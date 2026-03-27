Số ca mắc bệnh tay chân miệng tăng mạnh, Bộ Y tế ra chỉ đạo khẩn

Nhật Dương

27/03/2026, 13:20

Theo Bộ Y tế, trong 3 tháng đầu năm 2026, cả nước ghi nhận hơn 25.000 ca mắc bệnh tay chân miệng, cao hơn 5 lần so với cùng kỳ năm ngoái...

Ảnh minh họa.

Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế) vừa gửi văn bản khẩn đến Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tăng cường công tác phòng chống bệnh tay chân miệng.

Bộ Y tế cho biết theo hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm, cả nước ghi nhận gần 25.094 trường hợp mắc bệnh tay chân miệng (4 ca tử vong) trong gần 3 tháng đầu năm 2026, cao hơn 5 lần so với cùng kỳ năm 2025 (4.900 trường hợp bệnh).

Trong đó riêng khu vực phía Nam ghi nhận 18.031 trường hợp (chiếm 71,9% số mắc cả nước). Số trường hợp mắc bệnh tay chân miệng chủ yếu ở trẻ dưới 10 tuổi (chiếm 99,3%), trong đó hay gặp ở nhóm từ 1-5 tuổi, tuổi trẻ đi nhà trẻ và mẫu giáo (chiếm 92,7%). 

Bệnh tay chân miệng là bệnh lưu hành quanh năm lây truyền qua đường tiêu hóa và gặp ở hầu hết tất cả các tỉnh, thành phố, thường ghi nhận số mắc gia tăng vào khoảng thời gian từ tháng 3-5 và tháng 9-10 hàng năm. 

Trẻ dễ bị nhiễm bệnh do liên quan đến thực hành vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường không đảm bảo.

Để chủ động và tăng cường công tác phòng chống bệnh tay chân miệng trong thời gian tới, Cục Phòng bệnh đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố tăng cường các hoạt động truyền thông giáo dục sức khỏe phù hợp tới người dân về các biện pháp phòng chống bệnh tay chân miệng. Thực hiện tốt vệ sinh môi trường, thường xuyên rửa tay bằng xà phòng, ăn sạch, ở sạch và giữ gìn đồ chơi cho trẻ sạch; đảm bảo ăn uống hợp vệ sinh.

Phối hợp với ngành Giáo dục và Đào tạo triển khai mạnh mẽ các hoạt động phòng chống bệnh tay chân miệng tại các cơ sở giáo dục, đặc biệt là tại nhà trẻ, trường mẫu giáo; đẩy mạnh tuyên truyền cho học sinh, phụ huynh học sinh, giáo viên bằng nhiều hình thức khác nhau các biện pháp phòng, chống bệnh tay chân miệng.

Đối với các nhà trẻ, trường mẫu giáo đang có các trẻ đi học, cần thường xuyên thực hiện tốt "3 sạch" (ăn uống sạch, ở sạch và bàn tay sạch); thực hiện vệ sinh lớp học, làm sạch bề mặt bàn ghế học tập và đồ chơi hàng ngày bằng xà phòng hoặc các chất tẩy rửa thông thường để phòng, chống bệnh.

Phát hiện kịp thời những trường hợp trẻ, học sinh nghi ngờ mắc bệnh tay chân miệng để thông báo kịp thời và phối hợp xử lý dịch theo quy định.

Cục Phòng bệnh cũng đề nghị ngành Y tế các địa phương tăng cường hoạt động giám sát, phát hiện sớm ổ dịch, xử lý triệt để tránh để dịch lây lan ra diện rộng; tổ chức tốt việc phân tuyến điều trị tại các bệnh viện; lưu ý đối với các bệnh nhân nặng, hạn chế thấp nhất các trường hợp tử vong. 

Việc phòng tránh lây nhiễm chéo trong các cơ sở điều trị cũng được lưu ý, đặc biệt là việc lây nhiễm chéo giữa bệnh tay chân miệng với bệnh sởi, viêm phổi và viêm đường hô hấp khác.

Gia tăng số trẻ em mắc bệnh tay chân miệng tại TP.HCM và khu vực phía Nam

16:48, 27/05/2024

Gia tăng số trẻ em mắc bệnh tay chân miệng tại TP.HCM và khu vực phía Nam

Bộ Y tế cảnh báo bệnh sốt xuất huyết và tay chân miệng gia tăng

11:00, 13/01/2026

Bộ Y tế cảnh báo bệnh sốt xuất huyết và tay chân miệng gia tăng

Bảo hiểm thất nghiệp: Bước chuyển sang “trợ thủ” đắc lực cho thị trường lao động

Luật Việc làm năm 2025 có hiệu lực từ đầu năm 2026 mở ra khuôn khổ pháp lý mới nhằm tăng cường vai trò của bảo hiểm thất nghiệp. Chính sách được định hướng theo hướng chủ động hơn, chú trọng hỗ trợ học nghề, đào tạo lại và duy trì việc làm. Đây là bước chuyển quan trọng từ hỗ trợ thụ động sang hỗ trợ tích cực, giúp người lao động thích ứng với sự thay đổi nhanh chóng của thị trường…

TP.Hồ Chí Minh: Ban hành quy chế mới về hỗ trợ giáo dục cho người dân tộc thiểu số

UBND TP.Hồ Chí Minh vừa ban hành quy chế mới về hỗ trợ giáo dục cho người dân tộc thiểu số trên địa bàn nhằm cụ thể hóa cơ chế triển khai, bảo đảm chính sách đi vào thực tiễn đồng bộ, hiệu quả và đúng đối tượng.

[Trực tiếp]: Tọa đàm “Thực thi Luật Việc làm 2025: Bảo hiểm thất nghiệp – từ trợ cấp sang quản trị thị trường lao động”

Vào 9h sáng thứ Sáu, ngày 27/3/2026, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy tổ chức tọa đàm chuyên đề: “Thực thi Luật Việc làm 2025: Bảo hiểm thất nghiệp – từ trợ cấp sang quản trị thị trường lao động”...

Truy tố 28 bị can trong vụ khai thác titan trái phép, trị giá hơn 1.508 tỷ đồng

Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao (Vụ 3) đã hoàn tất cáo trạng truy tố 28 bị can liên quan đến sai phạm tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Khoáng sản Đầu tư Hưng Thịnh và các đơn vị liên quan. Phan Thành Muôn bị xác định là người chỉ đạo khai thác titan trái phép quy mô lớn, cùng nhiều hành vi vi phạm kế toán, đưa hối lộ, gây hậu quả nghiêm trọng...

Bắt nhiều đối tượng liên quan đến sàn giao dịch tiền ảo ONUS

Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an quyết định khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với Vương Lê Vĩnh Nhân (Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Quản lý tài sản số) và các đồng phạm về tội "Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản"...

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Dự trữ dầu chiến lược của các nước đủ dùng trong bao lâu?

Thế giới

Dự trữ dầu chiến lược của các nước đủ dùng trong bao lâu?

IMF dự báo 25 nền kinh tế có GDP bình quân đầu người tăng mạnh nhất 5 năm tới

Thế giới

IMF dự báo 25 nền kinh tế có GDP bình quân đầu người tăng mạnh nhất 5 năm tới

Thúc đẩy hợp tác dược phẩm và thiết bị y tế Việt Nam - Ấn Độ

Tiêu & Dùng

Thúc đẩy hợp tác dược phẩm và thiết bị y tế Việt Nam - Ấn Độ

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

The Global City - Khi chuẩn quốc tế giao thoa nghệ thuật và phong cách sống toàn cầu

Bất động sản

2

Tiền nhàn rỗi không còn "ngủ quên" với mức sinh lời hấp dẫn

Tài chính

3

Người cao tuổi Việt Nam cần sự quan tâm đặc biệt

Sức khỏe

4

OECD: Cú sốc năng lượng có thể khiến lạm phát ở Mỹ nhảy vọt lên 4,2%

Thế giới

5

PAN Group bán Bibica cho đối tác Indonesia

Doanh nghiệp niêm yết

