Sửa đổi Luật Kinh doanh bảo hiểm để người dân hiểu rõ quyền lợi bảo hiểm

Thứ trưởng Bộ Tài chính Lê Tấn Cận thừa nhận hợp đồng tham gia bảo hiểm vẫn còn các điều khoản dài, làm người dân khi tham gia bảo hiểm khó hiểu. Chính vì vậy khi sửa đổi luật lần này cần minh bạch rõ ràng để hướng dẫn người dân khi tham gia ký kết bảo hiểm hiểu rõ quyền lợi của mình...

Sáng 13/10, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm.

Báo cáo tóm tắt về dự án luật, Thứ trưởng Bộ Tài chính Lê Tấn Cận cho biết so với Luật Kinh doanh bảo hiểm hiện hành, dự thảo sửa đổi 24 Điều.

Trong đó, cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh và thủ tục hành chính gồm: cắt, giảm, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh tại 7 điều; bãi bỏ xác nhận của cơ quan quản lý nước ngoài về việc doanh nghiệp không vi phạm quy định nghiêm trọng; bãi bỏ các điều kiện trước khi chính thức hoạt động.

Ngoài ra, lược bỏ một số điều kiện, tiêu chuẩn chung đối với người quản lý, người kiểm soát; lược bỏ một số điều kiện hoạt động đại lý bảo hiểm, cấp phép thành lập và hoạt động của doanh nghiệp môi giới và cung cấp dịch vụ phụ trợ bảo hiểm.

Việc cắt, giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính quy định tại 2 điều. Theo đó, thay việc đăng ký bằng thông báo nguyên tắc tách nguồn vốn chủ sở hữu và nguồn phí bảo hiểm của doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ, tái bảo hiểm; lược bỏ việc chấp thuận phương pháp, cơ sở tính phí bảo hiểm của bảo hiểm xe cơ giới.

Dự thảo cũng sửa đổi, hoàn thiện tháo gỡ một số khó khăn, vướng mắc khác cho doanh nghiệp. Đó là lược bỏ nội dung hoạt động của doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ, sức khỏe (sản phẩm bảo hiểm có rủi ro tử vong để tránh nhầm lẫn); bỏ thủ tục chấp thuận Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Giám đốc, Tổng giám đốc, chuyên gia tính toán ngay sau khi được cấp phép;

Mặt khác, nới lỏng nguyên tắc đảm nhiệm chức vụ, quy định về thông báo cho Bộ Tài chính sau khi công khai thông tin; mở rộng phạm vi hoạt động của đại lý bảo hiểm; kéo dài thời gian chuyển đổi chứng chỉ đại lý bảo hiểm; cho phép chuyển tiếp đối với công ty thành viên của doanh nghiệp bảo hiểm.

Dự thảo cũng sửa đổi 5 điều để đảm bảo đồng bộ với quy định của Luật Thanh tra, Luật Doanh nghiệp. Ngoài ra, hoàn thiện quy định về vốn trên cơ sở rủi ro. Theo đó, dự án luật cho phép áp dụng song song hai mô hình vốn trên cơ sở rủi ro và biên khả năng thanh toán để doanh nghiệp có thời gian chuẩn bị nguồn lực và nâng cấp hệ thống công nghệ thông tin.

Dự thảo còn bổ sung 1 điều về nguyên tắc tổ chức, cá nhân góp vốn, thành lập, quản lý, kiểm soát doanh nghiệp trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm, hoạt động đại lý và cung cấp dịch vụ phụ trợ bảo hiểm…

Phát biểu ý kiến tại phiên họp, Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu Quốc hội Nguyễn Thanh Hải cho rằng đây là luật có ảnh hưởng đông đảo đến quần chúng nhân dân.

Thời gian qua, khi áp dụng luật vào cuộc sống có nhiều vấn đề phát sinh trong thực tiễn. “Tôi thấy rằng luật quá dài, tới 157 điều, nên khi người dân tiếp cận nghiên cứu, thực hiện khó khăn. Ban soạn thảo luật cần nghiên cứu có thể thu gọn lại một số điều hay không”, bà Nguyễn Thanh Hải kiến nghị.

Cũng theo bà Hải, cơ quan soạn thảo cần rà soát kỹ các điều khoản trong Luật Kinh doanh bảo hiểm. Bởi người tham gia bảo hiểm, khi thực hiện ký kết hợp đồng rất dầy, nhiều điều khoản, nhiều người tham gia bảo hiểm không biết hết, không thể đọc kỹ hết được trước khi ký kết tham gia bảo hiểm.

Tiếp thu, giải trình trước Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Thứ trưởng Bộ Tài chính Lê Tấn Cận cũng thừa nhận hợp đồng tham gia bảo hiểm vẫn còn các điều khoản dài, làm người dân khi tham gia bảo hiểm khó hiểu.

Chính vì vậy khi sửa đổi luật lần này cần minh bạch rõ ràng để hướng dẫn người dân khi tham gia ký kết bảo hiểm hiểu rõ quyền lợi của mình...

Kết luận phiên họp, Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh nhấn mạnh Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhất trí với ban soạn thảo, ban thẩm tra về việc sửa đổi Luật. Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị tiếp tục rà soát những điều khoản, cắt giảm thủ tục hành chính điều kiện đầu tư kinh doanh đối với hoạt động kinh doanh bảo hiểm; đơn giản hóa thủ tục hành chính; tháo gỡ một số khó khăn, vướng mắc cấp thiết cần sửa đổi.