Sôi động thị trường vợt pickleball

Rafael Nadal vừa thu hút sự chú ý khi mở sân pickleball trong hệ thống trung tâm tennis mới tại Punta Cana (Cộng hòa Dominican). Tổ hợp này bao gồm 6 sân pickleball, dự kiến đăng cai giải Punta Cana International Pickleball Open từ ngày 19 - 21/6...
Động thái của huyền thoại tennis cho thấy sức hút ngày càng
lớn từ pickleball. Số lượng người chơi môn thể thao này hiện đã đủ lớn để các
nhà đầu tư như Rafael Nadal kinh doanh hệ thống sân bãi. Cùng với sự
gia tăng nhanh chóng về số lượng người chơi, thị trường thiết bị, đặc
biệt là vợt pickleball, cũng tăng trưởng với tốc độ cao, mở ra một cuộc chơi mới cho nhiều doanh nghiệp.
Theo Coherent Market Insights, thị trường thiết bị
Pickleball ước tính đạt giá trị 702,9 triệu USD vào năm 2025 và dự kiến sẽ đạt
1.848,1 triệu USD vào năm 2032. Tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) là 14,8%
trong giai đoạn dự báo. Theo loại thiết bị, các sản phẩm vợt ước tính tạo ra doanh thu thị trường khoảng 203,84 triệu USD vào năm 2025.
Còn theo Business Research Insights, mảng vợt pickleball duy
trì CAGR xấp xỉ 7 – 8%/năm trong dài hạn. Đó là nhờ ba yếu tố
chính: số lượng người chơi mới tăng nhanh, xu hướng nâng cấp vợt ở nhóm người
chơi trung cấp – nâng cao, và sự tham gia của các thương hiệu lớn giúp mở rộng
thị trường.
Ở cấp độ quốc gia, Mỹ là thị trường lớn nhất và trưởng thành
nhất của pickleball. Theo ước tính từ Cognitive Market Research, doanh thu vợt
pickleball tại Mỹ năm 2025 đạt khoảng 36,59 triệu USD, vượt xa các thị trường
còn lại. Pickleball hiện được xem là môn thể thao có tốc độ tăng trưởng người
chơi nhanh nhất tại Mỹ, kéo theo nhu cầu vợt và thiết bị tăng đều qua từng năm.
Tại Nhật Bản, doanh thu vợt pickleball năm 2025 ước đạt
18,15 triệu USD, cho thấy sức hút của môn thể thao này tại một thị trường vốn có
truyền thống mạnh về thể thao và tiêu dùng thiết bị chất lượng cao. Trung Quốc
đứng ngay sau với doanh thu khoảng 12,34 triệu USD, nhờ sự lan tỏa nhanh của
pickleball tại các đô thị lớn và sự nhập cuộc của các nhà phân phối nội địa.
Các thị trường mới nổi cũng ghi nhận mức tăng trưởng đáng
chú ý. Ấn Độ được ước tính đạt doanh thu khoảng 6,33 triệu USD từ vợt
pickleball năm 2025, phản ánh tiềm năng của một quốc gia đông dân, nơi
pickleball đang được quảng bá như môn thể thao dễ tiếp cận và chi phí thấp. Canada
và Mexico lần lượt đạt khoảng 3,29 triệu USD và 2,79 triệu USD, duy trì đà tăng
trưởng ổn định trong khu vực Bắc Mỹ.
Đáng chú ý, khác với nhiều môn thể thao truyền thống vốn đã
bão hòa, pickleball hiện vẫn trong giai đoạn mở rộng cộng đồng người chơi, đồng
nghĩa với việc nhu cầu đối với vợt và các thiết bị liên quan còn nhiều dư địa
tăng trưởng. Không phải tự nhiên mà cuối năm 2025, hãng xe
điện Tesla của tỷ phú Elon Musk bất ngờ giới thiệu sản phẩm Tesla Plaid
Pickleball Paddle, dù đây không phải lĩnh vực kinh doanh cốt lõi của công ty.
Cây vợt này được Tesla hợp tác phát triển cùng Selkirk
Sport, một trong những thương hiệu vợt pickleball hàng đầu tại Mỹ. Sản phẩm sử
dụng vật liệu sợi carbon, lõi foam cao cấp, với thiết kế hướng đến tối ưu hiệu
suất. Với mức
giá khoảng 350 USD (9,1 triệu đồng), Tesla Plaid Pickleball Paddle
được định vị ở phân khúc cao cấp và nhanh chóng bán hết chỉ sau 3 giờ mở bán.
Trước khi Tesla nhập cuộc, thị trường vợt pickleball đã là
“sân chơi” của nhiều tên tuổi lớn trong ngành thể thao. Selkirk Sport, JOOLA,
Paddletek, ONIX, Franklin Sports, Wilson, Adidas là những thương hiệu nổi bật. Các hãng này liên tục tung ra những dòng vợt mới, từ phân
khúc phổ thông đến cao cấp, với mức giá dao động từ vài chục USD đến vài trăm
USD. Một số mẫu vợt cao cấp nhấn mạnh vào vật liệu, công nghệ lõi và thiết kế khí động học – yếu
tố giúp biên lợi nhuận của ngành này trở nên hấp dẫn.
Xét theo thị trường thương mại điện tử, theo báo cáo hành vi
chi tiêu trên Amazon trong năm 2025, người tiêu dùng trên toàn thế giới đã chi
hơn 170 triệu USD để mua sắm trang bị pickleball trên nền
tảng này. Riêng vợt pickleball đóng góp gần 44 triệu USD – một con số cho thấy thị trường đã vượt xa giai đoạn “phong trào”.
Trong năm 2025, Amazon bán ra khoảng 687.000 cây vợt
pickleball, tăng 38% về sản lượng so với năm 2024. Tuy nhiên, doanh thu lại
tăng tới 55%, phản ánh xu hướng rõ rệt: người chơi ngày càng hiểu
rõ nhu cầu kỹ thuật và sẵn sàng đầu tư nghiêm túc.
Nếu trước đây Amazon chủ yếu gắn với các bộ vợt nhập môn giá
30 – 50 USD, thì năm 2025 cũng đánh dấu bước ngoặt. Joola Perseus 3S – mẫu vợt chữ
ký của tay vợt số một thế giới Ben Johns, với mức giá 200 – 300 USD, đã trở
thành sản phẩm tạo doanh thu cao nhất trên nền tảng này.
Hai thương hiệu dẫn đầu doanh thu vợt pickleball trên Amazon
là Selkirk và Joola, song cách tiếp cận thị trường lại hoàn toàn khác nhau. Selkirk
bán khoảng 87.000 cây vợt, thu về 8,5 triệu USD. Hãng phủ rộng từ phân khúc phổ
thông đến cao cấp, nhờ đó đạt sản lượng lớn nhưng giá bán trung bình thấp hơn.
Joola
chỉ bán khoảng 45.000 cây, song vẫn mang về 8,3 triệu USD doanh thu. Điều này
cho thấy người chơi Joola tập trung mạnh vào vợt cao cấp, sẵn sàng trả giá cao
cho công nghệ và thương hiệu.
Từ khóa “pickleball paddles” ghi nhận 6,3 triệu lượt click,
với Selkirk là thương hiệu xuất hiện nhiều nhất. Ở nhóm tìm kiếm theo thương hiệu, “Joola pickleball
paddle” đạt hơn 600.000 lượt tìm kiếm, tăng 14% so với năm trước, trong khi
Friday Pickleball cũng nổi lên nhờ chiến lược nội dung và truyền thông số.
Không chỉ dừng ở vợt, toàn bộ hệ sinh thái pickleball trên Amazon
– từ giày, bóng, balo đến phụ kiện và thiết bị sân bãi – đã vượt 170 triệu USD
doanh thu trong năm 2025.
Trong bối cảnh nhu cầu tiêu dùng tiếp tục mở rộng và người
chơi ngày càng sẵn sàng chi tiền cho các sản phẩm cao cấp, thị trường vợt
pickleball được dự báo sẽ còn thu hút thêm nhiều “ông lớn” mới. Cuộc cạnh tranh
vì thế không chỉ diễn ra trên sân đấu, mà còn ngày càng quyết liệt trên bản đồ
kinh doanh toàn cầu.
Việt Nam cũng đang nổi lên như một trong những thị trường
pickleball phát triển nhanh nhất khu vực. Theo thống kê từ các nền tảng thương
mại điện tử và báo chí trong nước, chỉ trong 10 tháng đầu năm 2025, người Việt
đã chi gần 400 tỷ đồng để mua khoảng 1,4 triệu cây vợt pickleball, mức tăng gần
800% so với cùng kỳ năm trước.
Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).
Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định...
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
