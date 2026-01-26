SSI chào bán xong hơn 415 triệu cổ phiếu, tăng vốn lên gần 25.000 tỷ đồng

Giá vàng trong nước và thế giới
Thứ Hai, 26/01/2026
Hà Anh
26/01/2026, 09:36
SSI đã hoàn tất đợt chào bán 415,18 triệu cổ phiếu cho tổng số 88.690 cổ đông. Trong đó, 286,5 triệu cổ phiếu được phân phối cho 87.186 nhà đầu tư trong nước và 128,6 triệu cổ phiếu được phân bổ cho 1.504 nhà đầu tư nước ngoài.
Công ty CP Chứng khoán SSI (mã SSI-HOSE) công bố thông qua kết quả chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua.
Cụ thể: SSI đã hoàn tất đợt chào bán 415,18 triệu cổ phiếu cho tổng số 88.690 cổ đông. Trong đó, 286,5 triệu cổ phiếu được phân phối cho 87.186 nhà đầu tư trong nước và 128,6 triệu cổ phiếu được phân bổ cho 1.504 nhà đầu tư nước ngoài.
Trong tổng số lượng cổ phiếu chào bán, 403,6 triệu cổ phiếu sẽ được tự do chuyển nhượng; còn gần 11,6 triệu cổ phiếu sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm. Ngày chuyển giao cổ phiếu dự kiến trong tháng 3/2026.
Với giá chào bán 15.000 đồng/cổ phiếu, qua đó SSI thu về 6.227,7 tỷ đồng. Trong đó, công ty dự kiến dùng 3.114 tỷ đồng để bổ sung vốn cho hoạt động chứng chỉ tiền gửi và 3.113,6 tỷ đồng được dùng để cho vay margin.
Đồng thời, SSI đã tăng vốn điều lệ từ hơn 20.779 tỷ đồng lên gần 24.932 tỷ đồng.
Sau đợt chào bán, SSI có 2 cổ đông lớn là Daiwa Securities Group Inc nắm 380,5 triệu cổ phiếu, chiếm 15,27% vốn và Công ty TNHH Đầu tư NDH nắm 197,1 triệu cổ phiếu, chiếm 7,91% vốn.
Về hoạt động kinh doanh, SSI công bố doanh thu hoạt động của công ty mẹ trong quý 4/2025, đạt 3.527 tỷ đồng, tăng 71% so với cùng kỳ (2.061 tỷ đồng) - trong đó, hoạt động tự doanh tăng 53% so với cùng kỳ đạt 1.592 tỷ đồng; Hoạt động cho vay và phải thu tăng tới 92% lên mức 1.098 tỷ đồng. Hoạt động môi giới cũng tăng 97% đạt gần 630 tỷ đồng.
Trong kỳ công ty ghi nhận tổng chi phí tăng 56% lên 1.733 tỷ đồng, tăng 56% - trong đó, chi phí cho nghiệp vụ môi giới chứng khoán tăng 46% lên mức với 454 tỷ đồng; Chi phí lãi vay tăng tới 95% từ gần 406 tỷ lên 790 tỷ đồng.
Kết quả, SSI báo lợi nhuận trước thuế công ty mẹ SSI đạt 915 tỷ đồng và lãi sau thuế 742 tỷ đồng, tăng gấp đôi so với kết quả đạt được trong quý 4/2024 (lần lượt đạt 475 tỷ và 367,7 tỷ đồng).
Lũy kế cả năm 2025, SSI ghi nhận tổng doanh thu đạt 12.624 tỷ đồng trong năm 2025, tăng 54% so với năm 2024 (8.201 tỷ đồng). Lợi nhuận trước thuế đạt 4.859 tỷ đồng, tăng 46% so với cùng kỳ (3.353 tỷ) và lãi sau thuế 3.917 tỷ đồng, tăng 46% so với năm 2024 (2.680 tỷ đồng).
Theo SSI, với kết quả kinh doanh năm 2025 ghi nhận tổng lợi nhuận kế toán sau thuế đạt 3.917 tỷ đồng, tăng 46% (tương ứng mức tăng 1.236,9 tỷ đồng so với năm 2024 chủ yếu là do lợi nhuận gộp từ tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/ lỗ FVTPL năm 2025 tăng với tỷ lệ là 19% so với năm 2024 - tương ứng giá trị là 476 tỷ đồng nhờ tăng trưởng trong hoạt động đầu tư giấy tờ có giá và kinh doanh chứng khoán;
Mặt khác, dư nợ cho vay ký quỹ năm 2025 tăng trưởng tốt hơn so với năm 2024 dẫn đến doanh thu cho vay tăng 71% tương ứng giá trị 1.482 tỷ đồng, chi phí lãi vay tăng 70% - tương ứng giá trị là 1.056 tỷ đồng;
Ngoài ra, quy mô giao dịch của thị trường tăng mạnh so với cùng kỳ dẫn đến doanh thu môi giới tăng 41%, tương ứng với giá trị 678,7 tỷ đồng; chi phí môi giới tăng 21% - tương ứng với giá trị là 276,8 tỷ đồng so với năm 2024.
Giao dịch dự kiến được thực hiện bằng phương thức khớp lệnh và/hoặc thỏa thuận diễn ra từ ngày 29/1/2026 đến ngày 27/2/2026.
HOSE thông báo tiếp nhận hồ sơ niêm yết của CTCP Phát triển Nông nghiệp Hòa Phát (HPA) với 285 triệu cổ phiếu, tương ứng vốn điều lệ 2.850 tỷ đồng.
HoSE nhắc nhở Công ty Phân lân Văn Điển về việc công bố thông tin đồng thời bằng tiếng Anh và đề nghị công ty nghiêm túc thực hiện các quy định pháp luật về báo cáo, công bố thông tin trên thị trường chứng khoán để đảm bảo quyền lợi của cổ đông.
Ông Nguyễn Đức Anh - Chủ tịch HĐQT DSC vừa đăng ký bán 21.302.828 cổ phiếu DSC, dự kiến từ ngày 26/1 đến 13/2, theo phương thức khớp lệnh hoặc thỏa thuận.
Sau khi bị các cơ quan báo chí phản ánh và hàng loạt khách hàng và các đối tác có động thái yêu cầu hoàn tra hàng và dừng hợp tác, công ty nhận thấy vụ việc đã vượt ngoài khả kiểm soát, ảnh hưởng tới uy tín và hoạt động sản xuất - kinh doanh của công ty
