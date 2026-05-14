Nông sản Việt cần thích ứng với Nghị định 280 của Trung Quốc và quy định RCEP mới
Chu Khôi
14/05/2026, 14:19
Trước những thay đổi trong quy định nhập khẩu thực phẩm của Trung Quốc và yêu cầu ngày càng cao từ Hiệp định RCEP, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã tổ chức hội nghị tại Đắk Lắk nhằm cập nhật, phổ biến các quy định mới…
Ngày 14/5/2026, tại Đắk Lắk, Bộ Nông nghiệp và Môi trường
phối hợp với UBND tỉnh Đắk Lắk tổ chức Hội nghị “Cập nhật và phổ biến thông tin
các quy định về an toàn thực phẩm và kiểm dịch động, thực vật (SPS) trong Hiệp
định RCEP và Nghị định số 280 của Trung Quốc”.
Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi
trường Võ Văn Hưng cho biết việc lựa chọn Đắk Lắk làm nơi tổ chức mang ý nghĩa
thiết thực khi địa phương này cùng khu vực Tây Nguyên, Nam Trung Bộ và Đông Nam
Bộ là vùng sản xuất trọng điểm của nhiều mặt hàng nông sản chủ lực như cà phê,
hồ tiêu, điều, trái cây, sản phẩm chăn nuôi và lâm sản có tiềm năng xuất khẩu lớn.
Theo Thứ trưởng Hưng, Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP) được
đánh giá là khuôn khổ hợp tác kinh tế quan trọng, kết nối nhiều thị trường lớn
trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Việc thực thi hiệu quả các cam kết
trong RCEP không chỉ giúp mở rộng thị trường cho nông sản và thực phẩm Việt Nam, mà còn đặt ra yêu cầu cao hơn về năng lực tuân thủ tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật,
quy định SPS và các yêu cầu quản lý chất lượng theo thông lệ quốc tế.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Thiên Văn nhận định, đối với thị trường Trung Quốc,
đây tiếp tục là một trong những thị trường xuất khẩu quan trọng của nông sản và
thực phẩm Việt Nam. Tuy nhiên, cùng với lợi thế về vị trí địa lý, nhu cầu tiêu
dùng lớn và quan hệ thương mại truyền thống, Trung Quốc cũng đang ngày càng
hoàn thiện hệ thống quản lý đối với thực phẩm nhập khẩu.
Đáng chú ý, ngày 14/10/2025, Tổng cục Hải quan Trung Quốc
(GACC) đã ban hành Nghị định số 280 quy định về đăng ký cơ sở sản xuất thực phẩm
ở nước ngoài xuất khẩu vào Trung Quốc, có hiệu lực từ ngày 1/6/2026 và thay thế
Lệnh số 248. Quy định này tác động trực tiếp tới các cơ quan quản lý, doanh
nghiệp, hợp tác xã và cơ sở sản xuất, chế biến của Việt Nam đang hoặc sẽ xuất
khẩu sang thị trường Trung Quốc.
Bên cạnh Nghị định số 280, các Thông báo số 219 ngày 7/11/2025 và Thông báo số 27 ngày 18/3/2026 của GACC cùng nhiều quy định liên quan về đăng ký cơ sở sản xuất, kiểm soát an toàn thực phẩm, kiểm dịch động thực vật, ghi nhãn, bao gói và truy xuất nguồn gốc cũng cần được cập nhật đầy đủ đến các chủ thể liên quan.
"Nếu không nắm vững quy định và chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, điều kiện sản xuất, chế biến cũng như kiểm soát chất lượng theo yêu cầu, doanh nghiệp sẽ gặp nhiều khó khăn trong việc duy trì hoặc mở rộng xuất khẩu", ông Văn cảnh báo.
Tại hội nghị, đại diện các cơ quan, đơn vị liên quan đã
trình bày nhiều báo cáo, tham luận và hướng dẫn chuyên sâu như cập nhật quy định
SPS trong Hiệp định RCEP; giới thiệu Nghị định số 280 và các thông báo mới của
GACC về quản lý đăng ký doanh nghiệp sản xuất thực phẩm nước ngoài xuất khẩu
vào Trung Quốc...
Nhấn mạnh ý nghĩa của hội nghị, Thứ trưởng Võ Văn Hưng khẳng
định: Với sự tham gia trách nhiệm của các cơ quan quản lý, chuyên gia, hiệp hội
ngành hàng, doanh nghiệp, hợp tác xã và người sản xuất, hội nghị sẽ góp phần
nâng cao nhận thức và năng lực thực thi quy định SPS; hỗ trợ các chủ thể sản xuất,
chế biến, xuất khẩu chủ động thích ứng với những thay đổi từ thị trường Trung
Quốc và các thị trường trong khu vực RCEP, qua đó thúc đẩy xuất khẩu nông, lâm,
thủy sản của Việt Nam theo hướng an toàn, chất lượng, minh bạch và bền vững.
