Thứ Năm, 04/09/2025

VnEconomy
VnEconomy
80 Quốc Khánh

VnEconomy - Nhịp sống Kinh tế Việt Nam và Thế giới 80 Quốc Khánh

VnEconomy - Nhịp sống Kinh tế Việt Nam và Thế giới

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Thế giới

Nhà đầu tư toàn cầu xả hàng trái phiếu chính phủ

Bình Minh

04/09/2025, 00:33

Căng thẳng trên thị trường trái phiếu chính phủ diễn ra trong bối cảnh nhiều nền kinh tế lớn đương đầu với thách thức kép...

Ảnh minh họa - Ảnh: Reuters.
Ảnh minh họa - Ảnh: Reuters.

Thị trường trái phiếu chính phủ toàn cầu tiếp tục đương đầu áp lực bán trong phiên giao dịch ngày 3/9, với lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 30 năm tăng sát mức 5% lần đầu tiên kể từ tháng 7. Mối lo của nhà đầu tư về sự gia tăng của các khối nợ công đang phủ bóng lên thị trường, khiến trái phiếu bị bán mạnh.

Vừa mở cửa phiên giao dịch tại thị trường London, các trái phiếu chính phủ kỳ hạn dài bị bán mạnh hơn cả. Do giá trái phiếu giảm, lợi suất trái phiếu tăng lên. Lợi suất của trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 30 năm tăng 0,02 điểm phần trăm lên 4,99%. Lợi suất trái phiếu chính phủ Nhật kỳ hạn 30 năm tăng lên mức kỷ lục 3,29%.

Căng thẳng trên thị trường trái phiếu chính phủ diễn ra trong bối cảnh nhiều nền kinh tế lớn đương đầu với thách thức kép gồm quản lý khối nợ công lớn và thúc đẩy tăng trưởng mà không làm leo thang lạm phát.

Mối lo về thâm hụt ngân sách của Chính phủ Mỹ đã xuất hiện trở lại trong tuần này sau khi một tòa án phúc thẩm liên bang ra phán quyết vào hôm thứ Sáu tuần trước rằng phần lớn các kế hoạch thuế quan của ông Trump là bất hợp pháp. Dù chưa được thực thi, phán quyết này đặt ra nguy cơ đối với hàng trăm tỷ USD tiền thu thuế quan lẽ ra chảy sẽ vào quốc khố Mỹ.

“Đây là một cơn bão hoàn hảo gồm mối lo về các chính sách tài khóa hiện tại có thể gây lạm phát và khả năng phát hành nợ nhiều hơn trong khi nhu cầu thị trường ảm đạm”, ông Mitul Kotecha, trưởng bộ phận chiến lược vĩ mô thị trường mới nổi của ngân hàng Barclays, nhận xét.

Trước đó vào hôm 2/9, lợi suất trái phiếu chính phủ Anh kỳ hạn 30 năm tăng lên mức cao nhất kể từ năm 1998. Cùng ngày, lợi suất trái phiếu chính phủ Pháp kỳ hạn 10 năm tăng 0,05 điểm phần trăm lên 3,58% trong bối cảnh có nhiều lo ngại rằng cuộc khủng hoảng thâm hụt ngân sách có thể khiến Chính phủ của Thủ tướng Francois Bayrou lung lay.

Mối lo trên thị trường trái phiếu chính phủ đã lan sang cả thị trường chứng khoán trong phiên ngày 3/9. Khép lại giờ giao dịch tại thị trường châu Á, chỉ số Topix của chứng khoán Nhật Bản giảm 1,2%, còn chỉ số S&P/ASX 200 của chứng khoán Australia giảm 1,8%. Trong phiên ngày 2/9, chỉ số S&P 500 của chứng khoán Mỹ giảm 0,6%.

“Trái phiếu chính phủ đang trở nên rủi ro hơn bởi các chính trị gia có ít sự bảo vệ hơn. Họ vừa cần phải tăng thâm hụt ngân sách để hỗ trợ nền kinh tế, vừa cần mức lãi suất thấp hơn”, nhà kinh tế Alicia Garcia-Herrero của ngân hàng Pháp Natixis nhận xét với tờ báo Financial Times.

Đối với Nhật Bản, nhà đầu tư đang lo ngại về ghế Thủ tướng của ông Shigeru Ishiba sau một cuộc rà soát lại thất bại mà Đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền hứng chịu trong cuộc bầu cử Thượng viện vào tháng 7. Các nhà giao dịch ở Tokyo đang cho rằng nếu Nhật Bản có một thủ tướng mới, nhà lãnh đạo đó có thể đưa ra một chương trình nghị sự dân túy rõ ràng hơn, bao gồm kế hoạch tăng chi tiêu chính phủ.

Nhiều nước đang phát triển đảo nợ khỏi đồng USD để giảm chi phí

10:40, 03/09/2025

Nhiều nước đang phát triển đảo nợ khỏi đồng USD để giảm chi phí

Giá vàng thế giới nhảy gần 100 USD/oz, lập kỷ lục mọi thời đại mới

07:59, 03/09/2025

Giá vàng thế giới nhảy gần 100 USD/oz, lập kỷ lục mọi thời đại mới

Dấu ấn kinh tế thế giới tuần 24-30/8/2025: Chiến tranh thương mại âm ỉ nóng, “cửa” hạ lãi suất Fed đã rộng hơn

14:11, 30/08/2025

Dấu ấn kinh tế thế giới tuần 24-30/8/2025: Chiến tranh thương mại âm ỉ nóng, “cửa” hạ lãi suất Fed đã rộng hơn

Từ khóa:

chính sách tài khóa kinh tế toàn cầu lạm phát lợi suất trái phiếu nợ công thâm hụt ngân sách trái phiếu chính phủ

Đọc thêm

Kinh tế Australia tăng trưởng mạnh nhất gần 2 năm

Kinh tế Australia tăng trưởng mạnh nhất gần 2 năm

Nền kinh tế Australia tăng trưởng vượt kỳ vọng trong quý 2 năm nay, đánh dấu quý tăng trưởng nhanh nhất kể từ quý 3/2023...

Nhiều nước đang phát triển đảo nợ khỏi đồng USD để giảm chi phí

Nhiều nước đang phát triển đảo nợ khỏi đồng USD để giảm chi phí

Nhiều quốc gia đang phát triển đang dần dịch chuyển khỏi việc vay nợ bằng đồng USD và chuyển sang vay bằng các loại tiền tệ có lãi suất cực thấp như nhân dân tệ của Trung Quốc và đồng franc Thụy Sỹ, nhằm giảm chi phí nợ - theo tờ báo Financial Times...

Chứng khoán Mỹ mất điểm vì mối lo thuế quan, giá dầu tăng vì tin Iran

Chứng khoán Mỹ mất điểm vì mối lo thuế quan, giá dầu tăng vì tin Iran

Thị trường chứng khoán Mỹ giảm điểm trong phiên giao dịch ngày thứ Ba (2/9), khi nhà đầu tư đánh giá những tin tức mới nhất về thuế quan và bước vào một tháng giao dịch thường kém thành công của cổ phiếu ở Phố Wall...

Giá vàng thế giới nhảy gần 100 USD/oz, lập kỷ lục mọi thời đại mới

Giá vàng thế giới nhảy gần 100 USD/oz, lập kỷ lục mọi thời đại mới

Giá vàng thế giới tăng dữ dội trong phiên giao dịch ngày thứ Ba (2/9), lập kỷ lục mới trên mốc 3.500 USD/oz, trong bối cảnh nhà đầu tư tin rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ cắt giảm lãi suất trong tháng này và rủi ro kinh tế - chính trị khuyến khích nhu cầu phòng ngừa rủi ro...

Dấu ấn kinh tế thế giới tuần 24-30/8/2025: Chiến tranh thương mại âm ỉ nóng, “cửa” hạ lãi suất Fed đã rộng hơn

Dấu ấn kinh tế thế giới tuần 24-30/8/2025: Chiến tranh thương mại âm ỉ nóng, “cửa” hạ lãi suất Fed đã rộng hơn

Dù đã phần nào lắng xuống, cuộc chiến thương mại của Tổng thống Mỹ Donald Trump vẫn cho thấy sức nóng âm ỉ trong tuần này, với sự cảnh báo thuế quan mới nhằm vào Trung Quốc và lập trường cứng rắn của Washington về thuế quan với Canada...

Diễn đàn Năng lượng Việt Nam năm 2025

VnEconomy
VnEconomy

Multimedia

Multimedia
[Phóng sự ảnh] Cả nước hướng về Ba Đình: Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9

Tiêu & Dùng

[Phóng sự ảnh] Cả nước hướng về Ba Đình: Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9

[Phóng sự ảnh]: Tuyệt đẹp những hình ảnh diễu binh trên biển

Multimedia

[Phóng sự ảnh]: Tuyệt đẹp những hình ảnh diễu binh trên biển

[Trực tiếp]: Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9/2025

Video

[Trực tiếp]: Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9/2025

Đọc nhiều nhất

VnEconomy
1

Chỉ đạo mới của Chính phủ về vận hành chính quyền địa phương hai cấp

Tiêu điểm

2

VN-Index có triển vọng tiến lên vùng điểm 1.700-1.710 điểm

Chứng khoán

3

Bắc Ninh áp dụng “luồng xanh ưu tiên” để gỡ nút thắt giao thông tại các khu công nghiệp

Đầu tư

4

H&M rót vốn khử carbon trong chuỗi cung ứng tại Việt Nam

Thị trường

5

Nhà đầu tư nước ngoài tăng cường hiện diện trên thị trường bán lẻ Việt Nam

Đầu tư

VnEconomy

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: