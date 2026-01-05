Thứ Hai, 05/01/2026

Xử phạt nhiều công ty vi phạm công bố thông tin trái phiếu

Hà Anh

05/01/2026, 09:06

6 công ty bị phạt 92,5 triệu đồng do không báo cáo các tài liệu liên quan đến trái phiếu, 1 công ty bị phạt 150 triệu do công bố thông tin sai lệch và 1 công ty bị phạt 200 triệu đồng do không báo cáo về việc dự kiến giao dịch.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Thanh tra Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước đã ban hành 1 loạt quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty TNHH MTV Sunrise Power Đăk Psi (Hà Nội); Công ty cổ phần Năng lượng Phan Lâm (Lâm Đồng); Công ty cổ phần Kita Invest (Tp. Hồ Chí Minh), Công ty TNHH Hoa Kim Anh (Tp. Hồ Chí Minh), Công ty TNHH Hướng Dương Holdings (Tp.Hồ Chí Minh); Tổng Công ty xây dựng công trình giao thông 1 - Công ty cổ phần (Hà Nội); Công ty cổ phần Sản xuất và Thương mại Nhựa Việt Thành (Tây Ninh), Công ty cổ phần Sinnika Việt Nam (Tp. Hồ Chí Minh).

Theo đó, Sunrise Power Đăk Psi bị phạt 92,5 triệu đồng theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định số 156/2020/NĐ-CP) đối với hành vi không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật.

Cụ thể: công ty này không công bố thông tin định kỳ cho Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội các tài liệu: Báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu được kiểm toán năm 2022; Báo cáo tài chính năm 2022; Tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu năm 2022; Báo cáo tình hình thực hiện các cam kết của doanh nghiệp phát hành đối với người sở hữu trái phiếu năm 2022); công bố thông tin không đúng thời hạn cho Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội tài liệu: Báo cáo tài chính bán niên 2022.

Công ty cổ phần Năng lượng Phan Lâm (Lâm Đồng) bị phạt 92,5 triệu đồng không công bố thông tin định kỳ cho Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội các tài liệu: Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ phát hành trái phiếu được kiểm toán năm 2022; Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ phát hành trái phiếu được kiểm toán bán niên năm 2023; Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ phát hành trái phiếu được kiểm toán năm 2023; Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ phát hành trái phiếu được kiểm toán bán niên năm 2024; Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ phát hành trái phiếu được kiểm toán năm 2024; Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ phát hành trái phiếu được kiểm toán bán niên năm 2025. Công ty cổ phần Năng lượng Phan Lâm công bố thông tin không đúng thời hạn cho Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội các tài liệu: Báo cáo tài chính năm 2022; Tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu năm 2022; Báo cáo tình hình thực hiện các cam kết của doanh nghiệp phát hành đối với người sở hữu trái phiếu năm 2022; Báo cáo tài chính bán niên 2023; Tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu bán niên 2023; Báo cáo tình hình thực hiện các cam kết của doanh nghiệp phát hành đối với người sở hữu trái phiếu bán niên 2023; công bố thông tin về việc hoàn tất mua lại trái phiếu trước hạn mã NLPLH2032001 (12 đợt).

Công ty cổ phần Kita Invest (Tp. Hồ Chí Minh) bị phạt 92,5 triệu đồng do không công bố thông tin định kỳ đối với các tài liệu: Báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu bán niên 2021; Báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu năm 2020. Công ty công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật đối với các tài liệu: Báo cáo tài chính bán niên 2021, 2022; Tình hình thanh toán lãi, gốc trái phiếu bán niên 2021, 2022; Báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu bán niên 2022; báo cáo tài chính năm 2020, năm 2021; Tình hình thanh toán gốc lãi, gốc trái phiếu năm 2020; Báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu năm 2021; Tình hình thanh toán lãi, gốc trái phiếu năm 2021; công bố thông tin về việc chậm thanh toán gốc, lãi đối với mã trái phiếu KITA.BOND2020.03; công bố thông tin về việc hoàn thành thanh toán gốc, lãi mã trái phiếu KITA.BOND2020.03).

Công ty TNHH Hoa Kim Anh (Tp. Hồ Chí Minh) với số tiền là 92,5 triệu đồng do không công bố thông tin định kỳ cho Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội các tài liệu: Báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu bán niên 2021; Báo cáo tài chính bán niên 2021; Tình hình thanh toán lãi, gốc trái phiếu bán niên 2021; Báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu năm 2021; Báo cáo tài chính năm 2021; Tình hình thanh toán lãi, gốc trái phiếu năm 2021; Báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu bán niên 2022; Báo cáo tài chính bán niên 2022; Tình hình thanh toán lãi, gốc trái phiếu bán niên 2022; Báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu năm 2022; Báo cáo tình hình thực hiện các cam kết của doanh nghiệp phát hành đối với người sở hữu trái phiếu năm 2022; Báo cáo tài chính năm 2022; Tình hình thanh toán lãi, gốc trái phiếu năm 2022.

Công ty TNHH Hướng Dương Holdings (Tp.Hồ Chí Minh) bị phạt 92,5 triệu đồng do không công bố thông tin định kỳ cho Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội các tài liệu: Báo cáo tài chính năm 2020; Báo cáo tài chính bán niên 2021; Báo cáo tài chính năm 2021; Báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu bán niên 2022; Báo cáo tài chính bán niên 2022; Tình hình thanh toán lãi, gốc trái phiếu bán niên 2022. Công ty công bố thông tin không đúng thời hạn cho Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội các tài liệu: Báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu năm 2020; Tình hình thanh toán lãi, gốc trái phiếu năm 2020; Báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu bán niên 2021; Tình hình thanh toán lãi, gốc trái phiếu bán niên 2021; Báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu năm 2021; Tình hình thanh toán lãi, gốc trái phiếu năm 2021).

Tổng Công ty xây dựng công trình giao thông 1 - Công ty cổ phần (Hà Nội) bị phạt 92,5 triệu đồng do không công bố thông tin đối với các tài liệu sau: Báo cáo tài chính năm 2023, năm 2024 đã được kiểm toán; Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2023, 06 tháng đầu năm 2024, năm 2024, 06 tháng đầu năm 2025; Báo cáo thường niên năm 2023, năm 2024, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2024, năm 2025.

Công ty cổ phần Sản xuất và Thương mại Nhựa Việt Thành (Tây Ninh) bị phạt 150 triệu đồng theo quy định tại khoản 5 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định số 156/2020/NĐ-CP) được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại điểm b khoản 33 Điều 1 Nghị định số 128/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 củaChính phủ sửa đổi, bổ sungmộtsố điều của Nghị định số 156/2020/NĐCP (Nghị định số 128/2021/NĐ-CP) đối với hành vi công bố thông tin sai lệch.

Cụ thể: công ty này công bố thông tin sai lệch một số chỉ tiêu tại Báo cáo tài chính (báo cáo tài chính) riêng và hợp nhất năm 2023 được kiểm toán, cụ thể:

Tại báo cáo tài chính riêng năm 2023 được kiểm toán, Công ty ghi nhận một số chỉ tiêu của năm 2023: Nợ phải trả là 1.194.830.638.113 đồng; Vốn chủ sở hữu là 488.865.783.178 đồng; Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm nay là 23.438.916.214 đồng; Chi phí tài chính là 62.658.022.805 đồng. Tuy nhiên, các chỉ tiêu này đã được Công ty điều chỉnh hồi tố tại báo cáo tài chính riêng năm 2024 được kiểm toán lần lượt như sau: 1.205.375.445.477 đồng; 478.320.975.814 đồng; 12.894.108.850 đồng; 73.202.830.169 đồng.

Tại báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 được kiểm toán, Công ty ghi nhận một số chỉ tiêu của năm 2023: Nợ phải trả là 1.196.279.436.210 đồng; Vốn chủ sở hữu là 488.437.741.351 đồng; Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm nay là 22.754.879.476 đồng; Chi phí tài chính là 62.658.022.805 đồng. Tuy nhiên, các chỉ tiêu này đã được Công ty điều chỉnh hồi tố tại báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 được kiểm toán lần lượt như sau: 1.206.824.243.574 đồng; 477.892.933.987 đồng; 12.210.072.112 đồng; 73.202.830.169 đồng).

SSC cho biết biện pháp khắc phục hậu quả đối với công ty là buộc hủy bỏ thông tin hoặc cải chính thông tin theo quy định tại khoản 6 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại điểm d khoản 33 Điều 1 Nghị định số 128/2021/NĐ-CP.

Cuối cùng là Công ty cổ phần Sinnika Việt Nam (Tp. Hồ Chí Minh) bị phạt 200 triệu đồng theo quy định tại điểm g khoản 5 Điều 33 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định số 156/2020/NĐ-CP) được sửa đổi, bổ sung tại khoản 27 Điều 1 Nghị định số 128/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 156/2020/NĐ-CP do không báo cáo về việc dự kiến giao dịch.

Cụ thể, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Sinnika Việt Nam (nay là Công ty cổ phần Sinnika Việt Nam) - tổ chức có liên quan của ông Đặng Vũ Hùng – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dệt – May Nha Trang (mã chứng khoán NTT) đã mua 581.100 cổ phiếu NTT (tương ứng 5.811.000.000 đồng mệnh giá) ngày 07/03/2022 nhưng không báo cáo về việc dự kiến giao dịch.

Từ khóa:

chứng khoán công bố thông tin sai lệch không báo cáo về việc dự kiến giao dịch SSC vi phạm thông tin trái phiếu

