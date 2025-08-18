Chỉ số một đằng, danh mục một nẻo: Nhà đầu tư hạn chế mua mới?

Đây có thể là giai đoạn mà chỉ số VN-Index tăng/giảm không nhiều nhưng danh mục cổ phiếu có mức thiệt hại lớn, tức việc tham chiếu chỉ số có thể không phản ánh đúng diễn biến phần lớn ở mặt bằng cổ phiếu, diễn biến này có thể diễn ra trong tuần này.

Chỉ số VN-Index dù đứt mạch tăng 9 phiên liên tiếp nhưng vẫn có tuần tăng mạnh. Chốt tuần giao dịch vừa qua ở ngưỡng 1.630 điểm, tăng 45 điểm so với tuần trước, đánh dấu tuần tăng thứ 8 trong 9 tuần gần đây. Mức tăng tập trung chủ yếu ở nhóm cổ phiếu Midcap (+4,2%) trong khi nhóm cổ phiếu Bluechips (VN30) và Smallcap cũng tăng lần lượt +3,2% và +0,9%.

Thanh khoản toàn thị trường tuần vừa qua đạt 58.000 tỷ đồng, tăng 3,2% so với tuần trước đó, trong đó thanh khoản khớp lệnh cũng tăng 7,9% lên 55.567 tỷ đồng.

Về định giá, chỉ số P/E (ttm) của thị trường hiện tại ở mức gần 15 lần, cao hơn mức bình quân 3 năm (13,3 lần), nhóm Vn30 và Midcap cũng đang cao hơn mức bình quân, trong khi nhóm Smallcap do chưa vượt đỉnh như các nhóm khác nên P/E hiện ở mức 13 lần, thấp hơn so với bình quân 3 năm (15,5 lần). Thị trường mới nổi (Emerging) hiện đang giao dịch với mức P/E (ttm) ở mức 16,5 lần, cao hơn bình quân 3 năm (14,8 lần).

Nhận định xu hướng thị trường tuần này, Chứng khoán MBS cho rằng chất xúc tác cho đà tăng kỷ lục đến từ dòng tiền nội, thanh khoản đã tăng từ ngưỡng 26.200 tỷ đồng (~ 1 tỷ USD) ở đầu tháng 7 lên ngưỡng 57.000 tỷ đồng (2 tỷ USD) trong 3 tuần gần đây.

Các nhịp điều chỉnh trong phiên hoặc áp lực chốt lời từ lượng hàng khổng lồ về tài khoản đều được thị tường hấp thụ thành công, chỉ số Vn-Index nhiều phiên giảm trước tăng sau lại càng kích thích dòng tiền vừa bán xong đã mua lại, trong đó cũng có dòng tiền mới gia nhập thêm.

Đáng chú ý, áp lực chốt lời từ những phiên có thanh khoản trên 80.000 tỷ đồng cũng không làm thị trường “bớt nóng”. Điểm số lúc này có thể là một bất ngờ khi ở thời điểm đầu năm không ít nhà đầu tư ngờ tới nhưng mức tăng thanh khoản của thị trường trong 6 tuần vừa qua còn bất ngờ hơn, đặc biệt nó lại đến chủ yếu từ dòng tiền nội và diễn biến này thuộc dạng “xưa nay hiếm”.

Tuần vừa qua, thị trường đã có phiên “xanh vỏ đỏ lòng” cho tới nhịp điều chỉnh cả phiên mà không còn nhịp kéo cuối phiên như ở các phiên trước. Đó là dấu hiệu cho thấy áp lực bán đã phần nào kiềm chế được đà tăng của chỉ số. Bên cạnh đó, thị trường cũng có dấu hiệu phân phối phiên thứ 3 khi thanh khoản ở phiên cuối tuần được đẩy lên ngưỡng 66.000 tỷ đồng, trước đó là 2 phiên đạt 86.000 tỷ đồng (ngày 5/8) và 80.000 tỷ đồng (ngày 29/7).

Về kỹ thuật, sau các phiên phân phối, không có nghĩa thị trường sẽ giảm ngay mà là dấu hiệu cho thấy thị trường có thể bước vào giai đoạn tái tích lũy trong quá trình đi lên hoặc tạo một vùng dao động sau quá trình tăng giá mạnh. Dấu hiệu có thể cảm nhận trực quan là trong vòng 3 phiên gần đây (đủ 1 vòng T+), chỉ số Vn-Index vẫn tăng thêm 1,1% nhưng phần lớn mặt bằng cổ phiếu đã giảm, có nhóm giảm bình quân từ -3% đến -4%, đối với cổ phiếu cụ thể mức giảm có thể còn mạnh hơn.

Đây có thể là giai đoạn mà chỉ số Vn-Index tăng/giảm không nhiều nhưng danh mục cổ phiếu có mức thiệt hại lớn, tức việc tham chiếu chỉ số có thể không phản ánh đúng diễn biến phần lớn ở mặt bằng cổ phiếu, diễn biến này có thể diễn ra trong tuần này.

Vùng hỗ trợ cho thị trường ở khu vực 1.566 – 1.588 điểm, trong khi các đỉnh cao mới ở vùng 1.668 – 1.690 điểm.

Thị trường có thể đi vào giai đoạn “chỉ số đi một đằng, danh mục lại đi một nẻo”, trong bối cảnh thanh khoản đang ở mức nền cao kỷ lục và mức tăng của các nhóm cổ phiếu dẫn dắt khá nhiều, vòng quay của dòng tiền lại càng nhanh. Do vậy, nhà đầu tư nên hạn chế mua mới đối với các nhóm cổ phiếu đã tăng nhiều, tập trung vào nhóm cổ phiếu đang có nền tích lũy và chưa tăng ở các nhóm cổ phiếu như: Thép, Sản xuất và phân phối điện, Công nghệ, Bất động sản Khu công nghiệp, dầu khí, Thực phẩm.

Ông Nguyễn Thế Minh, Giám đốc phân tích khối khách hàng cá nhân của chứng khoán Yuanta cho rằng tuần qua, chỉ số VN-Index vẫn có mức tăng trưởng cao nhất thế giới, cùng với đó là các kênh tài sản rủi ro cao vẫn tăng trưởng vượt trội bất chấp các dấu hiệu cảnh báo rủi ro lạm phát. Đồng thời, chỉ số USD và VIX vẫn đang ở mức thấp cho thấy các nhà đầu tư vẫn còn đang rất lạc quan về xu hướng ở các tài sản rủi ro cao.

Điểm nổi bật trong xu hướng lần này là sự song hành giữa vàng và thị trường chứng khoán cho thấy các nhà đầu tư đang cân bằng giữa lợi nhuận và rủi ro khi các yếu tố bất định vẫn còn. Tuy nhiên, điều cần lưu ý vào thời điểm này là mức sức mạnh giá của chỉ số VN-Index đã đạt mức 98 điểm, như vậy cảnh báo rủi ro ngắn hạn ở mức cao và dư địa tăng trong ngắn hạn không còn nhiều, quản trị rủi ro giai đoạn này là việc cần thiết vào lúc này.

Chỉ số S&P500 và VN-Index có mức tăng trưởng trung bình trong nửa cuối tháng 8 hàng năm là -0,01% và 1% với xác suất đều trên 60%, còn chỉ số VN30 cũng có mức giảm nhẹ trong nửa cuối tháng 8 cho thấy thị trường chứng khoán thường ít biến động trong nửa cuối tháng 08 trước khi bước vào giai đoạn khó khăn hàng năm của tháng 09-10.

"Chỉ báo tâm lý trên chỉ số VN-Index tiếp tục giảm cho thấy nhà đầu tư đang tỏ ra thận trọng với diễn biến thị trường hiện tại khi phần lớn đà tăng đang chịu ảnh hưởng từ nhóm cổ phiếu Tài chính. Do đó, chúng tôi đánh giá rủi ro có dấu hiệu gia tăng trong ngắn hạn và các nhà đầu tư cần dừng vị thế mua trong giai đoạn hiện tại", ông Minh khuyến nghị.