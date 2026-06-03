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TP. Hồ Chí Minh: Đặt mục tiêu tạo mới 900.000 việc làm trong giai đoạn 2026 - 2030

Thi Nguyễn

03/06/2026, 10:08

TP. Hồ Chí Minh đặt mục tiêu tạo mới 180.000 việc làm trong năm 2026, đồng thời phấn đấu duy trì tỷ lệ thất nghiệp dưới 4%, đồng thời xây dựng thị trường lao động hiện đại, linh hoạt, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số và phát triển kinh tế xanh...

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

UBND TP. Hồ Chí Minh vừa ban hành Kế hoạch triển khai Chiến lược Lao động và Việc làm trên địa bàn Thành phố năm 2026 và giai đoạn 2026 - 2030, với mục tiêu xây dựng thị trường lao động linh hoạt, hiện đại, hiệu quả và bền vững, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số và phát triển kinh tế xanh.

Theo Kế hoạch, Thành phố tiếp tục duy trì và đẩy mạnh đà phục hồi kinh tế, thực hiện mục tiêu tăng trưởng GRDP năm 2026 phấn đấu trên 10%; đồng thời tận dụng tối đa các cơ chế, chính sách đặc thù để tạo bước đột phá cho năm 2026, đây được xem năm bản lề của kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm.

Kế hoạch cũng hướng đến bảo đảm an sinh xã hội song song với nâng cao chất lượng tăng trưởng kinh tế, lấy con người làm trung tâm của sự phát triển. Đồng thời, Thành phố tập trung tăng cường và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực lao động - việc làm, phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội.

Về các chỉ tiêu cụ thể, Thành phố đặt mục tiêu tạo mới 180.000 việc làm trong năm 2026, góp phần nâng năng suất lao động xã hội đạt 7,5%. Trong giai đoạn 2026 - 2030, Thành phố dự kiến tạo mới 900.000 việc làm.

Tỷ lệ thất nghiệp hàng năm được kiểm soát dưới 4%; tỷ lệ lao động có trình độ cao đẳng, đại học đạt từ 24% trở lên. Tỷ lệ lao động đã qua đào tạo đạt 87% vào năm 2026 và tăng lên 89% vào năm 2030.

Đối với các mục tiêu an sinh xã hội, Thành phố phấn đấu tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt từ 95% trở lên vào năm 2026 và tiến tới bao phủ toàn dân vào năm 2030. Tỷ lệ người tham gia bảo hiểm xã hội đạt 62% lực lượng lao động trong độ tuổi.

Để thực hiện các mục tiêu trên, Kế hoạch đề ra nhiều nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm nhằm bảo đảm việc làm bền vững trong bối cảnh chuyển đổi sang kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế số và kinh tế chia sẻ.

Các nhiệm vụ bao gồm thu hút đầu tư có chọn lọc phù hợp với định hướng phát triển bền vững; đào tạo nguồn nhân lực; cải thiện môi trường đầu tư; tăng cường liên kết vùng trong phát triển thị trường lao động và nguồn nhân lực; đồng thời mở rộng hợp tác trong nước và quốc tế.

Về cơ chế, chính sách, Thành phố tập trung triển khai các chính sách đào tạo nguồn nhân lực; chính sách việc làm, an sinh xã hội và hỗ trợ khởi nghiệp.

Bên cạnh đó, Kế hoạch cũng đề ra các giải pháp thu hút nhân tài, phát triển nguồn nhân lực và tăng cường bảo vệ người lao động, đặc biệt là người lao động khu vực phi chính thức.

UBND TP. Hồ Chí Minh giao Sở Nội vụ chủ trì, tham mưu và phối hợp với các sở, ban, ngành Thành phố cùng UBND các xã, phường, đặc khu tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch, bảo đảm hiệu quả và phù hợp với các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố trong giai đoạn tới.

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Từ khóa:

An sinh xã hội Bảo hiểm y tế chính sách việc làm đào tạo nguồn nhân lực nhân lực tạo việc làm 2026 TP. Hồ Chí Minh tỷ lệ thất nghiệp

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