.

Theo đó, tài sản dự kiến được công ty giải chấp gồm: 10.487.500 cổ phiếu HBC, cùng với tài sản của 2 công ty con là TNHH MTV Cơ Khí Thép SMC và TNHH Thép SMC, bao gồm các hợp đồng tiền gửi, bất động sản cùng với dây chuyền, máy móc thiết bị đã đầu tư.

Tất cả các tài sản nêu trên đều đang được thế chấp tại VietinBank - Chi nhánh TPHCM. Toàn bộ nguồn thu từ việc bán tài sản cũng được phía SMC dự kiến thanh toán nghĩa vụ nợ hiện hữu tại chi nhánh ngân hàng này.

Đáng chú ý, nghị quyết này chỉ được 6/8 thành viên Hội đồng Quản trị SMC có mặt thống nhất thông qua việc thanh lý tài sản để trả nợ vay nêu trên.

Được biết, SMC đã tổ chức thành công họp ĐHCĐ bất thường năm 2025 vào ngày 29/9. Theo đó, cổ đông đã thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị đối với ông Hứa Vũ; thành viên Hội đồng Quản trị, Chủ tịch nhiệm kỳ 2021-2025 đối với bà Nguyễn Thị Ngọc Loan.

Đồng thời thông qua việc bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2021-2025 gồm: ông Phạm Hoàng Anh - Chủ tịch Hội đồng Quản trị, người đại diện pháp luật; ông Hoàng Trung Dũng; ông Nguyễn Ngọc Duy Anh; thành viên Ban kiểm soát gồm: ông Nguyễn Quang Trung và bà Thái Thị Vân Anh.

Hiện, cổ phiếu SMC đã bị đưa vào diện cảnh báo từ ngày 16/9/2025 do tổ chức niêm yết vi phạm quy định công bố thông tin từ 04 lần trở lên trong vòng 1 năm.

Về kết quả kinh doanh, theo báo cáo tài chính hợp nhất tự lập là lỗ hơn 43,2 tỷ đồng còn trên báo cáo tài chính soát xét là lỗ hơn 81 tỷ đồng, tăng hơn 37,8 tỷ đồng. Nguyên nhân là tăng khoản dự phòng phải thu tại đơn vị thành viên hơn 18 tỷ đồng. Tại thời điểm công ty tự lập báo cáo tài chính 6 tháng năm 2025, các khoản phải thu này chưa đến hạn phải trích lập dự phòng. Tuy nhiên tại thời điểm báo cáo tài chính soát xét giữ kỳ, đơn vị kiểm toán nhất định cần thiết phải thực hiện trích lập dự phòng và phát sinh thêm khoản lỗ trích lập dự phòng này.

Thêm vào đó, chi phí do tổn thất đầu tư tư tại Công ty VSSC ghi nhận hơn 5 tỷ đồng tại thời điểm lập báo cáo soát xét giữa kỳ. Mặt khác, chi phí xóa nợ Công ty con SMC Đà Nẵng hơn 18 tỷ đồng khi SMC Đà Nẵng đang thực hiện thủ tục giải thể.

Liên quan đến ý kiến kiểm toán ngoại trừ tại Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất giữa niên độ năm 2025, trong 6 tháng đầu năm 2025, công ty SMC đã thực hiện tạm ứng số tiền là 42 tỷ đồng cho Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty để giải quyết công việc. Việc tạm ứng này đã được báo cáo với Hội đồng quản trị tại phiên họp ngày 21/08/2025 và hiện vẫn đang chờ sự xem xét phê duyệt của Hội đồng Quản trị Công ty.

Hiện, Chủ tịch Hội đồng Quản trị SMC đang thế chấp các tài sản cá nhân là toàn bộ cổ phiếu và nhà riêng cho nhà cung cấp và tổ chức tín dụng để đảm bảo cho các khoản nợ vay của công ty.

Cũng liên quan đến ý kiến ngoại trừ tiếp theo, tại ngày 17/01/2025. Công ty SMC thực hiện hoàn trả lại khoản tiền đang tạm giữ của Chủ tịch Hội đồng Quản trị công ty là 2,1 tỷ đồng. Tuy nhiên việc hoàn trả này không thực hiện trực tiếp về tài khoản của Chủ tịch mà được thực hiện lệnh chuyển tiền theo nội dung chỉ định của Chủ tịch.