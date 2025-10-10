Sóng lớn 2026: Cổ phiếu ngân hàng không còn dẫn dắt, tiêu dùng và bán lẻ nổi lên

Nếu lịch sử lặp lại, năm 2026 sẽ đánh dấu bước tiến thứ hai của sóng tăng, khi vai trò dẫn dắt dần mở rộng từ nhóm ngân hàng và chuyển dần sang ngành tiêu dùng và công nghệ.

Cập nhật triển vọng thị trường chứng khoán năm 2026, SSI Research đánh giá: So với các thị trường trong khu vực, Việt Nam vẫn nổi bật nhờ sự kết hợp hài hòa giữa tốc độ tăng trưởng cao và mức định giá hợp lý, cho thấy thị trường vẫn đang ở giai đoạn đầu của chu kỳ tăng mới.

Trên cơ sở đó, duy trì mục tiêu cho VN-Index ở mức 1.800 điểm trong năm 2026.

Xét theo chu kỳ lịch sử, các giai đoạn thị trường tăng mạnh của Việt Nam thường kéo dài khoảng hai năm, mang lại mức sinh lời lũy kế trên 130% trước khi bước vào giai đoạn điều chỉnh. Theo đó, đà tăng hiện tại bắt đầu từ tháng 4/2025 vẫn đang ở giai đoạn đầu của chu kỳ này.

"Nếu lịch sử lặp lại, năm 2026 sẽ đánh dấu bước tiến thứ hai của sóng tăng, khi vai trò dẫn dắt dần mở rộng từ nhóm ngân hàng và chuyển dần sang ngành tiêu dùng và công nghệ", SSI Research kỳ vọng.

Với riêng nhóm tiêu dùng, trong bối cảnh hoạt động xuất khẩu có thể bị ảnh hưởng bởi thuế quan gia tăng từ Mỹ, Chính phủ đang chuyển trọng tâm sang thúc đẩy cầu nội địa thông qua các chính sách kích thích tiêu dùng. Một phần trong chiến lược này là sửa đổi Luật Thuế Thu nhập Cá nhân, dự kiến được trình thảo luận tại kỳ họp Quốc hội tháng 10/2025.

Lợi nhuận ngành bán lẻ năm 2026 được kỳ vọng duy trì tăng trưởng vững chắc, nhờ mở rộng hệ thống cửa hàng đặc biệt ở các chuỗi bách hóa, nhà thuốc, và trang sức và cầu tiêu dùng cải thiện ở sản phẩm công nghệ & điện máy. Các chuỗi bách hóa sau khi đạt điểm hòa vốn trong năm 2024 đang tăng tốc mở rộng mạnh mẽ giai đoạn 2025–2026.

FRT được dự báo dẫn đầu tăng trưởng lợi nhuận trong năm 2026. MWG và MSN duy trì đà tăng trưởng ổn định nhờ cải thiện hiệu quả chuỗi bách hóa, mặc dù hiệu ứng nền thấp dần suy yếu. DGW có thể tăng tốc lợi nhuận, hưởng lợi từ chu kỳ thay thế điện thoại, giảm thuế giá trị gia tăng 2% đối với sản phẩm công nghệ & điện máy, và mở rộng danh mục sản phẩm & thương hiệu.

PNJ được kỳ vọng cải thiện lợi nhuận khi được phép nhập khẩu nguyên liệu vàng, giúp hạ nhiệt vấn đề thiếu hụt vàng nguyên liệu, qua đó tăng hiệu quả hoạt động và mở rộng tiềm năng tăng trưởng.

Biến động giá cổ phiếu tiêu dùng không thiết yếu trong năm 2025 như MWG +29%, MSN +16%, DGW +4%, PNJ -13% tính từ đầu năm, nhìn chung phản ánh tương đối sát với xu hướng lợi nhuận. Riêng FRT giảm 14% dù ghi nhận tăng trưởng lợi nhuận cao nhất ngành, nhiều khả năng do hoạt động chốt lời hoặc tái cơ cấu danh mục của một số quỹ ngoại.

Nhìn sang năm 2026, PNJ được đánh giá có dư địa tăng giá lớn nhất, nhờ định giá thấp. Trong khi đó, giá cổ phiếu MWG, MSN, FRT và DGW nhiều khả năng tiếp tục được hỗ trợ bởi đà tăng trưởng lợi nhuận bền vững.

Tiềm năng của nhóm này còn được định giá lại nhờ nới room ngoại và nâng hạng thị trường. Nghị định 245/2025/NĐ-CP (sửa đổi Nghị định 155/2020/NĐ-CP) quy định các công ty đại chúng đã công bố tỷ lệ sở hữu nước ngoài (FOL) tối đa có thể giữ nguyên hoặc điều chỉnh tăng phù hợp với giới hạn tỷ lệ sở hữu nước ngoài của ngành nghề kinh doanh.

Hiện tại, các cổ phiếu bán lẻ đang có mức FOL 49%, trong đó tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại PNJ và MWG đã gần đạt mức tối đa này. Do đó, việc nới room ngoại có thể là yếu tố hỗ trợ định giá tích cực cho nhóm này. Ngoài ra, MSN có thể hưởng lợi từ dòng vốn thụ động nước ngoài khi thị trường Việt Nam được FTSE Russell nâng hạng lên thị trường mới nổi thứ cấp.

Đối với nhóm tiêu dùng thiết yếu, nhóm cổ phiếu ngành thực phẩm & đồ uống (F&B) giảm 3,5% từ đầu năm, phản ánh kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2025 của các doanh nghiệp không khả quan. Lợi nhuận ròng của các doanh nghiệp đầu ngành như VNM -17% so với cùng kỳ, MCH -14% và SAB -11% đều sụt giảm do chịu tác động từ nhu cầu giảm, cạnh tranh gay gắt và chi phí đầu vào cao.

Lợi nhuận 2026 được đánh giá không quá nhiều kỳ vọng. Dự báo VNM và SAB ghi nhận tăng trưởng lợi nhuận ròng khiêm tốn, lần lượt +2,4% và +2,7% nhờ nền lợi nhuận thấp năm 2025 và chi phí đầu vào ổn định. Lợi nhuận MCH được kỳ vọng tăng 13%, nhờ đa dạng hóa danh mục sản phẩm và sức mạnh thương hiệu, với giả định chi phí đầu vào giữ ổn định.

Đối với nhóm hướng tới thị trường xuất khẩu, tăng trưởng có thể giảm về cuối 2025 do đã đẩy mạnh xuất khẩu trước khi áp thuế (front-loading), nhưng dự kiến phục hồi trong 2026. Các doanh nghiệp như VHC và FMC được kỳ vọng duy trì lợi thế tại thị trường Mỹ nhờ chi phí cạnh tranh và mức thuế thấp hơn so với đối thủ như Trung Quốc hay Ấn Độ. Dự báo lợi nhuận ròng của VHC và FMC tăng lần lượt +13% và +10% so với cùng kỳ.

Về giá cổ phiếu, VNM và SAB đã điều chỉnh về mức hấp dẫn đối với nhà đầu tư phòng thủ, với tỷ suất cổ tức lần lượt 8% và 11%. Tuy nhiên, tâm lý nhà đầu tư có thể vẫn thận trọng trong ngắn hạn, do triển vọng lợi nhuận 2026 thấp so với mặt bằng chung và định giá của ngành ở nhiều nước trong khu vực đang trong xu hướng điều chỉnh giảm.

Trong nhóm xuất khẩu, VHC và FMC vẫn có tiềm năng tăng trưởng và định giá hấp dẫn cho giai đoạn 2026 trở đi; tuy nhiên, cân bằng rủi ro - lợi nhuận cần được lưu ý do mức độ nhạy cảm với biến động thuế quan. SSI Research khuyến nghị tăng tỷ trọng các cổ phiếu có tiềm năng tăng trưởng (MCH, VHC, FMC) và giữ quan điểm trung lập với nhóm phòng thủ (VNM, SAB).