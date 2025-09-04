Nhà đầu tư toàn cầu xả hàng trái phiếu chính phủ

Căng thẳng trên thị trường trái phiếu chính phủ diễn ra trong bối cảnh nhiều nền kinh tế lớn đương đầu với thách thức kép...

Thị trường trái phiếu chính phủ toàn cầu tiếp tục đương đầu áp lực bán trong phiên giao dịch ngày 3/9, với lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 30 năm tăng sát mức 5% lần đầu tiên kể từ tháng 7. Mối lo của nhà đầu tư về sự gia tăng của các khối nợ công đang phủ bóng lên thị trường, khiến trái phiếu bị bán mạnh.

Vừa mở cửa phiên giao dịch tại thị trường London, các trái phiếu chính phủ kỳ hạn dài bị bán mạnh hơn cả. Do giá trái phiếu giảm, lợi suất trái phiếu tăng lên. Lợi suất của trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 30 năm tăng 0,02 điểm phần trăm lên 4,99%. Lợi suất trái phiếu chính phủ Nhật kỳ hạn 30 năm tăng lên mức kỷ lục 3,29%.

Căng thẳng trên thị trường trái phiếu chính phủ diễn ra trong bối cảnh nhiều nền kinh tế lớn đương đầu với thách thức kép gồm quản lý khối nợ công lớn và thúc đẩy tăng trưởng mà không làm leo thang lạm phát.

Mối lo về thâm hụt ngân sách của Chính phủ Mỹ đã xuất hiện trở lại trong tuần này sau khi một tòa án phúc thẩm liên bang ra phán quyết vào hôm thứ Sáu tuần trước rằng phần lớn các kế hoạch thuế quan của ông Trump là bất hợp pháp. Dù chưa được thực thi, phán quyết này đặt ra nguy cơ đối với hàng trăm tỷ USD tiền thu thuế quan lẽ ra chảy sẽ vào quốc khố Mỹ.

“Đây là một cơn bão hoàn hảo gồm mối lo về các chính sách tài khóa hiện tại có thể gây lạm phát và khả năng phát hành nợ nhiều hơn trong khi nhu cầu thị trường ảm đạm”, ông Mitul Kotecha, trưởng bộ phận chiến lược vĩ mô thị trường mới nổi của ngân hàng Barclays, nhận xét.

Trước đó vào hôm 2/9, lợi suất trái phiếu chính phủ Anh kỳ hạn 30 năm tăng lên mức cao nhất kể từ năm 1998. Cùng ngày, lợi suất trái phiếu chính phủ Pháp kỳ hạn 10 năm tăng 0,05 điểm phần trăm lên 3,58% trong bối cảnh có nhiều lo ngại rằng cuộc khủng hoảng thâm hụt ngân sách có thể khiến Chính phủ của Thủ tướng Francois Bayrou lung lay.

Mối lo trên thị trường trái phiếu chính phủ đã lan sang cả thị trường chứng khoán trong phiên ngày 3/9. Khép lại giờ giao dịch tại thị trường châu Á, chỉ số Topix của chứng khoán Nhật Bản giảm 1,2%, còn chỉ số S&P/ASX 200 của chứng khoán Australia giảm 1,8%. Trong phiên ngày 2/9, chỉ số S&P 500 của chứng khoán Mỹ giảm 0,6%.

“Trái phiếu chính phủ đang trở nên rủi ro hơn bởi các chính trị gia có ít sự bảo vệ hơn. Họ vừa cần phải tăng thâm hụt ngân sách để hỗ trợ nền kinh tế, vừa cần mức lãi suất thấp hơn”, nhà kinh tế Alicia Garcia-Herrero của ngân hàng Pháp Natixis nhận xét với tờ báo Financial Times.

Đối với Nhật Bản, nhà đầu tư đang lo ngại về ghế Thủ tướng của ông Shigeru Ishiba sau một cuộc rà soát lại thất bại mà Đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền hứng chịu trong cuộc bầu cử Thượng viện vào tháng 7. Các nhà giao dịch ở Tokyo đang cho rằng nếu Nhật Bản có một thủ tướng mới, nhà lãnh đạo đó có thể đưa ra một chương trình nghị sự dân túy rõ ràng hơn, bao gồm kế hoạch tăng chi tiêu chính phủ.