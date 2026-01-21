Sức chống chịu của thương mại và tín dụng Việt Nam

Giá vàng trong nước và thế giới
Thứ Năm, 22/01/2026
Tuấn Khang
21/01/2026, 21:18
Nhiều học giả kinh tế cho rằng thương mại quốc tế và hệ thống tài chính – tiền tệ cho thấy năng lực chống chịu của Việt Nam hiện nay chủ yếu dừng ở mức hấp thụ và phục hồi chu kỳ, trong khi dư địa thích ứng cấu trúc đang dần thu hẹp trong kỷ nguyên đa sốc...
Tại hội thảo “Năng lực chống chịu kinh tế: Lý luận, kinh nghiệm quốc tế và hàm ý chính sách cho Việt Nam” do Viện Kinh tế Việt Nam và thế giới (thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) tổ chức trung tuần vừa qua, các chuyên gia đều thống nhất quan điểm rằng là một nền kinh tế xuất khẩu lớn, có độ mở thương mại thuộc nhóm cao nhất trong ASEAN, Việt Nam đồng thời đứng trước cơ hội và thách thức của quá trình hội nhập sâu: khả năng tận dụng thị trường toàn cầu để tăng trưởng nhanh, nhưng cũng dễ bị tổn thương khi các cú sốc bên ngoài xảy ra trên diện rộng và kéo dài.
Thương mại quốc tế được xem là tuyến đầu chịu sốc, với kim ngạch xuất khẩu ước đạt 475 tỷ USD vào năm 2025. Tuy nhiên, độ mở thương mại cao khiến Việt Nam nhạy cảm với biến động toàn cầu, như đã thấy trong đại dịch Covid-19 và giai đoạn lạm phát toàn cầu 2022–2023.
Một yếu tố quan trọng giúp thương mại Việt Nam chống chịu là cơ cấu hàng hóa xuất khẩu đa dạng, với nhóm sản phẩm công nghiệp chế biến, chế tạo chiếm 88% tổng kim ngạch xuất khẩu. Đa dạng hóa thị trường xuất khẩu cũng đóng vai trò then chốt, khi Việt Nam có quan hệ thương mại với khoảng 230 nền kinh tế và tham gia 17 Hiệp định thương mại tự do. Tuy nhiên, giá trị gia tăng nội địa trong hàng xuất khẩu vẫn thấp, và sự phụ thuộc lớn vào khu vực FDI là những điểm yếu cần khắc phục.
Hệ thống tài chính – tiền tệ của Việt Nam cũng đối mặt với nhiều thách thức. Ngân hàng vẫn là kênh cung ứng vốn chủ đạo, khiến chu kỳ kinh tế gắn chặt với chu kỳ tín dụng. Mặc dù hệ thống ngân hàng đã phát triển nhanh về quy mô và công nghệ, nhưng vẫn tồn tại những điểm yếu cấu trúc như xử lý nợ xấu chưa triệt để và sự phụ thuộc lớn vào tín dụng ngân hàng. Giai đoạn 2020–2025 là phép thử đặc biệt cho hệ thống tài chính – tiền tệ, khi phải đối mặt với đại dịch Covid-19 và suy giảm thương mại toàn cầu.
Để củng cố sức chống chịu của nền kinh tế, Việt Nam cần tái cấu trúc mô hình tài chính theo hướng cân bằng hơn, phát triển thị trường vốn và nâng cao hiệu quả phối hợp giữa chính sách tài khóa và chính sách tiền tệ. Điều này sẽ giúp nền kinh tế không chỉ vượt qua các cú sốc tiếp theo mà còn phát triển bền vững trong kỷ nguyên đa sốc...
Ngành Đường sắt tổ chức chạy thêm 22 chuyến tàu khách các khu đoạn trong giai đoạn cao điểm Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, cung ứng khoảng 7.300 vé, nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại, du xuân đầu năm của người dân...
Dự án kéo dài đường cất hạ cánh Cảng hàng không Quốc tế Vinh đang được Nghệ An chỉ đạo quyết liệt, trong đó công tác giải phóng mặt bằng được xác định là khâu then chốt để kịp bàn giao trước ngày 30/4/2026...
Việc hình thành cảng hàng không quốc tế Long Thành đang mở ra một giai đoạn phát triển mới cho Đồng Nai, cả về lĩnh vực hàng không và tổ chức không gian kinh tế, đô thị và logistics. Tỉnh Đồng Nai cũng đã xác định mô hình đô thị sân bay là hướng đi chiến lược, trong đó khu logistics đa phương thức giữ vai trò then chốt, kết nối sân bay với mạng lưới giao thông và chuỗi sản xuất - dịch vụ của toàn vùng Đông Nam Bộ...
Năm 2025, thị trường công trình xanh tại Việt Nam đạt mức tăng trưởng vượt bậc về số lượng và diện tích sàn đạt chứng nhận xanh. Cùng với đó là sự chuyển dịch về chất lượng với việc phát triển đa dạng loại hình và sự gắn kết chặt chẽ với các định chế tài chính xanh...
Trình bày tham luận tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Phó Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Anh Tuấn làm rõ cơ sở thực tiễn và đề xuất hệ giải pháp chiến lược nhằm hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số trong giai đoạn 2026–2030, đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
