SMC vào diện cảnh báo từ ngày 16/9, quyết liệt xử lý dứt điểm khoản nợ đọng từ nhóm Group Novaland

Tại thời điểm 30/6/2025, nợ ngắn hạn đã vượt quá tài sản ngắn hạn với số tiền là 971,698 tỷ đồng và điều trên gây nên quan ngại về khả năng tạo tiền của công ty để thanh toán cho các khoản công nợ đến hạn thanh toán.

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) thông báo quyết định về việc đưa cổ phiếu của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại SMC (mã SMC) vào diện cảnh báo kể từ ngày 16/09/2025.

Cụ thể: HOSE thông báo đưa cổ phiếu SMC vào diện cảnh báo kể từ ngày 16/9/2025 theo quyết định số 784/QĐ-SGDHCM ngày 09/9/2025 của Giao dịch Chứng khoán TP.HCM do tổ chức niêm yết vi phạm quy định công bố thông tin từ 04 lần trở lên trong vòng 01 năm (tính theo năm dương lịch) theo quy định tại điểm h khoản 1 Điều 36 Quy chế niêm yết và giao dịch chứng khoán niêm yết ban hành kèm theo Quyết định số 22/QĐ-HĐTV ngày 18/4/2025 của Hội đồng Thành viên Sở Giao dịch Chúng khoán Việt Nam.

Đồng thời, cổ phiếu SMC giữ nguyên diện cảnh báo theo Quyết định số 384/QĐ-SGDHCM ngày 28/5/2025 của Giao dịch Chứng khoán TP.HCM do lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính hợp nhất soát xét bán niên năm 2025 của công ty là số âm và có kết luận soát xét là ngoại trừ, cổ phiếu chưa đáp ứng quy định tại điểm b khoản 4 Điều 36 Quy chế Niêm yết và giao dịch chứng khoán niêm yết ban hành kèm theo Quyết định số 22/QĐ-HĐTV ngày 18/4/2025 của Hội đồng Thành viên Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam.

Cuối cùng, cổ phiếu SMC giữ nguyên diện cảnh báo theo Quyết định số 232/QĐ-SGDHCM ngày 16/4/2025 của Giao dịch Chứng khoán TP.HCM do tổ chức niêm yết tiếp tục vi phạm quy định công bố thông tin, cổ phiếu chưa đáp ứng quy định tại điểm d khoản 4 Điều 36 Quy chế Niêm yết và giao dịch chứng khoán niêm yết ban hành kèm theo Quyết định số 22/QĐ-HĐTV ngày 18/4/2025 của Hội đồng Thành viên Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam.

Về khả năng tiếp tục hoạt động theo ý kiến nhấn mạnh trong Báo cáo tài chính kiểm toán bán niên năm 2025, SMC cho biết trong 6 tháng đầu năm 2025, SMC phát sinh khoản lỗ là 102,3 tỷ đồng dẫn đến khoản lỗ lũy kế đến ngày 30/6/2025 của công ty là 241,94 tỷ đồng. Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt dộng kinh doanh trong 6 tháng dầu năm 2025 của Công ty bị âm 129,2 tỷ đồng.

Theo SMC, kế hoạch của SMC liên quan đến vấn đề này được giải trình như sau: các khoản nợ ngắn hạn tại ngày 30/6/2025 là 3.621 tỷ đồng và công ty tin tưởng rằng sẽ nhận được sự hỗ trợ của các nhà cung cấp và cá nhân bằng việc gia hạn thời gian trả nợ;

Tiếp theo là tái cấu trúc tài chính: công ty quyết liệt xử lý dứt điểm khoản nợ đọng, nhất là từ nhóm khách hàng thuộc Group Novaland trong năm 2025. Mục tiêu là giải quyết xong trong năm 2025; Duy trì ổn định các khoản vay ngân hàng với chi phí tối ưu nhằm đảm bảo nguồn vốn và hiệu quả cho hoạt động sản xuất kinh doanh; tìm kiếm nguồn vốn dài hạn bù đắp cho tài sản ngắn hạn (phải thu khó đòi) bị khách hàng chiếm dụng...

Theo báo cáo tài chính soát xét bán niên 2025, SMC có khoản phải thu ngắn hạn với các doanh nghiệp liên quan nhóm Novaland và các công ty khác là hơn 1.252 tỷ đồng và SMC đã phải trích lập dự phòng hơn 386 tỷ đồng cho khoản nợ này.

Trong đó, có một số khoản nợ liên quan nhóm Novaland đã được SMC liệt vào danh sách nợ xấu vì khó đòi quá hạn từ một năm trở lên. Gồm: Công ty TNHH Delta - Valley Bình Thuận nợ gần 441 tỷ đồng, Công ty TNHH Bất động sản Đà Lạt Valley nợ hơn 8 tỷ đồng, Công ty TNHH thành phố Aqua nợ hơn 8,7 tỷ đồng, Công ty TNHH The Forest City nợ hơn 5 tỷ đồng.

Được biết, ngày 20/12/2024, SMC và Công ty cổ phần Novagroup cùng các công ty thành viên (gọi tắt là "Group Novaland") đã ký kết bảng xác nhận công nợ và cam kết trả nợ. Trong tháng 3 và 4/2025, Tập đoàn và Group Novaland đã ký kết một số hợp đồng và văn bản thỏa thuận mua bán bất động sản.

Theo đó, Tập đoàn đã ghi nhận tăng tài sản chờ bàn giao (tăng chi phí xây dựng cơ bản dở dang) với giá trị 278,8 tỷ đồng và trả trước cho người bán liên quan đến việc mua/thuê dài hạn bất động sản với giá trị 156,5 tỷ đồng để cấn trừ với các khoản phải thu của Tập đoàn đối với Group Novaland.