Đổi mới tư duy, cách làm để thúc đẩy chuyển đổi số

Việc thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị là nhiệm vụ hết sức quan trọng trong bối cảnh mới. Vì vậy, mỗi đơn vị cần tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, đổi mới về nhận thức, tư duy và cách làm.

Ngày 3/6, tại Hà Nội, Ban chỉ đạo Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026.

Phát biểu tại hội nghị, bà Hà Thị Nga, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo, cho biết từ kết quả thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị trong 6 tháng đầu năm 2026, lãnh đạo của các tổ chức chính trị - xã hội, các Hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ và từng ban, đơn vị phải xác định việc thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị là nhiệm vụ hết sức quan trọng trong bối cảnh mới.

Trong đó, mỗi đơn vị cần tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, đổi mới về nhận thức, tư duy và cách làm, với quyết tâm chính trị cao hơn nữa; trước hết là của người đứng đầu, từ đó lan tỏa đến từng cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động ở tất cả các cơ quan, đơn vị.

Đặc biệt cần nhân lên kinh nghiệm của Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh về việc không tiếp nhận văn bản giấy, làm sao để chuyển đổi số trở thành thói quen của mỗi người trong triển khai công việc.

Bà Hà Thị Nga, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Mặt trận.

Bà Hà Thị Nga đề nghị Ban Chỉ đạo sẽ tổ chức họp định kỳ hàng quý để đánh giá việc tổ chức triển khai các nội dung có liên quan, đặc biệt là triển khai hệ thống điều hành tác nghiệp.

Từng cơ quan, đơn vị phải bố trí, sắp xếp cán bộ chủ chốt, chuyên về nội dung chuyển đổi số để hỗ trợ, giúp đỡ, chia sẻ kinh nghiệm trong quá trình triển khai nhiệm vụ.

“Cần tăng cường triển khai Cổng Mặt trận số 24/7 trong tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị của người dân, từ đó mang lại sự tiện ích cho người dân khi tiếp cận và sử dụng công nghệ.

Đồng thời, các cơ quan, đơn vị tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền để Cổng Mặt trận số 24/7 thực sự trở thành một kênh hữu hiệu giúp Mặt trận lắng nghe, tổng hợp ý kiến phản hồi của người dân, của đoàn viên, hội viên”, bà Hà Thị Nga nhấn mạnh.

Bà Hà Thị Nga cũng mong muốn các cơ quan, đơn vị sẽ triển khai nhiều phương thức, cách làm mới, mô hình sáng tạo trong triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sẽ tiếp thu đầy đủ các đề xuất, kiến nghị và tiếp tục phối hợp với các cơ quan liên quan để hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ trong thời gian tới.

Ông Nguyễn Bình Minh - Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Chánh Văn phòng Cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam báo cáo tại hội nghị. Ảnh: Mặt trận.

Báo cáo tại hội nghị, ông Nguyễn Bình Minh - Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Chánh Văn phòng Cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho biết công tác phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đã có nhiều chuyển biến rõ nét.

Về nền tảng và ứng dụng số, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã vận hành Hệ thống thông tin và điều hành tác nghiệp Mặt trận Tổ quốc thống nhất từ Trung ương đến cấp xã, với 49.913 tài khoản sử dụng trên toàn hệ thống.

Nền tảng Mặt trận số được triển khai với nhiều nội dung quan trọng. Cổng Mặt trận số 24/7 đã tiếp nhận 1.527 phản ánh, kiến nghị của người dân, trong đó cấp Trung ương 10 phản ánh, cấp tỉnh 626 phản ánh và cấp xã 801 phản ánh…

Bên cạnh đó, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam vận hành phần mềm nắm bắt tình hình dư luận trên không gian mạng (https://dlxh.mattranso.vn), phục vụ công tác giám sát, phản biện xã hội và báo cáo định kỳ các vấn đề nhân dân quan tâm.