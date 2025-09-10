Sức ép quay lại, cổ phiếu trượt dốc, khối ngoại bán ròng hơn 1.900 tỷ
Kim Phong
10/09/2025, 12:01
Dòng tiền mua đỡ giá cao đã suy yếu rất nhanh trong sáng nay, đến gần 10h30 VN-Index đã cắm đầu xuống dưới tham chiếu. Thanh khoản hai sàn tiếp tục “dò đáy” trong khi khối ngoại bán ròng đột biến hơn 1.900 tỷ đồng.
Sau phiên đảo chiều kỹ thuật hôm qua, VN-Index tiếp tục lên
cao thêm đầu phiên sáng nay, mức đỉnh lúc 10h05 tăng 9,2 điểm nhưng đến cuối
phiên đã thành giảm 3,74 điểm tương đương -0,23%. Độ rộng tốt nhất ở HoSE ghi
nhận 159 mã tăng/95 mã giảm, cuối phiên tình thế đảo ngược còn 109 mã tăng/189
mã giảm.
Như vậy diễn biến giá cổ phiếu về cơ bản cũng tương thích với
diễn biến của VN-Index. Thị trường không hẳn là mất trụ, mà trụ quá kém. Trong
10 cổ phiếu vốn hóa lớn nhất, VIC vẫn đang tăng 0,15%, BID tăng 0,37%, TCB tăng
0,78%, CTG tăng 1,21%, MBB tăng 0,75%. Các cổ phiếu này cũng là đối tượng chịu
sức ép không nhỏ: CTG lúc đạt đỉnh cao nhất tăng tới 3,63%, BID tăng 1,72%, TCB
tăng 3,38%, MBB tăng 3,38%.
Cả rổ VN30 hiện không còn cổ phiếu nào giữ được mức giá cao
nhất buổi sáng, thậm chí tới 9 mã đã bị ép lùi xuống từ 2% trở lên và 14 mã khác
bị ép từ 1% tới dưới 2%. Đây là biên độ dao động khá lớn và độ rộng rổ này từ
chỗ toàn tăng (trừ BCM) đến cuối phiên chỉ là 10 mã tăng/18 mã giảm, VN30-Index
giảm 0,49%. Thanh khoản rổ tăng 3,4% so với sáng hôm qua, thể hiện sức ép từ bên
bán có tín hiệu tăng dần tính chủ động cũng như quy mô.
Một điều còn khá may mắn cho VN-Index là những blue-chips yếu
nhất chưa phải là nhóm vốn hóa lớn nhất. VCB, VHM vẫn đang trụ lại được tham
chiếu, FPT giảm nhẹ 0,59%. Các mã lớn chỉ có VPB giảm 1,39% và HPG giảm 1,04%.
Còn lại MWG giảm 1,58%, HDB giảm 1,58%, LPB giảm 1,54%, VJC giảm 1,31%, BCM giảm
1,33% có ảnh hưởng vốn hóa hạn chế.
Mở rộng ra toàn sàn HoSE, sự thay đổi trong độ rộng phản ánh
rõ nét tình trạng bên bán tháo hàng tăng dần cường độ. Thống kê tới xấp xỉ 53%
số cổ phiếu có giao dịch ở sàn này đã bị ép giá xuống từ 1% trở lên. Phía ngược
lại chỉ còn khoảng 30 cổ phiếu có giá xanh và chốt được mức cao nhất.
Những cổ phiếu có khả năng đi ngược dòng hoặc còn có lực cầu
nâng đỡ đa phần là thanh khoản nhỏ. Trong 109 cổ phiếu đang xanh thì 44 mã tăng
hơn 1%, nhưng giao dịch chỉ dồn vào khoảng chục mã hàng đầu. CII tăng 3,14%
thanh khoản 414,8 tỷ; CTG tăng 1,21% với 376,2 tỷ; DBC tăng 1,76% với 217,6 tỷ;
GMD tăng 1,47% với 191,9 tỷ; TAL tăng 6,81% với 99,3 tỷ… là những cổ phiếu nổi bật
nhất.
Ở phía giảm, do từ 10h30 trở đi mới thực sự yếu và VN-Index đỏ
nên thời gian sụt giảm chưa nhiều, biên độ giảm cũng hạn chế. Trong 189 mã cổ
phiếu đỏ, có 82 mã giảm quá 1%. Tuy nhiên sức ép ở nhóm này rõ hơn nhiều, với rất
nhiều cổ phiếu thanh khoản lớn. Ngoài các blue-chips, nhóm vừa và nhỏ cũng xuất
hiện DIG giảm 1,44%, DXG giảm 1,91%, NVL giảm 3,08%, KBC giảm 1,04%, VCI giảm
1,78%, HCM giảm 1,25%... thanh khoản các cổ phiếu này đều trên trăm tỷ đồng mỗi
mã.
Khối ngoại sáng nay cũng là một bất ngờ, đặc biệt là mua vào
rất ít: Tổng giá trị giải ngân ở HoSE chỉ hơn 713 tỷ đồng, mức thấp chưa từng
thấy kể từ cuối tháng 6/2025. Đây là lý do vị thế bán ròng của khối này tăng vọt
lên 1.881,3 tỷ đồng ở sàn này, dù phía bán chỉ tăng khoảng 14% so với sáng hôm
qua. Tính chung cả HNX và UpCOM, khối ngoại sáng nay thu về ròng trên 1.900 tỷ.
Các cổ phiếu bị bán ròng lớn là HPG -243,2 tỷ, DIG -134,2 tỷ,
MWG -127,1 tỷ, MBB -100,9 tỷ, NVL -88,5 tỷ, SSI -87,2 tỷ, DXG -62,9 tỷ… Tính riêng
cổ phiếu trong rổ VN30 đang bị bán ròng 949,3 tỷ đồng. Phía mua ròng sáng nay
không có cổ phiếu nào đáng kể vì tổng giá trị cũng quá nhỏ.
Nhịp hồi chỉ kéo dài 1,5 phiên và VN-Index không vượt qua được
ngưỡng trung bình 20 phiên là một tín hiệu xấu. Biên độ hồi kỹ thuật như vậy là
quá yếu, khác hẳn với những lần điều chỉnh trước đây.
