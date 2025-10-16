SSI sẽ mua 15 triệu cổ phần của Công nghệ số SSI

Thời gian thực hiện và các nội dung cụ thể sẽ do Công nghệ số SSI công bố sau.

Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI (mã SSI-HOSE) thông báo Nghị quyết HĐQT về việc thông qua mua cổ phần CTCP Công nghệ số SSI.

THeo đó, Chứng khoán SSI đã ban hành nghị quyết mua 15 triệu cổ phần của Công ty Cổ phần Công nghệ số SSI với mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần, thông qua hình thức chào bán riêng lẻ. Thời gian thực hiện và các nội dung cụ thể sẽ do Công nghệ số SSI công bố sau.

Theo báo cáo tài chính bán niên 2025 đã soát xét của SSI, Công nghệ số SSI được thành lập vào ngày 25/3/2022 với vốn điều lệ 200 tỷ đồng. Công ty hoạt động trong các lĩnh vực nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, tư vấn quản lý và lập trình. Đến cuối quý 2/2025, SSI đã sở hữu gián tiếp 68,54% vốn thông qua Quỹ Đầu tư Thành viên SSI. Chủ tịch SSI, ông Nguyễn Duy Hưng, cũng đồng thời giữ chức Chủ tịch HĐQT của Công nghệ số SSI.

Được biết, hôm nay 15/10, SSI đã thanh toán cổ tức năm 2024 bằng tiền với tỷ lệ 10% (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng).

Mới đây, VCSC đã tham dự cuộc họp ĐHCĐ bất thường của CTCP Chứng khoán SSI (SSI) tại TP. HCM vào ngày 25/09 vừa qua với nội dung trọng tâm là thông qua kế hoạch phát hành quyền mua trong năm 2025–2026 theo tỷ lệ 5:1 (20%), với giá đăng ký mua 15.000 đồng/cổ phiếu.

Tại phiên Hỏi & Đáp chủ yếu xoay quanh khả năng Việt Nam được FTSE nâng hạng lên thị trường mới nổi và chiến lược của SSI trong việc triển khai dịch vụ tài sản số.

SSI kỳ vọng Việt Nam sẽ được FTSE nâng hạng vào đầu tháng 10/2025 với xác suất trên 90%.

Mảng cho vay ký quỹ tăng trưởng mạnh, qua đó phản ánh nhu cầu tăng thêm vốn của SSI, được kỳ vọng sẽ hỗ trợ mở rộng dịch vụ cho vay ký quỹ hơn nữa.

Thị phần môi giới tăng lên khoảng 12% trong quý 3/2025 so với 10,3% trong quý 2/2025.

Cho vay ký quỹ: Đạt khoảng 42 nghìn tỷ đồng trong quý 3/2025 (+27% so với cùng kỳ quý trước và tương đương 147% tổng vốn chủ sở hữu của SSI trong quý 2). Mặc dù SSI đã hoàn tất phát hành riêng lẻ 3,3 nghìn tỷ đồng vào tháng 8/2025, thị trường cổ phiếu mở rộng nhanh đã khiến nhu cầu margin tăng vọt. Do đó, SSI dự định triển khai ngay đợt phát hành quyền mua sau khi được cổ đông phê duyệt, chủ yếu phân bổ cho mở rộng cho vay ký quỹ và hoạt động đầu tư.

Lợi nhuận trước thuế trong 9 tháng 2025: Đạt khoảng 4 nghìn tỷ đồng, tăng 33,8% so với cùng kỳ năm trước và hoàn thành 94% kế hoạch của SSI và 71% dự báo cả năm của VCSC. Đối với dự báo cả năm 2025, SSI kỳ vọng có thể vượt kế hoạch 15–20% nếu điều kiện thị trường thuận lợi.

Đáng chú ý, SSI có kế hoạch tham gia thị trường tài sản số Việt Nam như một phần trong chiến lược duy trì vị thế công ty chứng khoán hàng đầu. Công ty đang cân nhắc các vai trò như vận hành nền tảng sàn giao dịch hoặc phát triển các sản phẩm ETF liên quan đến tiền mã hóa, nhưng chưa đưa ra quyết định cuối cùng và ban lãnh đạo nhấn mạnh SSI vẫn đang thận trọng đánh giá khả năng sinh lợi và mức độ an toàn của mảng mới này.