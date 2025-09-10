SMC vào diện cảnh báo từ ngày 16/9, quyết liệt xử lý dứt điểm khoản nợ đọng từ nhóm Group Novaland
Hoài An
10/09/2025, 19:33
Tại thời điểm 30/6/2025, nợ ngắn hạn đã vượt quá tài sản ngắn hạn với số tiền là 971,698 tỷ đồng và điều trên gây nên quan ngại về khả năng tạo tiền của công ty để thanh toán cho các khoản công nợ đến hạn thanh toán.
Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) thông báo quyết định về việc đưa cổ phiếu của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại SMC (mã SMC) vào diện cảnh báo kể từ ngày 16/09/2025.
Cụ thể: HOSE thông báo đưa cổ phiếu SMC vào diện cảnh báo kể từ ngày 16/9/2025 theo quyết định số 784/QĐ-SGDHCM ngày 09/9/2025 của Giao dịch Chứng khoán TP.HCM do tổ chức niêm yết vi phạm quy định công bố thông tin từ 04 lần trở lên trong vòng 01 năm (tính theo năm dương lịch) theo quy định tại điểm h khoản 1 Điều 36 Quy chế niêm yết và giao dịch chứng khoán niêm yết ban hành kèm theo Quyết định số 22/QĐ-HĐTV ngày 18/4/2025 của Hội đồng Thành viên Sở Giao dịch Chúng khoán Việt Nam.
Đồng thời, cổ phiếu SMC giữ nguyên diện cảnh báo theo Quyết định số 384/QĐ-SGDHCM ngày 28/5/2025 của Giao dịch Chứng khoán TP.HCM do lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính hợp nhất soát xét bán niên năm 2025 của công ty là số âm và có kết luận soát xét là ngoại trừ, cổ phiếu chưa đáp ứng quy định tại điểm b khoản 4 Điều 36 Quy chế Niêm yết và giao dịch chứng khoán niêm yết ban hành kèm theo Quyết định số 22/QĐ-HĐTV ngày 18/4/2025 của Hội đồng Thành viên Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam.
Cuối cùng, cổ phiếu SMC giữ nguyên diện cảnh báo theo Quyết định số 232/QĐ-SGDHCM ngày 16/4/2025 của Giao dịch Chứng khoán TP.HCM do tổ chức niêm yết tiếp tục vi phạm quy định công bố thông tin, cổ phiếu chưa đáp ứng quy định tại điểm d khoản 4 Điều 36 Quy chế Niêm yết và giao dịch chứng khoán niêm yết ban hành kèm theo Quyết định số 22/QĐ-HĐTV ngày 18/4/2025 của Hội đồng Thành viên Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam.
Về khả năng tiếp tục hoạt động theo ý kiến nhấn mạnh trong Báo cáo tài chính kiểm toán bán niên năm 2025, SMC cho biết trong 6 tháng đầu năm 2025, SMC phát sinh khoản lỗ là 102,3 tỷ đồng dẫn đến khoản lỗ lũy kế đến ngày 30/6/2025 của công ty là 241,94 tỷ đồng. Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt dộng kinh doanh trong 6 tháng dầu năm 2025 của Công ty bị âm 129,2 tỷ đồng.
Tại thời điểm 30/6/2025, nợ ngắn hạn đã vượt quá tài sản ngắn hạn với số tiền là 971,698 tỷ đồng và điều trên gây nên quan ngại về khả năng tạo tiền của công ty để thanh toán cho các khoản công nợ đến hạn thanh toán.
Theo SMC, kế hoạch của SMC liên quan đến vấn đề này được giải trình như sau: các khoản nợ ngắn hạn tại ngày 30/6/2025 là 3.621 tỷ đồng và công ty tin tưởng rằng sẽ nhận được sự hỗ trợ của các nhà cung cấp và cá nhân bằng việc gia hạn thời gian trả nợ;
Tiếp theo là tái cấu trúc tài chính: công ty quyết liệt xử lý dứt điểm khoản nợ đọng, nhất là từ nhóm khách hàng thuộc Group Novaland trong năm 2025. Mục tiêu là giải quyết xong trong năm 2025; Duy trì ổn định các khoản vay ngân hàng với chi phí tối ưu nhằm đảm bảo nguồn vốn và hiệu quả cho hoạt động sản xuất kinh doanh; tìm kiếm nguồn vốn dài hạn bù đắp cho tài sản ngắn hạn (phải thu khó đòi) bị khách hàng chiếm dụng...
Theo báo cáo tài chính soát xét bán niên 2025, SMC có khoản phải thu ngắn hạn với các doanh nghiệp liên quan nhóm Novaland và các công ty khác là hơn 1.252 tỷ đồng và SMC đã phải trích lập dự phòng hơn 386 tỷ đồng cho khoản nợ này.
Trong đó, có một số khoản nợ liên quan nhóm Novaland đã được SMC liệt vào danh sách nợ xấu vì khó đòi quá hạn từ một năm trở lên. Gồm: Công ty TNHH Delta - Valley Bình Thuận nợ gần 441 tỷ đồng, Công ty TNHH Bất động sản Đà Lạt Valley nợ hơn 8 tỷ đồng, Công ty TNHH thành phố Aqua nợ hơn 8,7 tỷ đồng, Công ty TNHH The Forest City nợ hơn 5 tỷ đồng.
Được biết, ngày 20/12/2024, SMC và Công ty cổ phần Novagroup cùng các công ty thành viên (gọi tắt là "Group Novaland") đã ký kết bảng xác nhận công nợ và cam kết trả nợ. Trong tháng 3 và 4/2025, Tập đoàn và Group Novaland đã ký kết một số hợp đồng và văn bản thỏa thuận mua bán bất động sản.
Theo đó, Tập đoàn đã ghi nhận tăng tài sản chờ bàn giao (tăng chi phí xây dựng cơ bản dở dang) với giá trị 278,8 tỷ đồng và trả trước cho người bán liên quan đến việc mua/thuê dài hạn bất động sản với giá trị 156,5 tỷ đồng để cấn trừ với các khoản phải thu của Tập đoàn đối với Group Novaland.
SMC vừa hoàn tất nghĩa vụ nộp thuế
09:13, 13/08/2025
Phó Chủ tịch SMC đăng ký mua vào 1 triệu cổ phiếu
10:08, 29/07/2025
SMC giải trình ý kiến nhấn mạnh trên báo cáo kiểm toán năm 2024 và khắc phục kết quả kinh doanh thua lỗ 2 năm liên tiếp
Thị giá hơn 40.000 đồng, NLG lên kế hoạch bán hơn 100 triệu cổ phiếu giá 25.000 đồng
Nếu hoàn tất đợt chào bán, Nam Long sẽ tăng vốn điều lệ lên mức gần 4.852 tỷ đồng.
HFIC bán thành công 116,3 triệu quyền mua cổ phiếu HCM
Sau 2 lần đăng ký, HFIC đã bán hết toàn bộ số quyền mua cổ phiếu HCM và sau đợt chào bán này, HFIC vẫn giữ nguyên 121,6 triệu cổ phiếu, chiếm 16,88% vốn điều lệ tại HCM.
BKAV tiếp tục chậm trả lãi cho mã trái phiếu BKPCB2124001
Hiện nay công ty vẫn đang gặp khó khăn trong việc thanh toán nghĩa vụ gốc và lãi trái phiếu, bao gồm gần 9 tỷ đồng lãi và 162,5 tỷ đồng gốc lô trái phiếu và các khoản này đều đang được đàm phán với các trái chủ.
NVL chốt ngày phát hành cổ phiếu ESOP và cổ phiếu thưởng
Thời gian nhận tiền mua cổ phiếu ESOP và phát hành cổ phiếu thưởng cho người lao động từ ngày 5/9/2025 đến ngày 30/9/2025.
HOSE giữ nguyên diện cảnh báo đối với cổ phiếu TTF, ASP, OGC, JVC và HAS
Tất cả các cổ phiếu này bị giữ nguyên diện cảnh báo do lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 30/06/2025 là con số âm...
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: