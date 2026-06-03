TP. Hồ Chí Minh: Đặt mục tiêu tạo mới 900.000 việc làm trong giai đoạn 2026 - 2030

UBND TP. Hồ Chí Minh vừa ban hành Kế hoạch triển khai Chiến lược Lao động và
Việc làm trên địa bàn Thành phố năm 2026 và giai đoạn 2026 - 2030, với mục tiêu
xây dựng thị trường lao động linh hoạt, hiện đại, hiệu quả và bền vững, đáp ứng
yêu cầu chuyển đổi số và phát triển kinh tế xanh.
Theo Kế hoạch, Thành phố tiếp tục duy trì và đẩy mạnh đà phục hồi kinh tế,
thực hiện mục tiêu tăng trưởng GRDP năm 2026 phấn đấu trên 10%; đồng thời tận
dụng tối đa các cơ chế, chính sách đặc thù để tạo bước đột phá cho năm 2026, đây
được xem năm bản lề của kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm.
Kế hoạch cũng hướng đến bảo đảm an sinh xã hội song song với nâng cao chất
lượng tăng trưởng kinh tế, lấy con người làm trung tâm của sự phát triển. Đồng
thời, Thành phố tập trung tăng cường và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước
trong lĩnh vực lao động - việc làm, phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu
phát triển kinh tế - xã hội.
Về các chỉ tiêu cụ thể, Thành phố đặt mục tiêu tạo mới 180.000 việc làm
trong năm 2026, góp phần nâng năng suất lao động xã hội đạt 7,5%. Trong giai
đoạn 2026 - 2030, Thành phố dự kiến tạo mới 900.000 việc làm.
Tỷ lệ thất nghiệp hàng năm được kiểm soát dưới 4%; tỷ lệ lao động có trình
độ cao đẳng, đại học đạt từ 24% trở lên. Tỷ lệ lao động đã qua đào tạo đạt 87%
vào năm 2026 và tăng lên 89% vào năm 2030.
Đối với các mục tiêu an sinh xã hội, Thành phố phấn đấu tỷ lệ người dân tham
gia bảo hiểm y tế đạt từ 95% trở lên vào năm 2026 và tiến tới bao phủ toàn dân
vào năm 2030. Tỷ lệ người tham gia bảo hiểm xã hội đạt 62% lực lượng lao động
trong độ tuổi.
Để thực hiện các mục tiêu trên, Kế hoạch đề ra nhiều nhiệm vụ và giải pháp
trọng tâm nhằm bảo đảm việc làm bền vững trong bối cảnh chuyển đổi sang kinh tế
xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế số và kinh tế chia sẻ.
Các nhiệm vụ bao gồm thu hút đầu tư có chọn lọc phù hợp với định hướng phát
triển bền vững; đào tạo nguồn nhân lực; cải thiện môi trường đầu tư; tăng cường
liên kết vùng trong phát triển thị trường lao động và nguồn nhân lực; đồng thời
mở rộng hợp tác trong nước và quốc tế.
Về cơ chế, chính sách, Thành phố tập trung triển khai các chính sách đào tạo
nguồn nhân lực; chính sách việc làm, an sinh xã hội và hỗ trợ khởi nghiệp.
Bên cạnh đó, Kế hoạch cũng đề ra các giải pháp thu hút nhân tài, phát triển
nguồn nhân lực và tăng cường bảo vệ người lao động, đặc biệt là người lao động
khu vực phi chính thức.
UBND TP. Hồ Chí Minh giao Sở Nội vụ chủ trì, tham mưu và phối hợp với các
sở, ban, ngành Thành phố cùng UBND các xã, phường, đặc khu tổ chức triển khai
thực hiện Kế hoạch, bảo đảm hiệu quả và phù hợp với các mục tiêu phát triển
kinh tế - xã hội của Thành phố trong giai đoạn tới.