SSI báo lãi kỷ lục nửa đầu năm 2024

Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI (HoSE: SSI) vừa công bố báo cáo tài chính riêng lẻ quý 2/2024 và 6 tháng đầu năm.

Theo đó, chỉ tính riêng quý 2, công ty chứng khoán của Chủ tịch Nguyễn Duy Hưng ghi nhận tổng doanh trước thuế ước đạt 2.311 tỷ đồng, tăng 44,5% so với cùng kỳ năm trước; lợi nhuận trước thuế ước đạt 1.041 tỷ đồng, tăng 59% so với cùng kỳ năm trước.

SSI ước tính doanh thu hợp nhất đạt 2.368 tỷ đồng và lợi nhuận trước thế đạt 1.060 tỷ đồng. Lũy kế 6 tháng đầu năm, công ty ước đạt 4,381 tỷ đồng tổng doanh thu và 2,002 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, hoàn thành lần lượt 54% và 59% kế hoạch được giao.

Đi sâu hơn với kết quả kinh doanh, mảng dịch vụ chứng khoán ghi nhận doanh thu gần 1.087 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tổng doanh thu với 47%. Nghiệp vụ môi giới, lưu ký, tư vấn đầu tư và khác đem về doanh thu 574 tỷ đồng, tăng 63% so với cùng kỳ. Lũy kế 6 tháng, doanh thu đạt 1.038 tỷ đồng, tăng 65% so với cùng kỳ.

Trong khi đó, mảng cho vay margin và ứng trước tiền bán đạt doanh thu gần 513 tỷ đồng, tăng 42,5% so với cùng kỳ. Dư nợ cho vay margin của SSI đạt 19.600 tỷ đồng, tăng 16% so với quý liền trước và tăng 33,5% so với thời điểm cuối năm 2023 nhờ vào những biến động tích cực của thị trường. Lũy kế 6 tháng, SSI đạt 960 tỷ đồng doanh thu cho vay ký quỹ, tăng 38% so với cùng kỳ

Về doanh thu từ hoạt động đầu tư đạt 1.049 tỷ đồng, tăng 51% so với cùng kỳ và đóng góp 45% vào tổng doanh thu hoạt động. Lũy kế 6 tháng, mảng đầu tư đem về 1.951 tỷ đồng doanh thu, tăng 42% so với cùng kỳ.

Còn với doanh thu từ nguồn vốn và kinh doanh tài chính của SSI ghi nhận gần 163 tỷ đồng, chiếm 7% tổng doanh thu. Tính trong 6 tháng đầu năm, doanh thu đạt 295 tỷ đồng. Đây là mảng kinh doanh truyền thống dựa trên quy mô tổng tài sản, quan hệ với các định chế tài chính và môi trường lãi suất từng thời điểm.

Tại thời điểm 30/6/2024, Công ty mẹ có tổng tài sản đạt 70.291 tỷ đồng và vốn chủ sở hữu đạt gần 24.093 tỷ đồng. Lũy kế 4 quý gần nhất, tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) và tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản (ROA) tại thời điểm cuối quý 2/2024 lần lượt đạt 12% và 4.2%.