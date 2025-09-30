Thu nhập trung bình của một lập trình viên tiền điện tử cao đến mức nào?

Mức lương sáu con số (tính theo USD) trong lĩnh vực tiền điện tử thực tế không hiếm. Tuy nhiên, việc làm trong lĩnh vực này có thể nở rộ trong những đợt thị trường đi làm, nhưng cũng nhanh chóng thu hẹp lại khi thị trường lao dốc…

Tổng giá trị thị trường tiền điện tử lần đầu tiên vượt mốc 4 nghìn tỷ USD vào tháng 8/2025. Đây không chỉ là “mỏ vàng” cho giới đầu tư, mà còn tạo ra một thị trường việc làm hứa hẹn.

Công việc trong lĩnh vực này ngày càng đa dạng, theo CoinTelegraph, các lập trình viên trong lĩnh vực này thường nhận mức thu nhập lên tới hàng trăm nghìn USD mỗi năm. Trong khi những CEO sở hữu khối tài sản hàng tỷ USD cũng không còn là chuyện hiếm.

CÁC LẬP TRÌNH VIÊN TIỀN ĐIỆN TỬ CÓ THU NHẬP RA SAO?

Theo Web3 Careers, tính đến tháng 9/2025, mức lương trung bình của một lập trình viên blockchain đạt khoảng 150.000 USD/năm, còn nhìn chung dao động từ 78.000 đến 262.000 USD.

Với Ethereum, con số này nằm trong khoảng 80.000–260.000 USD, trong khi chuyên gia viết hợp đồng thông minh trung bình khoảng 125.000 USD mỗi năm.

Thu nhập còn phụ thuộc mạnh vào kinh nghiệm và khu vực địa lý. Bắc Mỹ là “thủ phủ” lương cao, nơi nhiều vị trí blockchain và Web3 trả trung bình trên 140.000 USD, đặc biệt ở cấp trung và cao.

Không dừng lại ở lương cố định, lập trình viên còn có cơ hội nhân đôi thu nhập nhờ làm việc tự do hoặc tham gia các DAO (tổ chức tự trị phi tập trung).

Đóng góp cho DAO có thể mang lại thêm vài nghìn USD mỗi tháng, kèm phần thưởng bằng token – tài sản có thể tăng giá trị vượt bậc trong những đợt thị trường bùng nổ. Tuy nhiên, không chỉ lập trình mới có lương cao.

Để một dự án blockchain thành công, cần nhiều vai trò khác nhau, từ quản lý sản phẩm đến pháp lý. Do đó, quản lý sản phẩm và dự án cũng là vị trí được trả lương “hậu hĩnh”.

Theo Web3.Careers, một quản lý sản phẩm trong ngành có mức thu nhập trung bình khoảng 171.000 USD/năm, trong khi quản lý dự án đạt khoảng 122.000 USD. Ở mức cao nhất, một giám đốc kỹ thuật (CTO) có thể nhận trên 300.000 USD mỗi năm.

Bên cạnh đó, vị trí pháp lý cũng nổi lên như một mắt xích không thể thiếu. Hệ thống quy định về tiền điện tử vẫn được xem như “mê cung”. Chính vì vậy, dịch vụ pháp lý chuyên biệt trong Web3 trở nên khan hiếm và thường có giá cao.

Trung bình, chuyên gia pháp lý trong ngành này kiếm khoảng 170.000 USD/năm, dao động từ 120.000 đến 275.000 USD. Còn nhân sự trong một công ty tiền điện tử thường có mức thu nhập trải từ 75.000 USD, ở vị trí cấp cao sẽ hơn 150.000 USD, tùy theo quy mô doanh nghiệp và phạm vi pháp lý liên quan.

Dĩ nhiên, những người có thu nhập cao nhất thường là CEO và nhà sáng lập.

Dù khó xác định chính xác mức lương của họ, nhưng đến năm 2025, nhiều CEO startup đã nhận lương cơ bản khoảng 150.000 USD/năm – cao hơn đáng kể so với nhiều nhà sáng lập công nghệ truyền thống.

Tuy vậy, mức lương này chỉ là phần nhỏ trong tổng thu nhập. Nguồn tài sản chính của họ đến từ cổ phần và phần token được phân bổ.

Ở nhiều startup tiền điện tử, nhà sáng lập thành công có thể giữ lại 5–15% cổ phần ngay cả sau các vòng gọi vốn pha loãng, cùng với 5–25% tổng lượng token dành cho đội ngũ sáng lập.

Tỷ lệ này khác nhau tùy dự án và giai đoạn phát triển, nhưng chính những “khoản thưởng” này mới là yếu tố tạo nên khối tài sản khổng lồ của các lãnh đạo Web3.

NHỮNG ĐẠI GIA QUYỀN LỰC NHẤT GIỚI TIỀN ĐIỆN TỬ

Không có gì ngạc nhiên khi một ngành siêu lợi nhuận như tiền điện tử lại nằm trong tay những tỷ phú hàng đầu. Changpeng “CZ” Zhao, Nhà sáng lập, cựu CEO Binance, với giá trị tài sản ròng ước tính 82,6 tỷ USD (2025). Bloomberg cho biết khoảng 90% tài sản này đến từ cổ phần Binance cùng lượng BNB cá nhân khổng lồ.

Giancarlo Devasini, Giám đốc tài chính Bitfinex, đồng sáng lập Tether – nhà phát hành stablecoin lớn nhất thế giới. Ông nắm giữ khoảng 47% Tether, đưa giá trị tài sản ròng lên tới 22,4 tỷ USD.

Brian Armstrong là CEO Coinbase, hiện sở hữu khoảng 19% cổ phần công ty, với tài sản ròng khoảng 13 tỷ USD.

Michael Saylor hiện là Chủ tịch MicroStrategy (Strategy), hiện đang nắm giữ 17.732 Bitcoin, trong khi công ty sở hữu tới 639.835 BTC.

Chris Larsen, đồng sáng lập, Chủ tịch Ripple, đang nắm giữ khoảng 2,5 tỷ XRP cùng cổ phần lớn tại Ripple Labs. Khi XRP vượt mốc 3 USD vào năm 2025 và SEC rút lại kháng cáo, giá trị tài sản ròng của ông được ước tính 9–11 tỷ USD.

Nhưng thị trường tiền điện tử là ngành biến động lớn.

Trong 15 năm qua, toàn ngành đã chứng kiến những chu kỳ lên xuống rõ rệt, dĩ nhiên thị trường việc làm gắn chặt vào biến động giá.

Khi thị trường tăng giá, hàng trăm việc làm mới xuất hiện mỗi tháng. Giá trị công ty, lợi nhuận và nhu cầu dịch vụ đều bùng nổ, các sàn giao dịch giao dịch sôi động, khách hàng đổ vào và doanh nghiệp ồ ạt tuyển dụng.

Khi thị trường bước vào giai đoạn “gấu”, việc làm sụt giảm mạnh. Doanh nghiệp buộc phải tinh gọn bộ máy, thắt chặt chi phí khi lợi nhuận teo tóp, nhu cầu thấp và giá token lao dốc.