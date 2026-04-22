SPIEF 2026 thúc đẩy kết nối doanh nghiệp Nga – Việt Nam

Lãnh đạo Quỹ Roscongress nhấn mạnh vai trò của các nền tảng kinh doanh quốc tế như SPIEF trong việc củng cố hợp tác kinh tế giữa Nga và Việt Nam, trong bối cảnh quan hệ song phương tiếp tục mở rộng...

Trong khuôn khổ chuẩn bị Diễn đàn Kinh tế Quốc tế St. Petersburg (SPIEF) 2026, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Quỹ Roscongress Alexander Stuglev khẳng định hợp tác kinh tế giữa Nga và Việt Nam tiếp tục phát triển, đồng thời nhấn mạnh Việt Nam giữ vị trí quan trọng trong chính sách đối ngoại của Nga.

Theo ông Alexander Stuglev, các nền tảng kinh doanh quốc tế như SPIEF đóng vai trò thiết yếu trong việc duy trì và mở rộng các kênh hợp tác hiệu quả giữa hai quốc gia, đặc biệt trong bối cảnh kinh tế toàn cầu nhiều biến động.

Quỹ Roscongress, được thành lập theo quyết định của Tổng thống Nga Vladimir Putin, là đơn vị tổ chức các sự kiện quốc tế quy mô lớn về kinh tế, thương mại và đầu tư, trong đó có SPIEF. Năm 2025, Diễn đàn thu hút hơn 24.000 đại biểu từ 144 quốc gia và vùng lãnh thổ, với hơn 1.060 thỏa thuận được ký kết, tổng giá trị ước đạt khoảng 6,3 nghìn tỷ Ruble.

Việt Nam là một trong những quốc gia tham gia tích cực tại SPIEF. Năm 2025, Diễn đàn đã tổ chức Đối thoại doanh nghiệp Nga – Việt Nam, tạo điều kiện thúc đẩy các sáng kiến hợp tác và triển khai dự án chung trong nhiều lĩnh vực.

Tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam – Nga tổ chức tại Moscow, Phó Thủ tướng Nga Dmitry Chernyshenko cho biết thương mại song phương năm 2025 tăng khoảng 6%, với cả xuất khẩu và nhập khẩu đều ghi nhận xu hướng đi lên. Các lĩnh vực có tốc độ tăng trưởng cao gồm du lịch, dịch vụ tài chính và sản xuất công nghiệp.

Phía Nga cũng đánh giá còn nhiều dư địa hợp tác trong các lĩnh vực như giáo dục, khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo, công nghệ số, tài chính và logistics vận tải, đồng thời mời doanh nghiệp Việt Nam tham dự SPIEF 2026 và Diễn đàn Kinh tế Phương Đông.

Theo Ban tổ chức, SPIEF 2026 sẽ diễn ra từ ngày 3 đến 6/6 với chủ đề “Đối thoại thực chất Con đường dẫn đến một tương lai ổn định”. Chương trình dự kiến tập trung vào các đối thoại doanh nghiệp quốc tế, bao gồm hợp tác EAEU – ASEAN, Nga – Trung Quốc, Nga – Thái Lan và các cơ chế đa phương khác.

Quỹ Roscongress cũng cho biết nền tảng Roscongress International tiếp tục được phát triển nhằm tăng cường kết nối giữa cơ quan quản lý và cộng đồng doanh nghiệp các nước, thúc đẩy triển khai các dự án hợp tác và mở rộng quan hệ kinh tế quốc tế.