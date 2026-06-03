Đổi mới tư duy, cách làm để thúc đẩy chuyển đổi số
Như Nguyệt
03/06/2026, 15:40
Việc thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị là nhiệm vụ hết sức quan trọng trong bối cảnh mới. Vì vậy, mỗi đơn vị cần tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, đổi mới về nhận thức, tư duy và cách làm.
Ngày 3/6, tại Hà Nội, Ban chỉ đạo Ủy ban Trung ương Mặt trận
Tổ quốc Việt Nam về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển
đổi số tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW của
Bộ Chính trị 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026.
Phát biểu tại hội nghị, bà Hà Thị Nga, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo, cho biết từ kết quả thực
hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị trong 6 tháng đầu năm 2026, lãnh đạo
của các tổ chức chính trị - xã hội, các Hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao
nhiệm vụ và từng ban, đơn vị phải xác định việc thực hiện Nghị quyết số
57-NQ/TW của Bộ Chính trị là nhiệm vụ hết sức quan trọng trong bối cảnh mới.
Trong đó, mỗi đơn vị cần tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, đổi mới
về nhận thức, tư duy và cách làm, với quyết tâm chính trị cao hơn nữa; trước hết
là của người đứng đầu, từ đó lan tỏa đến từng cán bộ, đảng viên, công chức,
viên chức và người lao động ở tất cả các cơ quan, đơn vị.
Đặc biệt cần nhân lên kinh nghiệm của Trung ương Đoàn Thanh
niên Cộng sản Hồ Chí Minh về việc không tiếp nhận văn bản giấy, làm sao để chuyển
đổi số trở thành thói quen của mỗi người trong triển khai công việc.
Bà Hà Thị Nga đề nghị Ban Chỉ đạo sẽ tổ chức họp định kỳ hàng quý để đánh giá việc tổ chức triển khai các nội
dung có liên quan, đặc biệt là triển khai hệ thống điều hành tác nghiệp.
Từng cơ quan, đơn vị phải bố trí, sắp xếp cán bộ chủ chốt,
chuyên về nội dung chuyển đổi số để hỗ trợ, giúp đỡ, chia sẻ kinh nghiệm trong
quá trình triển khai nhiệm vụ.
“Cần tăng cường triển khai Cổng Mặt trận số 24/7 trong tiếp
nhận, xử lý phản ánh kiến nghị của người dân, từ đó mang lại sự tiện ích cho
người dân khi tiếp cận và sử dụng công nghệ.
Đồng thời, các cơ quan, đơn vị tiếp
tục đẩy mạnh tuyên truyền để Cổng Mặt trận số 24/7 thực sự trở thành một kênh hữu
hiệu giúp Mặt trận lắng nghe, tổng hợp ý kiến phản hồi của người dân, của đoàn
viên, hội viên”, bà Hà Thị Nga nhấn mạnh.
Bà Hà Thị Nga cũng mong muốn các cơ quan, đơn vị sẽ triển
khai nhiều phương thức, cách làm mới, mô hình sáng tạo trong triển khai Nghị
quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị. Mặt trận Tổ quốc Việt
Nam sẽ tiếp thu đầy đủ các đề xuất, kiến nghị và tiếp tục phối hợp với các cơ
quan liên quan để hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ
trong thời gian tới.
Báo cáo tại hội nghị, ông Nguyễn Bình Minh - Ủy viên Đoàn Chủ
tịch, Chánh Văn phòng Cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho
biết công tác phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số
đã có nhiều chuyển biến rõ nét.
Về nền tảng và ứng dụng số, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc
Việt Nam đã vận hành Hệ thống thông tin và điều hành tác nghiệp Mặt trận Tổ quốc
thống nhất từ Trung ương đến cấp xã, với 49.913 tài khoản sử dụng trên toàn hệ
thống.
Nền tảng Mặt trận số được triển khai với nhiều nội dung quan
trọng. Cổng Mặt trận số 24/7 đã tiếp nhận 1.527 phản ánh, kiến nghị của người
dân, trong đó cấp Trung ương 10 phản ánh, cấp tỉnh 626 phản ánh và cấp xã 801
phản ánh…
Bên cạnh đó, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam vận hành phần mềm nắm
bắt tình hình dư luận trên không gian mạng (https://dlxh.mattranso.vn), phục vụ
công tác giám sát, phản biện xã hội và báo cáo định kỳ các vấn đề nhân dân quan
tâm.
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