Sôi động thị trường vợt pickleball

Rafael Nadal vừa thu hút sự chú ý khi mở sân pickleball trong hệ thống trung tâm tennis mới tại Punta Cana (Cộng hòa Dominican). Tổ hợp này bao gồm 6 sân pickleball, dự kiến đăng cai giải Punta Cana International Pickleball Open từ ngày 19 - 21/6...

Động thái của huyền thoại tennis cho thấy sức hút ngày càng lớn từ pickleball. Số lượng người chơi môn thể thao này hiện đã đủ lớn để các nhà đầu tư như Rafael Nadal kinh doanh hệ thống sân bãi. Cùng với sự gia tăng nhanh chóng về số lượng người chơi, thị trường thiết bị, đặc biệt là vợt pickleball, cũng tăng trưởng với tốc độ cao, mở ra một cuộc chơi mới cho nhiều doanh nghiệp.

Theo Coherent Market Insights, thị trường thiết bị Pickleball ước tính đạt giá trị 702,9 triệu USD vào năm 2025 và dự kiến ​​sẽ đạt 1.848,1 triệu USD vào năm 2032. Tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) là 14,8% trong giai đoạn dự báo. Theo loại thiết bị, các sản phẩm vợt ước tính tạo ra doanh thu thị trường khoảng 203,84 triệu USD vào năm 2025.

Còn theo Business Research Insights, mảng vợt pickleball duy trì CAGR xấp xỉ 7 – 8%/năm trong dài hạn. Đó là nhờ ba yếu tố chính: số lượng người chơi mới tăng nhanh, xu hướng nâng cấp vợt ở nhóm người chơi trung cấp – nâng cao, và sự tham gia của các thương hiệu lớn giúp mở rộng thị trường.

Ở cấp độ quốc gia, Mỹ là thị trường lớn nhất và trưởng thành nhất của pickleball. Theo ước tính từ Cognitive Market Research, doanh thu vợt pickleball tại Mỹ năm 2025 đạt khoảng 36,59 triệu USD, vượt xa các thị trường còn lại. Pickleball hiện được xem là môn thể thao có tốc độ tăng trưởng người chơi nhanh nhất tại Mỹ, kéo theo nhu cầu vợt và thiết bị tăng đều qua từng năm.

Tại Nhật Bản, doanh thu vợt pickleball năm 2025 ước đạt 18,15 triệu USD, cho thấy sức hút của môn thể thao này tại một thị trường vốn có truyền thống mạnh về thể thao và tiêu dùng thiết bị chất lượng cao. Trung Quốc đứng ngay sau với doanh thu khoảng 12,34 triệu USD, nhờ sự lan tỏa nhanh của pickleball tại các đô thị lớn và sự nhập cuộc của các nhà phân phối nội địa.

Các thị trường mới nổi cũng ghi nhận mức tăng trưởng đáng chú ý. Ấn Độ được ước tính đạt doanh thu khoảng 6,33 triệu USD từ vợt pickleball năm 2025, phản ánh tiềm năng của một quốc gia đông dân, nơi pickleball đang được quảng bá như môn thể thao dễ tiếp cận và chi phí thấp. Canada và Mexico lần lượt đạt khoảng 3,29 triệu USD và 2,79 triệu USD, duy trì đà tăng trưởng ổn định trong khu vực Bắc Mỹ.

Đáng chú ý, khác với nhiều môn thể thao truyền thống vốn đã bão hòa, pickleball hiện vẫn trong giai đoạn mở rộng cộng đồng người chơi, đồng nghĩa với việc nhu cầu đối với vợt và các thiết bị liên quan còn nhiều dư địa tăng trưởng. Không phải tự nhiên mà cuối năm 2025, hãng xe điện Tesla của tỷ phú Elon Musk bất ngờ giới thiệu sản phẩm Tesla Plaid Pickleball Paddle, dù đây không phải lĩnh vực kinh doanh cốt lõi của công ty.

Mẫu vợt Tesla Plaid Pickleball Paddle giá 350 USD.

Cây vợt này được Tesla hợp tác phát triển cùng Selkirk Sport, một trong những thương hiệu vợt pickleball hàng đầu tại Mỹ. Sản phẩm sử dụng vật liệu sợi carbon, lõi foam cao cấp, với thiết kế hướng đến tối ưu hiệu suất. Với mức giá khoảng 350 USD (9,1 triệu đồng), Tesla Plaid Pickleball Paddle được định vị ở phân khúc cao cấp và nhanh chóng bán hết chỉ sau 3 giờ mở bán.

Trước khi Tesla nhập cuộc, thị trường vợt pickleball đã là “sân chơi” của nhiều tên tuổi lớn trong ngành thể thao. Selkirk Sport, JOOLA, Paddletek, ONIX, Franklin Sports, Wilson, Adidas là những thương hiệu nổi bật. Các hãng này liên tục tung ra những dòng vợt mới, từ phân khúc phổ thông đến cao cấp, với mức giá dao động từ vài chục USD đến vài trăm USD. Một số mẫu vợt cao cấp nhấn mạnh vào vật liệu, công nghệ lõi và thiết kế khí động học – yếu tố giúp biên lợi nhuận của ngành này trở nên hấp dẫn.

Xét theo thị trường thương mại điện tử, theo báo cáo hành vi chi tiêu trên Amazon trong năm 2025, người tiêu dùng trên toàn thế giới đã chi hơn 170 triệu USD để mua sắm trang bị pickleball trên nền tảng này. Riêng vợt pickleball đóng góp gần 44 triệu USD – một con số cho thấy thị trường đã vượt xa giai đoạn “phong trào”.

Trong năm 2025, Amazon bán ra khoảng 687.000 cây vợt pickleball, tăng 38% về sản lượng so với năm 2024. Tuy nhiên, doanh thu lại tăng tới 55%, phản ánh xu hướng rõ rệt: người chơi ngày càng hiểu rõ nhu cầu kỹ thuật và sẵn sàng đầu tư nghiêm túc.

Nếu trước đây Amazon chủ yếu gắn với các bộ vợt nhập môn giá 30 – 50 USD, thì năm 2025 cũng đánh dấu bước ngoặt. Joola Perseus 3S – mẫu vợt chữ ký của tay vợt số một thế giới Ben Johns, với mức giá 200 – 300 USD, đã trở thành sản phẩm tạo doanh thu cao nhất trên nền tảng này.

Hai thương hiệu dẫn đầu doanh thu vợt pickleball trên Amazon là Selkirk và Joola, song cách tiếp cận thị trường lại hoàn toàn khác nhau. Selkirk bán khoảng 87.000 cây vợt, thu về 8,5 triệu USD. Hãng phủ rộng từ phân khúc phổ thông đến cao cấp, nhờ đó đạt sản lượng lớn nhưng giá bán trung bình thấp hơn.

Joola chỉ bán khoảng 45.000 cây, song vẫn mang về 8,3 triệu USD doanh thu. Điều này cho thấy người chơi Joola tập trung mạnh vào vợt cao cấp, sẵn sàng trả giá cao cho công nghệ và thương hiệu.

Từ khóa “pickleball paddles” ghi nhận 6,3 triệu lượt click, với Selkirk là thương hiệu xuất hiện nhiều nhất. Ở nhóm tìm kiếm theo thương hiệu, “Joola pickleball paddle” đạt hơn 600.000 lượt tìm kiếm, tăng 14% so với năm trước, trong khi Friday Pickleball cũng nổi lên nhờ chiến lược nội dung và truyền thông số.

Không chỉ dừng ở vợt, toàn bộ hệ sinh thái pickleball trên Amazon – từ giày, bóng, balo đến phụ kiện và thiết bị sân bãi – đã vượt 170 triệu USD doanh thu trong năm 2025.

Trong bối cảnh nhu cầu tiêu dùng tiếp tục mở rộng và người chơi ngày càng sẵn sàng chi tiền cho các sản phẩm cao cấp, thị trường vợt pickleball được dự báo sẽ còn thu hút thêm nhiều “ông lớn” mới. Cuộc cạnh tranh vì thế không chỉ diễn ra trên sân đấu, mà còn ngày càng quyết liệt trên bản đồ kinh doanh toàn cầu.

Việt Nam cũng đang nổi lên như một trong những thị trường pickleball phát triển nhanh nhất khu vực. Theo thống kê từ các nền tảng thương mại điện tử và báo chí trong nước, chỉ trong 10 tháng đầu năm 2025, người Việt đã chi gần 400 tỷ đồng để mua khoảng 1,4 triệu cây vợt pickleball, mức tăng gần 800% so với cùng kỳ năm trước.