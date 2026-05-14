Soosan Vina Motor: Hành trình kiến tạo giá trị bền vững, khẳng định vị thế Top 10 FDI tăng trưởng ấn tượng

Giữa dòng chảy hội nhập mạnh mẽ của nền kinh tế Việt Nam, các doanh nghiệp FDI ngày càng khẳng định vai trò tiên phong trong đổi mới và phát triển bền vững. Soosan Vina Motor là một trong những đại diện tiêu biểu với hành trình tăng trưởng ấn tượng trong ngành sản xuất sơ mi rơ mooc và xe chuyên dụng tại Việt Nam.

Việc doanh nghiệp được vinh danh trong Top 10 Doanh nghiệp FDI tăng trưởng ấn tượng tại Việt Nam năm 2025-2026 không chỉ là dấu mốc quan trọng, mà còn khẳng định vị thế và uy tín trên thị trường Việt Nam và khu vực.

HÀNH TRÌNH TỪ NỀN TẢNG CÔNG NGHỆ HÀN QUỐC ĐẾN VỊ THẾ DẪN ĐẦU TẠI VIỆT NAM

Soosan Vina Motor là công ty con của Soosan Cebotics (thành viên của Tập đoàn Soosan) - một nhà sản xuất xe chuyên dụng uy tín tại Hàn Quốc.

Năm 2006, công ty đã thành lập nhà máy tại Việt Nam, chuyên sản xuất và kinh doanh sơ mi rơ-moóc (semi-trailer) cùng các dòng xe chuyên dụng. Đến năm 2020, công ty chính thức đổi tên thành Soosan Vina Motor, đánh dấu bước chuyển mình và mở ra giai đoạn phát triển mới tại thị trường Việt Nam

SOOSAN VINA MOTOR KHẲNG ĐỊNH VỊ THẾ, CAM KẾT ĐẦU TƯ LÂU DÀI TẠI VIỆT NAM

Sau 20 năm phát triển, Soosan Vina Motor khẳng định vị thế là một trong những nhà sản xuất sơ mi rơ moóc và xe chuyên dụng hàng đầu Việt Nam, với sản phẩm đạt chuẩn ISO, phục vụ đa dạng lĩnh vực. Doanh nghiệp hiện duy trì sản lượng khoảng 3.000 xe mỗi năm trên tổng diện tích 8 hecta tại Bắc Ninh và Đồng Nai.

Hướng tới năm 2026 - Nhân dịp kỷ niệm 20 năm thành lập công ty, Soosan Vina Motor đầu tư thêm nhà máy với quy mô 8 hecta tại Khu công nghiệp Nam Sơn (Bắc Ninh), tổng đầu tư 1000 tỷ đồng, dự kiến nâng gấp đôi công suất, đáp ứng nhu cầu trong nước và mở rộng vai trò trung tâm sản xuất trong khu vực Đông Nam Á.

Phát biểu về định hướng phát triển của Soosan Vina Motor tại Việt Nam, CEO Kang Moon-Jong nhấn mạnh: “Việc Soosan Vina Motor được nhận Giải thưởng Rồng vàng 2026 và quyết định đầu tư thêm nhà máy mới là minh chứng cho cam kết đồng hành lâu dài của chúng tôi tại thị trường Việt Nam. Trong thời gian tới, doanh nghiệp sẽ tiếp tục kết hợp công nghệ Hàn Quốc với nguồn nhân lực chất lượng cao của Việt Nam để góp phần vào sự phát triển của ngành sản xuất sơ mi rơ mooc và xe chuyên dụng tại Việt Nam’’.

ĐÓNG GÓP XÃ HỘI VÀ THÚC ĐẨY CÁC CÔNG TY LIÊN KẾT TẠI VIỆT NAM

Tập đoàn Soosan hiện đang vận hành nhà máy điện mặt trời với công suất 70MW tại Vũng Tàu. Bên cạnh đó, từ năm 2021, Tập đoàn cũng triển khai chương trình học bổng “Dean Choi Grant by SOOSAN” dành cho sinh viên Trường Đại học VinUni. Năm 2025, Tập đoàn Soosan tiếp tục gia hạn gói học bổng này với thời hạn 5 năm (2026-2030). Tổng giá trị khoản tài trợ là 350.000 USD.

Thông qua việc kết hợp giữa mở rộng đầu tư công nghiệp và các hoạt động trách nhiệm xã hội, tập đoàn từng bước củng cố sự hiện diện tại Việt Nam, đồng thời đóng góp tích cực vào sự phát triển bền vững của cộng đồng địa phương.

Việc lọt Top 10 Doanh nghiệp FDI tăng trưởng ấn tượng tại Việt Nam không chỉ là sự ghi nhận cho những thành tựu về sản xuất – kinh doanh, mà còn là minh chứng cho chiến lược phát triển dài hạn của Soosan Vina Motor tại Việt Nam.

Hành trình ấy không chỉ góp phần thúc đẩy ngành công nghiệp sơ mi rơ mooc – xe chuyên dụng Việt Nam, mà còn tạo ra giá trị bền vững cho khách hàng, đối tác và cộng đồng.

Với nền tảng vững chắc cùng định hướng phát triển bền vững, doanh nghiệp được kỳ vọng sẽ tiếp tục là một trong những lá cờ đầu của khối FDI tại Việt Nam.

Soosan Vina Motor

Hotline: 090 425 1166

Webstite: https://soosanvina.com/

Trụ sở chính: Cụm công nghiệp Hạp Lĩnh, phường Hạp Lĩnh, tỉnh Bắc Ninh

Chi Nhánh: Khu công nghiệp Nhơn Trạch III - Giai đoạn 2, Xã Phước An, Tỉnh Đồng Nai