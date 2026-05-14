Nông sản Việt cần thích ứng với Nghị định 280 của Trung Quốc và quy định RCEP mới

Trước những thay đổi trong quy định nhập khẩu thực phẩm của Trung Quốc và yêu cầu ngày càng cao từ Hiệp định RCEP, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã tổ chức hội nghị tại Đắk Lắk nhằm cập nhật, phổ biến các quy định mới…

Ngày 14/5/2026, tại Đắk Lắk, Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với UBND tỉnh Đắk Lắk tổ chức Hội nghị “Cập nhật và phổ biến thông tin các quy định về an toàn thực phẩm và kiểm dịch động, thực vật (SPS) trong Hiệp định RCEP và Nghị định số 280 của Trung Quốc”.

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Võ Văn Hưng cho biết việc lựa chọn Đắk Lắk làm nơi tổ chức mang ý nghĩa thiết thực khi địa phương này cùng khu vực Tây Nguyên, Nam Trung Bộ và Đông Nam Bộ là vùng sản xuất trọng điểm của nhiều mặt hàng nông sản chủ lực như cà phê, hồ tiêu, điều, trái cây, sản phẩm chăn nuôi và lâm sản có tiềm năng xuất khẩu lớn.

Theo Thứ trưởng Hưng, Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP) được đánh giá là khuôn khổ hợp tác kinh tế quan trọng, kết nối nhiều thị trường lớn trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Việc thực thi hiệu quả các cam kết trong RCEP không chỉ giúp mở rộng thị trường cho nông sản và thực phẩm Việt Nam, mà còn đặt ra yêu cầu cao hơn về năng lực tuân thủ tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, quy định SPS và các yêu cầu quản lý chất lượng theo thông lệ quốc tế.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Thiên Văn nhận định, đối với thị trường Trung Quốc, đây tiếp tục là một trong những thị trường xuất khẩu quan trọng của nông sản và thực phẩm Việt Nam. Tuy nhiên, cùng với lợi thế về vị trí địa lý, nhu cầu tiêu dùng lớn và quan hệ thương mại truyền thống, Trung Quốc cũng đang ngày càng hoàn thiện hệ thống quản lý đối với thực phẩm nhập khẩu.

Đáng chú ý, ngày 14/10/2025, Tổng cục Hải quan Trung Quốc (GACC) đã ban hành Nghị định số 280 quy định về đăng ký cơ sở sản xuất thực phẩm ở nước ngoài xuất khẩu vào Trung Quốc, có hiệu lực từ ngày 1/6/2026 và thay thế Lệnh số 248. Quy định này tác động trực tiếp tới các cơ quan quản lý, doanh nghiệp, hợp tác xã và cơ sở sản xuất, chế biến của Việt Nam đang hoặc sẽ xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc.

Bên cạnh Nghị định số 280, các Thông báo số 219 ngày 7/11/2025 và Thông báo số 27 ngày 18/3/2026 của GACC cùng nhiều quy định liên quan về đăng ký cơ sở sản xuất, kiểm soát an toàn thực phẩm, kiểm dịch động thực vật, ghi nhãn, bao gói và truy xuất nguồn gốc cũng cần được cập nhật đầy đủ đến các chủ thể liên quan.

"Nếu không nắm vững quy định và chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, điều kiện sản xuất, chế biến cũng như kiểm soát chất lượng theo yêu cầu, doanh nghiệp sẽ gặp nhiều khó khăn trong việc duy trì hoặc mở rộng xuất khẩu", ông Văn cảnh báo.

Tại hội nghị, đại diện các cơ quan, đơn vị liên quan đã trình bày nhiều báo cáo, tham luận và hướng dẫn chuyên sâu như cập nhật quy định SPS trong Hiệp định RCEP; giới thiệu Nghị định số 280 và các thông báo mới của GACC về quản lý đăng ký doanh nghiệp sản xuất thực phẩm nước ngoài xuất khẩu vào Trung Quốc...

Nhấn mạnh ý nghĩa của hội nghị, Thứ trưởng Võ Văn Hưng khẳng định: Với sự tham gia trách nhiệm của các cơ quan quản lý, chuyên gia, hiệp hội ngành hàng, doanh nghiệp, hợp tác xã và người sản xuất, hội nghị sẽ góp phần nâng cao nhận thức và năng lực thực thi quy định SPS; hỗ trợ các chủ thể sản xuất, chế biến, xuất khẩu chủ động thích ứng với những thay đổi từ thị trường Trung Quốc và các thị trường trong khu vực RCEP, qua đó thúc đẩy xuất khẩu nông, lâm, thủy sản của Việt Nam theo hướng an toàn, chất lượng, minh bạch và bền vững.