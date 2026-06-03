Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu hoàn thiện dự thảo nghị quyết về xây dựng xã hội Việt Nam trong giai đoạn mới với tư duy mới, tầm nhìn xa, nội dung sâu, giải pháp khả thi và tính hành động cao.

Sáng 3/6, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì cuộc làm việc với Đảng ủy Công an Trung ương và các cơ quan liên quan về Đề án “Xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an toàn, lành mạnh, văn minh, hài hòa, phát triển”.

Đề án được xây dựng để trình Bộ Chính trị cho ý kiến, làm cơ sở báo cáo Ban Chấp hành Trung ương ban hành nghị quyết về xây dựng xã hội trong kỷ nguyên mới.

Phát biểu kết luận, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh tên gọi của nghị quyết cần ngắn gọn, bám sát yêu cầu của văn kiện Đại hội lần thứ XIV của Đảng và những yêu cầu phát triển mới trong xây dựng, quản trị một xã hội hiện đại theo mục tiêu xã hội chủ nghĩa.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước gợi ý cần làm sâu sắc hơn các quan điểm chỉ đạo nền tảng, xác định xây dựng xã hội hiện đại là sự nghiệp của toàn dân dưới sự lãnh đạo của Đảng; chủ động tiếp thu tinh hoa văn minh nhân loại, thành tựu khoa học công nghệ và quản trị tiên tiến, đồng thời giữ vững độc lập, tự chủ, bản sắc văn hóa dân tộc và định hướng xã hội chủ nghĩa.

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, phát triển xã hội phải bảo đảm hài hòa giữa vật chất và tinh thần, giữa phát triển kinh tế với phát triển văn hóa, con người; nâng cao đời sống tinh thần, củng cố niềm tin xã hội và hạnh phúc của nhân dân. Không để xã hội giàu lên về vật chất nhưng nghèo đi về văn hóa, đạo đức và các giá trị nhân văn.

Phát triển nhanh phải đi đôi với giữ vững ổn định xã hội, nâng cao chất lượng sống của nhân dân; không đánh đổi trật tự, kỷ cương, công bằng xã hội, môi trường và các giá trị văn hóa để lấy tăng trưởng kinh tế đơn thuần.

Về định hướng xây dựng con người và nền tảng xã hội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu đặt con người là trung tâm, văn hóa là nền tảng, pháp luật và kỷ cương là trụ cột. Xây dựng xã hội văn minh xã hội chủ nghĩa trước hết là xây dựng con người Việt Nam thời kỳ mới có lý tưởng, nhân cách, văn hóa, ý thức công dân, tinh thần trách nhiệm và năng lực thích ứng với xã hội hiện đại.

Mọi chủ trương, chính sách phải hướng tới bảo vệ con người, nâng cao chất lượng cuộc sống, bảo đảm để mọi người dân được sống an toàn, lành mạnh, nhân văn, có cơ hội phát triển và được thụ hưởng công bằng thành quả phát triển; kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế với tiến bộ, công bằng xã hội, không để ai bị bỏ lại phía sau.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định xây dựng nền quản trị xã hội hiện đại là một đột phá chiến lược. Phát triển càng nhanh càng phải quản trị xã hội tốt hơn, đổi mới mạnh mẽ tư duy và phương thức quản trị theo hướng hiện đại, chuyển mạnh từ quản lý xã hội sang quản trị và kiến tạo xã hội.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu rà soát hệ thống mục tiêu, chỉ tiêu theo hướng chiến lược hơn, tập trung vào những mục tiêu phản ánh trực tiếp chất lượng xã hội, chất lượng quản trị, mức độ an toàn, niềm tin, hạnh phúc và chất lượng sống của người dân.

Đồng thời, tiếp tục bổ sung, hoàn thiện các nội dung, nhiệm vụ, giải pháp theo hướng tập trung, nổi bật hơn; rà soát kỹ văn kiện Đại hội lần thứ XIV của Đảng, các nghị quyết, kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã ban hành, bảo đảm thống nhất, đồng bộ, tránh trùng lặp, chồng chéo.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước lưu ý đây là nghị quyết về xây dựng xã hội trong giai đoạn mới, phải mang tính tích hợp, kết nối và định hình mô hình xã hội Việt Nam thời kỳ mới; làm rõ các giá trị chuẩn mực và yêu cầu tổng thể mà toàn hệ thống chính trị phải hướng tới trong quá trình xây dựng xã hội văn minh, xã hội chủ nghĩa.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh nghị quyết không chỉ nhằm giải quyết những vấn đề xã hội trước mắt mà còn định hình mô hình xã hội Việt Nam trong kỷ nguyên mới, tạo nền tảng xã hội vững chắc để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng và hiện thực hóa hai mục tiêu 100 năm của đất nước.