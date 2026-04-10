Sửa đổi Luật Bưu chính trong bối cảnh bùng nổ thương mại điện tử
Đỗ Như
10/04/2026, 10:48
Thị trường bưu chính đã chứng kiện sự tăng trưởng về sản lượng bưu gửi, mạng lưới phục vụ, số lượng doanh nghiệp tham gia và doanh thu. Cùng với sự tăng trưởng nhanh của thương mại điện tử, bưu chính trở thành hạ tầng thiết yếu của xã hội trong kỷ nguyên chuyển đổi số.
Bộ Tư pháp vừa đăng tải hồ sơ thẩm định dự án Luật Bưu chính (sửa
đổi). Theo Bộ Khoa học và Công nghệ - đơn vị chủ trì soạn thảo, sau 15 năm thực
thi Luật Bưu chính năm 2010, cấu trúc thị trường bưu chính đã có sự dịch chuyển.
Dịch vụ thư suy giảm nhanh chóng, còn dịch vụ gói, kiện hàng hóa phục vụ thương
mại điện tử trở thành động lực tăng trưởng chủ yếu của ngành.
Bưu chính ngày càng gắn chặt với hoạt động trong chuỗi cung ứng
logistics, bao gồm, hoàn tất đơn hàng, chuyển phát hàng hóa đến người tiêu dùng
cuối cùng.
Cùng với sự tăng trưởng nhanh của thương mại điện tử trong
10 năm qua, bưu chính trở thành hạ tầng thiết yếu của xã hội trong kỷ nguyên
chuyển đổi số, đảm bảo cho “dòng chảy vật chất” của xã hội được thông suốt cùng
với “dòng chảy dữ liệu”.
Giai đoạn 2020 - 2025 thị trường này đã chứng kiến sự tăng
trưởng bùng nổ. Tổng sản lượng bưu gửi tăng hơn 4 lần, từ hơn 1 tỷ bưu gửi năm
2020 lên hơn 4,2 tỷ bưu gửi năm 2025. Trong đó, bưu gửi là gói, kiện hàng hóa
chiếm hơn 90%. Sự tăng trưởng nhanh về sản lượng bưu gửi cũng kéo theo các vấn
đề về an toàn, an ninh bưu chính.
Về quy mô, số lượng doanh nghiệp tham gia thị trường tăng trên
19 lần, xuất hiện ở các thành phần kinh tế khác nhau bao gồm doanh nghiệp bưu chính
có yếu tố công nghệ, doanh nghiệp lớn quy mô doanh thu 1.000 tỷ đồng trở lên, cá
biệt có doanh nghiệp quy mô doanh thu trên 10.000 tỷ đồng. Năm 2025, thị trường này cũng ghi nhận mức
đóng góp cho ngân sách nhà nước tăng 5,8 lần so với năm 2018 (tương đương khoảng
8.000 tỷ đồng so với 1.371 tỷ đồng).
Về mạng lưới, đến năm 2025 ghi nhận tổng số điểm phục vụ bưu
chính của toàn thị trường là trên 23.450 điểm, trong đó 13.582 điểm thuộc mạng
bưu chính công cộng (đạt 2,89 km2/điểm phục vụ). Như vậy, sau 15 năm, bán kính
phục vụ bình quân/điểm phục vụ của mạng bưu chính công cộng đã được rút ngắn
4,7 lần giúp cho người dân Việt Nam tiếp cận các dịch vụ bưu chính thuận tiện hơn.
Bộ Khoa học và Công nghệ cho rằng việc sửa đổi luật nhằm mở
rộng không gian lĩnh vực bưu chính, mở rộng phạm vi bưu chính phổ cập để hỗ trợ
người dân giao dịch trên môi trường số, tiếp cận thương mại điện tử, góp phần
phát triển kinh tế số.
Đồng thời khuyến khích đổi mới sáng tạo, nâng cao năng lực
cạnh tranh, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người tiêu dùng, thúc đẩy khu vực
kinh tế tư nhân đóng
vai trò động lực quan trọng trong phát triển dịch vụ bưu chính.
Từ đó, Bộ Khoa học và Công nghệ đề xuất 5 nhóm chính sách lớn.
Chính sách 1, điều chỉnh, mở rộng phạm vi dịch vụ bưu chính,
là dịch vụ chấp nhận, vận chuyển, phát bưu gửi và các công đoạn liên quan trực tiếp
đến bưu gửi như: lưu kho, xử lý đơn hàng, đóng gói, hoàn trả, phát hàng thu tiền,
được tổ chức trên mạng bưu chính.
Chính sách 2, điều chỉnh, mở rộng phạm vi, cơ chế quản lý dịch
vụ bưu chính công ích, bao gồm dịch vụ thư và dịch vụ gói, kiện hàng hóa, bảo đảm
người dân được tiếp cận thương mại điện tử; hỗ trợ cung cấp dịch vụ công cho
người dân
Chính sách 3, phát triển bưu chính trở thành hạ tầng thiết yếu
của quốc gia và của nền kinh tế số, đặc biệt là của thương mại điện tử. Tổ chức
hoạt động bưu chính theo nguyên tắc tách bạch giữa hạ tầng và dịch vụ. Theo đó,
doanh nghiệp bưu chính được chia thành 02 loại là doanh nghiệp bưu chính vận hành
mạng bưu chính; doanh nghiệp bưu chính không vận hành mạng bưu chính.
Chính sách 4, đổi mới bưu chính thành bưu chính số an toàn dựa
trên dữ liệu bưu chính và định danh người gửi. Theo đó mỗi bưu gửi được gắn với
một định danh duy nhất, gắn với thông tin định danh người gửi, bảo đảm khả năng
truy vết trong toàn bộ quá trình cung ứng dịch vụ.
Chính sách 5, xây dựng cơ chế thử nghiệm có kiểm soát
(sandbox) các mô hình, công nghệ mới trong lĩnh vực bưu chính.
Kết quả thi hành án dân sự 6 tháng đầu năm (tính từ tháng
10/2025 – tháng 3/2026) cho thấy nhiều chuyển biến tích cực. Cụ thể đã thi hành xong 246.105 việc, đạt tỉ lệ trên 47%; về tiền đã thi hành xong hơn 83.265 tỷ đồng, đạt tỷ lệ trên 25%, tăng hơn 4% so với cùng kỳ năm 2025...
Bộ Y tế hướng dẫn xếp lương bác sĩ từ năm 2026
Bộ Y tế vừa có văn bản hướng dẫn thống nhất, đúng quy định về xếp lương bác sĩ y khoa, bác sĩ y học cổ truyền, bác sĩ y học dự phòng từ năm 2026...
Sửa đổi quy trình giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội
Bảo hiểm xã hội Việt Nam vừa ban hành Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của quy trình giải quyết hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội, chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp...
62% lao động muốn hoán đổi để kéo dài kỳ nghỉ Giỗ Tổ và 30/4
Theo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, có 62% ý kiến của người lao động ủng hộ hoán đổi ngày nghỉ bù dịp Giỗ Tổ Hùng Vương (10/3) âm lịch và 30/4 -1/5 năm nay...
Cảnh báo tiền ảo 'GDPX' mạo danh Bộ Nông nghiệp và môi trường
Bộ Nông nghiệp và Môi trường không triển khai bất kỳ dự án nào phát hành token, kêu gọi tải ứng dụng hay tham gia giao dịch tài sản số dưới tên “GDPX”. Hiện Bộ đang phối hợp với cơ quan chức năng để xử lý theo quy định...
Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).
Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định...
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
