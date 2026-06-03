Đề xuất đóng bảo hiểm xã hội cho người ký hợp đồng lao động dưới 1 tháng

Theo thông tin từ Bảo hiểm xã hội TP.HCM, cơ quan này đã có văn bản gửi
Ủy ban nhân dân thành phố
tham gia góp ý sửa đổi, bổ sung một số quy định của Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Bảo hiểm y tế và các chính sách liên quan
nhằm hoàn thiện hệ thống an sinh xã hội, mở rộng diện bao phủ và bảo đảm tốt
hơn quyền lợi của người dân.
Bảo hiểm xã hội TP.HCM đưa ra nhiều
kiến nghị nhằm mở rộng diện bao phủ bảo hiểm xã hội và hạn chế tình trạng né
tránh nghĩa vụ đóng bảo hiểm xã hội của người sử dụng lao động.
Một trong những đề xuất đáng chú ý là kiến nghị
đưa người lao động làm việc theo hợp đồng dưới 1 tháng vào diện tham gia bảo hiểm
xã hội bắt buộc.
Đề xuất
này xuất phát từ thực tế cho thấy một số doanh nghiệp trong các lĩnh vực xây dựng, vận tải,
bảo vệ và dịch vụ đang lợi dụng quy định về hợp đồng ngắn hạn để ký hợp đồng dưới
1 tháng, né tránh trách nhiệm đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động.
Theo khảo sát từ dữ liệu quyết
toán thuế thu nhập cá nhân giai đoạn 2024-2025 trên địa bàn TP.HCM, có hơn
350.000 lao động thuộc nhóm này.
Đối với lĩnh vực xây dựng, Bảo hiểm
xã hội TP.HCM đề xuất tăng cường ràng buộc trách nhiệm của doanh nghiệp sử dụng
lao động. Theo đó, trường
hợp doanh nghiệp không tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc cho người lao động thì
cơ quan thuế không quyết toán các khoản chi phí tiền lương và bảo hiểm xã hội khi xác định thu nhập chịu
thuế.
Kiến nghị được đưa ra trong bối cảnh
nhiều doanh nghiệp xây dựng vẫn trả lương theo ngày công, không ký hợp đồng lao
động hoặc luân chuyển công nhân qua nhiều công trình để tránh nghĩa vụ tham gia
bảo hiểm xã hội. Khảo sát trên địa bàn TP.HCM cho thấy có hơn 50.000 lao động
thuộc nhóm này trong năm 2024, năm 2025.
Bên cạnh đó, cơ quan Bảo hiểm xã hội đề xuất bổ
sung tài xế công nghệ và người bán hàng online trên các sàn thương mại điện tử
vào diện tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc. Đây
là nhóm lao động phát triển nhanh trong nền kinh tế số, có việc làm và thu nhập
tương đối ổn định, nhưng hiện chưa được bao phủ đầy đủ bởi chính sách bảo hiểm
xã hội bắt buộc.
Ngoài ra, Bảo hiểm xã hội TP.HCM cũng đề xuất bổ sung trách
nhiệm cung cấp dữ liệu của người sử dụng lao động. Theo đó, doanh nghiệp cần cung cấp cho
cơ quan Bảo hiểm xã hội danh sách lao động không thuộc diện tham gia bảo hiểm
xã hội, báo cáo tài chính, tờ khai quyết toán thuế của doanh nghiệp và cá nhân
theo định kỳ, quý, năm; đồng thời thực hiện trả lương qua tài khoản cá nhân cho
người lao động.
Việc minh bạch dữ liệu lao động, tiền
lương và tài chính sẽ giúp cơ quan quản lý kiểm soát hiệu quả hơn tình trạng chậm
đóng, trốn đóng hoặc đóng bảo hiểm xã hội không đúng thực tế.
Cơ quan Bảo hiểm xã hội TP.HCM cũng kiến nghị cho
phép tổ chức thu bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với chủ hộ kinh doanh thông qua
các đơn vị được cơ quan Bảo hiểm xã hội ủy quyền thu, nhằm tạo thuận lợi trong
triển khai chính sách đối với hơn 200.000 hộ kinh doanh cá thể trên địa bàn.
Một nội dung đáng chú ý nữa liên quan đến chính
sách bảo hiểm y tế, là kiến nghị sửa đổi quy định theo hướng người từ đủ
75 tuổi trở lên có thẻ bảo hiểm y tế sẽ được hưởng 100% chi phí khám bệnh, chữa
bệnh trong phạm vi quyền lợi bảo hiểm y tế.
Hiện
nay Nghị quyết số 261/2025/QH15 quy định người tham gia bảo hiểm y tế thuộc hộ
cận nghèo và người từ đủ 75 tuổi trở lên đang hưởng trợ cấp hưu trí xã hội được
hưởng 100% chi phí khám chữa bệnh trong phạm vi được hưởng.
Tuy nhiên, thực tế phát sinh trường hợp từ đủ 75
tuổi trở lên đang hưởng lương hưu và có thẻ bảo hiểm y tế lại chưa thuộc diện
được hưởng mức thanh toán 100% chi phí khám chữa bệnh. Điều này dẫn đến những
phản ánh, thắc mắc từ người dân.
Vì vậy, Bảo hiểm xã hội TP.HCM cho rằng
việc bổ sung người từ đủ 75 tuổi trở lên có thẻ bảo hiểm y tế vào nhóm được hưởng
100% chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế trong phạm vi được hưởng sẽ góp phần
bảo đảm quyền lợi chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi, phù hợp với yêu cầu
thích ứng với già hóa dân số, và bảo đảm tính công bằng trong thụ hưởng chính sách.