Thủ tướng yêu cầu rà soát và điều chỉnh các quy hoạch của Hà Nội

Gia Huy

01/12/2025, 10:17

Thành phố Hà Nội cần khẩn trương tổ chức rà soát, đánh giá và đề xuất chủ trương điều chỉnh Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021–2030, tầm nhìn đến năm 2050, nhằm kịp thời xử lý những vướng mắc, khắc phục hạn chế và thúc đẩy sự phát triển của Thủ đô...

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Công văn số 1531/TTg-CN  về việc rà soát và điều chỉnh các quy hoạch của Thủ đô Hà Nội.

Theo đó, để triển khai Kết luận số 203-KL/TW ngày 04/11/2025 của Bộ Chính trị về tiếp tục tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp nhằm bảo đảm hoàn thành ở mức cao nhất mục tiêu tăng trưởng năm 2025, tạo nền tảng vững chắc cho tăng trưởng bền vững ở mức hai con số trong giai đoạn tới; cùng với Kết luận số 202-KL/TW ngày 31/10/2025 về tình hình hoạt động của hệ thống chính trị và chính quyền địa phương hai cấp, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu:

Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội khẩn trương tổ chức rà soát, đánh giá và đề xuất chủ trương điều chỉnh Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021–2030, tầm nhìn đến năm 2050 (được phê duyệt tại Quyết định số 1569/QĐ-TTg ngày 12/12/2024) và Điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô đến năm 2045, tầm nhìn 2065 (phê duyệt tại Quyết định số 1668/QĐ-TTg ngày 27/12/2024).

Việc điều chỉnh nhằm kịp thời xử lý những vướng mắc, khắc phục hạn chế và thúc đẩy sự phát triển của Thủ đô, xứng tầm là trung tâm đầu não chính trị - hành chính quốc gia; trung tâm lớn về kinh tế, văn hóa, giáo dục – đào tạo, khoa học – công nghệ và hội nhập quốc tế; đồng thời trở thành đô thị thông minh, hiện đại, xanh - sạch - đẹp, tương xứng với truyền thống ngàn năm văn hiến và phù hợp với các nghị quyết mới của Bộ Chính trị và Đại hội Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ này.

Trong quá trình nghiên cứu điều chỉnh, Thủ tướng lưu ý Hà Nội đặc biệt quan tâm đến việc hoàn thiện các quy hoạch tổng thể theo hướng đa trung tâm, đa cực; xây dựng hệ thống giao thông đô thị đa phương thức, bảo đảm kết nối đồng bộ, thuận tiện giữa các loại hình vận tải, giải quyết căn bản tình trạng ùn tắc.

Đồng thời, thành phố cần rà soát kỹ quy hoạch thoát nước nhằm tăng khả năng thoát nước mặt và xử lý tình trạng ngập úng; quy hoạch xử lý nước thải theo hướng xử lý tối đa tại chỗ, chấm dứt việc xả nước thải chưa qua xử lý ra môi trường, hạn chế phụ thuộc vào xử lý tập trung.

Quy hoạch thu gom và xử lý chất thải rắn cũng cần được nghiên cứu kỹ, nhất là việc bố trí các điểm thu gom trong khu dân cư, tuyến phố, khu đô thị để bảo đảm vệ sinh môi trường và giải quyết hiệu quả tình trạng ô nhiễm. Thủ tướng yêu cầu báo cáo bước đầu về các ý tưởng rà soát trước ngày 10/12/2025.

Thủ tướng Chính phủ cũng giao Bộ Xây dựng và Bộ Tài chính phối hợp, hướng dẫn TP. Hà Nội khẩn trương nghiên cứu và xây dựng các đề xuất điều chỉnh phù hợp với bối cảnh mới, với Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố và các nghị quyết gần đây của Bộ Chính trị, Quốc hội và Chính phủ; đồng thời cùng TP. Hà Nội báo cáo Thủ tướng trước ngày 10/12/2025.

đầu tư điều chỉnh quy hoạch chung thủ đô Điều chỉnh quy hoạch Hà Nội Hà Nội Hạ tầng Hà Nội quy hoạch

