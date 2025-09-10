Thứ Tư, 10/09/2025

Trang chủ Doanh nghiệp niêm yết

SMC vào diện cảnh báo từ ngày 16/9, quyết liệt xử lý dứt điểm khoản nợ đọng từ nhóm Group Novaland

Hoài An

10/09/2025, 19:33

Tại thời điểm 30/6/2025, nợ ngắn hạn đã vượt quá tài sản ngắn hạn với số tiền là 971,698 tỷ đồng và điều trên gây nên quan ngại về khả năng tạo tiền của công ty để thanh toán cho các khoản công nợ đến hạn thanh toán.

Sơ đồ giá cổ phiếu SMC trên TradingView.
Sơ đồ giá cổ phiếu SMC trên TradingView.

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) thông báo quyết định về việc đưa cổ phiếu của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại SMC (mã SMC) vào diện cảnh báo kể từ ngày 16/09/2025.

Cụ thể: HOSE thông báo đưa cổ phiếu SMC vào diện cảnh báo kể từ ngày 16/9/2025 theo quyết định số 784/QĐ-SGDHCM ngày 09/9/2025 của Giao dịch Chứng khoán TP.HCM do tổ chức niêm yết vi phạm quy định công bố thông tin từ 04 lần trở lên trong vòng 01 năm (tính theo năm dương lịch) theo quy định tại điểm h khoản 1 Điều 36 Quy chế niêm yết và giao dịch chứng khoán niêm yết ban hành kèm theo Quyết định số 22/QĐ-HĐTV ngày 18/4/2025 của Hội đồng Thành viên Sở Giao dịch Chúng khoán Việt Nam.

Đồng thời, cổ phiếu SMC giữ nguyên diện cảnh báo theo Quyết định số 384/QĐ-SGDHCM ngày 28/5/2025 của Giao dịch Chứng khoán TP.HCM do lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính hợp nhất soát xét bán niên năm 2025 của công ty là số âm và có kết luận soát xét là ngoại trừ, cổ phiếu chưa đáp ứng quy định tại điểm b khoản 4 Điều 36 Quy chế Niêm yết và giao dịch chứng khoán niêm yết ban hành kèm theo Quyết định số 22/QĐ-HĐTV ngày 18/4/2025 của Hội đồng Thành viên Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam.

Cuối cùng, cổ phiếu SMC giữ nguyên diện cảnh báo theo Quyết định số 232/QĐ-SGDHCM ngày 16/4/2025 của Giao dịch Chứng khoán TP.HCM do tổ chức niêm yết tiếp tục vi phạm quy định công bố thông tin, cổ phiếu chưa đáp ứng quy định tại điểm d khoản 4 Điều 36 Quy chế Niêm yết và giao dịch chứng khoán niêm yết ban hành kèm theo Quyết định số 22/QĐ-HĐTV ngày 18/4/2025 của Hội đồng Thành viên Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam.

Về khả năng tiếp tục hoạt động theo ý kiến nhấn mạnh trong Báo cáo tài chính kiểm toán bán niên năm 2025, SMC cho biết trong 6 tháng đầu năm 2025, SMC phát sinh khoản lỗ là 102,3 tỷ đồng dẫn đến khoản lỗ lũy kế đến ngày 30/6/2025 của công ty là 241,94 tỷ đồng. Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt dộng kinh doanh trong 6 tháng dầu năm 2025 của Công ty bị âm 129,2 tỷ đồng.

Tại thời điểm 30/6/2025, nợ ngắn hạn đã vượt quá tài sản ngắn hạn với số tiền là 971,698 tỷ đồng và điều trên gây nên quan ngại về khả năng tạo tiền của công ty để thanh toán cho các khoản công nợ đến hạn thanh toán.

Theo SMC, kế hoạch của SMC liên quan đến vấn đề này được giải trình như sau: các khoản nợ ngắn hạn tại ngày 30/6/2025 là 3.621 tỷ đồng và công ty tin tưởng rằng sẽ nhận được sự hỗ trợ của các nhà cung cấp và cá nhân bằng việc gia hạn thời gian trả nợ;

Tiếp theo là tái cấu trúc tài chính: công ty quyết liệt xử lý dứt điểm khoản nợ đọng, nhất là từ nhóm khách hàng thuộc Group Novaland trong năm 2025. Mục tiêu là giải quyết xong trong năm 2025; Duy trì ổn định các khoản vay ngân hàng với chi phí tối ưu nhằm đảm bảo nguồn vốn và hiệu quả cho hoạt động sản xuất kinh doanh; tìm kiếm nguồn vốn dài hạn bù đắp cho tài sản ngắn hạn (phải thu khó đòi) bị khách hàng chiếm dụng...

Theo báo cáo tài chính soát xét bán niên 2025, SMC có khoản phải thu ngắn hạn với các doanh nghiệp liên quan nhóm Novaland và các công ty khác là hơn 1.252 tỷ đồng và SMC đã phải trích lập dự phòng hơn 386 tỷ đồng cho khoản nợ này.

Trong đó, có một số khoản nợ liên quan nhóm Novaland đã được SMC liệt vào danh sách nợ xấu vì khó đòi quá hạn từ một năm trở lên. Gồm: Công ty TNHH Delta - Valley Bình Thuận nợ gần 441 tỷ đồng, Công ty TNHH Bất động sản Đà Lạt Valley nợ hơn 8 tỷ đồng, Công ty TNHH thành phố Aqua nợ hơn 8,7 tỷ đồng, Công ty TNHH The Forest City nợ hơn 5 tỷ đồng.

VnEconomy

Được biết, ngày 20/12/2024, SMC và Công ty cổ phần Novagroup cùng các công ty thành viên (gọi tắt là "Group Novaland") đã ký kết bảng xác nhận công nợ và cam kết trả nợ. Trong tháng 3 và 4/2025, Tập đoàn và Group Novaland đã ký kết một số hợp đồng và văn bản thỏa thuận mua bán bất động sản.

Theo đó, Tập đoàn đã ghi nhận tăng tài sản chờ bàn giao (tăng chi phí xây dựng cơ bản dở dang) với giá trị 278,8 tỷ đồng và trả trước cho người bán liên quan đến việc mua/thuê dài hạn bất động sản với giá trị 156,5 tỷ đồng để cấn trừ với các khoản phải thu của Tập đoàn đối với Group Novaland.

SMC vừa hoàn tất nghĩa vụ nộp thuế

09:13, 13/08/2025

SMC vừa hoàn tất nghĩa vụ nộp thuế

Phó Chủ tịch SMC đăng ký mua vào 1 triệu cổ phiếu

10:08, 29/07/2025

Phó Chủ tịch SMC đăng ký mua vào 1 triệu cổ phiếu

SMC giải trình ý kiến nhấn mạnh trên báo cáo kiểm toán năm 2024 và khắc phục kết quả kinh doanh thua lỗ 2 năm liên tiếp

07:39, 29/05/2025

SMC giải trình ý kiến nhấn mạnh trên báo cáo kiểm toán năm 2024 và khắc phục kết quả kinh doanh thua lỗ 2 năm liên tiếp

Group Novaland hạn thanh toán khách hàng chiếm dụng khoản công nợ lập dự phòng nợ đọng Novaland phải thu khó đòi quan ngại về khả năng tạo tiền SMC tài sản ngắn hạn

Đọc thêm

Thị giá hơn 40.000 đồng, NLG lên kế hoạch bán hơn 100 triệu cổ phiếu giá 25.000 đồng

Thị giá hơn 40.000 đồng, NLG lên kế hoạch bán hơn 100 triệu cổ phiếu giá 25.000 đồng

Nếu hoàn tất đợt chào bán, Nam Long sẽ tăng vốn điều lệ lên mức gần 4.852 tỷ đồng.

HFIC bán thành công 116,3 triệu quyền mua cổ phiếu HCM

HFIC bán thành công 116,3 triệu quyền mua cổ phiếu HCM

Sau 2 lần đăng ký, HFIC đã bán hết toàn bộ số quyền mua cổ phiếu HCM và sau đợt chào bán này, HFIC vẫn giữ nguyên 121,6 triệu cổ phiếu, chiếm 16,88% vốn điều lệ tại HCM.

BKAV tiếp tục chậm trả lãi cho mã trái phiếu BKPCB2124001

BKAV tiếp tục chậm trả lãi cho mã trái phiếu BKPCB2124001

Hiện nay công ty vẫn đang gặp khó khăn trong việc thanh toán nghĩa vụ gốc và lãi trái phiếu, bao gồm gần 9 tỷ đồng lãi và 162,5 tỷ đồng gốc lô trái phiếu và các khoản này đều đang được đàm phán với các trái chủ.

NVL chốt ngày phát hành cổ phiếu ESOP và cổ phiếu thưởng

NVL chốt ngày phát hành cổ phiếu ESOP và cổ phiếu thưởng

Thời gian nhận tiền mua cổ phiếu ESOP và phát hành cổ phiếu thưởng cho người lao động từ ngày 5/9/2025 đến ngày 30/9/2025.

HOSE giữ nguyên diện cảnh báo đối với cổ phiếu TTF, ASP, OGC, JVC và HAS

HOSE giữ nguyên diện cảnh báo đối với cổ phiếu TTF, ASP, OGC, JVC và HAS

Tất cả các cổ phiếu này bị giữ nguyên diện cảnh báo do lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 30/06/2025 là con số âm...

VnEconomy
1

Điểm "check in" nổi tiếng của Lý Sơn thành di tích quốc gia

Du lịch

2

“Bệ phóng” để ngành điện tử Việt Nam vươn xa hơn trên bản đồ toàn cầu

Thị trường

3

Xây dựng hệ sinh thái AI chủ quyền – Động lực mới cho phát triển kinh tế số

Tiêu điểm

4

Làn sóng sa thải ở các công ty dầu khí lớn

Thế giới

5

Lý do học sinh, sinh viên không được tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình

Dân sinh

