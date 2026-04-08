SaigonTex- SaigonFabric 2026: Kết nối công nghệ, nâng cao sức cạnh tranh ngành dệt may

SaigonTex - SaigonFabric 2026 với sự tham gia của hơn 1.000 doanh nghiệp từ 22 quốc gia, đã trở thành điểm kết nối công nghệ và chuỗi cung ứng dệt may. Hướng tới mục tiêu xuất khẩu 49 tỷ USD năm 2026, ngành đang đẩy mạnh chuyển đổi số, tự động hóa và phát triển bền vững để nâng cao năng lực cạnh tranh...

Ngày 8/4/2026, Triển lãm Quốc tế Ngành Công nghiệp Dệt & May - Thiết bị, Nguyên phụ liệu & Vải (SaigonTex - SaigonFabric 2026) chính thức khai mạc tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC), TP. Hồ Chí Minh.

Sự kiện diễn ra từ ngày 8 - 11/4/2026, do Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), Hiệp hội Dệt May Việt Nam (VITAS) và Tập đoàn Dệt May Việt Nam (VINATEX) cùng các đối tác trong và ngoài nước phối hợp tổ chức.

SaigonTex - SaigonFabric 2026 có quy mô hơn 30.000 m2 diện tích trưng bày, với sự tham gia của trên 1.000 doanh nghiệp đến từ 22 quốc gia và vùng lãnh thổ như Ấn Độ, Bỉ, Bồ Đào Nha, Đài Loan, Đức, Hà Lan, Hoa Kỳ, Hàn Quốc, Indonesia, Nhật Bản, Singapore, Thái Lan, Trung Quốc, Úc, Việt Nam…, dự kiến thu hút hơn 32.000 lượt khách tham quan thương mại.

Phát biểu tại sự kiện, bà Phan Thị Thắng, Thứ trưởng Bộ Công Thương, cho biết trong những năm gần đây, ngành dệt may Việt Nam tiếp tục giữ vai trò là một trong những trụ cột của nền kinh tế, đóng góp vào tăng trưởng, tạo việc làm và ổn định kinh tế vĩ mô, đồng thời củng cố niềm tin của các đối tác quốc tế và nhà đầu tư.

Năm 2025, kim ngạch xuất khẩu dệt may đạt 46,2 tỷ USD, tăng 6% so với năm trước, duy trì vị trí trong nhóm ba quốc gia xuất khẩu lớn nhất thế giới. Sản phẩm dệt may Việt Nam đã có mặt tại 138 thị trường, với tỷ lệ nội địa hóa khoảng 52%, cho thấy mức độ chủ động ngày càng cao về nguồn nguyên phụ liệu.

Bà Phan Thị Thắng, Thứ trưởng Bộ Công Thương phát biểu tại sự kiện.

Ở thị trường trong nước, dung lượng năm 2025 ước đạt khoảng 5,5 tỷ USD, với sức cầu dần phục hồi nhờ các chương trình kích cầu và xúc tiến thương mại. Doanh nghiệp trong ngành cũng đẩy mạnh phát triển thương hiệu, mở rộng kênh phân phối và hướng tới các sản phẩm thân thiện môi trường.

Thứ trưởng Phan Thị Thắng nhận định: các triển lãm như SaigonTex & SaigonFabric là cầu nối quan trọng giúp doanh nghiệp tiếp cận công nghệ, thiết bị hiện đại, mở rộng hợp tác và gia tăng tỷ lệ nội địa hóa, qua đó đáp ứng tốt hơn các yêu cầu về xuất xứ trong các hiệp định thương mại tự do.

Theo ông Trương Văn Cẩm, Phó Chủ tịch Thường trực kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội dệt may Việt Nam (VITAS), trong bối cảnh kinh tế toàn cầu tiếp tục biến động khó lường dưới tác động của các xung đột địa chính trị, ngành dệt may Việt Nam đứng trước yêu cầu vừa duy trì đà tăng trưởng, vừa nâng cao khả năng thích ứng.

Triển lãm không chỉ là nơi trưng bày mà còn là không gian trải nghiệm công nghệ, kết nối và khám phá các giải pháp tiên tiến trong ngành dệt may.

Mục tiêu xuất khẩu 49 tỷ USD trong năm 2026 đòi hỏi các giải pháp đồng bộ, trong đó trọng tâm là đa dạng hóa thị trường, khách hàng và sản phẩm nhằm giảm phụ thuộc vào các thị trường truyền thống. Đồng thời, việc phát triển nguyên phụ liệu trong nước, thúc đẩy liên kết chuỗi để nâng tỷ lệ nội địa hóa và tận dụng hiệu quả các FTA được xác định là yếu tố then chốt.

“Các doanh nghiệp dệt may đang bước vào giai đoạn mới, khi đơn hàng yêu cầu giao nhanh hơn, giá cạnh tranh hơn và tiêu chuẩn chất lượng ngày càng cao. Do đó, đổi mới công nghệ, đẩy mạnh số hóa, tự động hóa và ứng dụng AI trong sản xuất trở thành yêu cầu tất yếu để tối ưu chi phí, nâng cao năng suất và đáp ứng các tiêu chuẩn phát triển bền vững”, ông Cẩm nhấn mạnh.

Dưới góc độ doanh nghiệp, ông Đặng Duy Quang, Giám đốc Nhà máy May Xuất khẩu Phong Phú Long An (PPJ Group), cho biết trong bối cảnh thị trường lao động nhiều biến động, tự động hóa đang trở thành ưu tiên hàng đầu nhằm duy trì ổn định sản xuất và nâng cao năng lực cạnh tranh.

“Chúng tôi kỳ vọng thông qua triển lãm có thể tiếp cận thêm các thiết bị tự động hóa, giúp giảm phụ thuộc vào lao động thủ công và tối ưu hiệu suất vận hành”, ông Quang chia sẻ.

Song song đó, chuyển đổi xanh và chuyển đổi số đang trở thành yêu cầu cấp thiết đối với doanh nghiệp dệt may. Doanh nghiệp hiện vận hành mô hình sản xuất khép kín, chủ động từ sợi đến vải, qua đó giảm phụ thuộc vào nguồn nguyên liệu bên ngoài. Việc cung cấp giải pháp trọn gói cũng giúp tăng khả năng thích ứng trước biến động thị trường.

Trong bối cảnh chi phí đầu vào gia tăng, doanh nghiệp xác định nâng cao hiệu suất là yếu tố then chốt để duy trì sức cạnh tranh. Trọng tâm là đầu tư, cải tiến công nghệ và thiết bị nhằm gia tăng năng suất lao động. “Chi phí đầu tư ban đầu có thể lớn, nhưng về dài hạn sẽ giúp tối ưu chi phí, cân đối lợi nhuận và tạo lợi thế cạnh tranh bền vững”, ông Đặng Duy Quang nhấn mạnh.

Thực tế cho thấy, hiệu quả từ quá trình đầu tư đã bắt đầu phát huy. Đơn cử, việc đưa vào vận hành thiết bị đóng túi tự động tại doanh nghiệp đã giúp nâng hiệu suất từ khoảng 60% lên 90 - 95%, tương đương mức cải thiện 30 - 40%.