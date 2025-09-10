Sức ép quay lại, cổ phiếu trượt dốc, khối ngoại bán ròng hơn 1.900 tỷ

Dòng tiền mua đỡ giá cao đã suy yếu rất nhanh trong sáng nay, đến gần 10h30 VN-Index đã cắm đầu xuống dưới tham chiếu. Thanh khoản hai sàn tiếp tục “dò đáy” trong khi khối ngoại bán ròng đột biến hơn 1.900 tỷ đồng.

Sau phiên đảo chiều kỹ thuật hôm qua, VN-Index tiếp tục lên cao thêm đầu phiên sáng nay, mức đỉnh lúc 10h05 tăng 9,2 điểm nhưng đến cuối phiên đã thành giảm 3,74 điểm tương đương -0,23%. Độ rộng tốt nhất ở HoSE ghi nhận 159 mã tăng/95 mã giảm, cuối phiên tình thế đảo ngược còn 109 mã tăng/189 mã giảm.

Như vậy diễn biến giá cổ phiếu về cơ bản cũng tương thích với diễn biến của VN-Index. Thị trường không hẳn là mất trụ, mà trụ quá kém. Trong 10 cổ phiếu vốn hóa lớn nhất, VIC vẫn đang tăng 0,15%, BID tăng 0,37%, TCB tăng 0,78%, CTG tăng 1,21%, MBB tăng 0,75%. Các cổ phiếu này cũng là đối tượng chịu sức ép không nhỏ: CTG lúc đạt đỉnh cao nhất tăng tới 3,63%, BID tăng 1,72%, TCB tăng 3,38%, MBB tăng 3,38%.

Cả rổ VN30 hiện không còn cổ phiếu nào giữ được mức giá cao nhất buổi sáng, thậm chí tới 9 mã đã bị ép lùi xuống từ 2% trở lên và 14 mã khác bị ép từ 1% tới dưới 2%. Đây là biên độ dao động khá lớn và độ rộng rổ này từ chỗ toàn tăng (trừ BCM) đến cuối phiên chỉ là 10 mã tăng/18 mã giảm, VN30-Index giảm 0,49%. Thanh khoản rổ tăng 3,4% so với sáng hôm qua, thể hiện sức ép từ bên bán có tín hiệu tăng dần tính chủ động cũng như quy mô.

Một điều còn khá may mắn cho VN-Index là những blue-chips yếu nhất chưa phải là nhóm vốn hóa lớn nhất. VCB, VHM vẫn đang trụ lại được tham chiếu, FPT giảm nhẹ 0,59%. Các mã lớn chỉ có VPB giảm 1,39% và HPG giảm 1,04%. Còn lại MWG giảm 1,58%, HDB giảm 1,58%, LPB giảm 1,54%, VJC giảm 1,31%, BCM giảm 1,33% có ảnh hưởng vốn hóa hạn chế.

Mở rộng ra toàn sàn HoSE, sự thay đổi trong độ rộng phản ánh rõ nét tình trạng bên bán tháo hàng tăng dần cường độ. Thống kê tới xấp xỉ 53% số cổ phiếu có giao dịch ở sàn này đã bị ép giá xuống từ 1% trở lên. Phía ngược lại chỉ còn khoảng 30 cổ phiếu có giá xanh và chốt được mức cao nhất.

Những cổ phiếu có khả năng đi ngược dòng hoặc còn có lực cầu nâng đỡ đa phần là thanh khoản nhỏ. Trong 109 cổ phiếu đang xanh thì 44 mã tăng hơn 1%, nhưng giao dịch chỉ dồn vào khoảng chục mã hàng đầu. CII tăng 3,14% thanh khoản 414,8 tỷ; CTG tăng 1,21% với 376,2 tỷ; DBC tăng 1,76% với 217,6 tỷ; GMD tăng 1,47% với 191,9 tỷ; TAL tăng 6,81% với 99,3 tỷ… là những cổ phiếu nổi bật nhất.

Ở phía giảm, do từ 10h30 trở đi mới thực sự yếu và VN-Index đỏ nên thời gian sụt giảm chưa nhiều, biên độ giảm cũng hạn chế. Trong 189 mã cổ phiếu đỏ, có 82 mã giảm quá 1%. Tuy nhiên sức ép ở nhóm này rõ hơn nhiều, với rất nhiều cổ phiếu thanh khoản lớn. Ngoài các blue-chips, nhóm vừa và nhỏ cũng xuất hiện DIG giảm 1,44%, DXG giảm 1,91%, NVL giảm 3,08%, KBC giảm 1,04%, VCI giảm 1,78%, HCM giảm 1,25%... thanh khoản các cổ phiếu này đều trên trăm tỷ đồng mỗi mã.

Khối ngoại sáng nay cũng là một bất ngờ, đặc biệt là mua vào rất ít: Tổng giá trị giải ngân ở HoSE chỉ hơn 713 tỷ đồng, mức thấp chưa từng thấy kể từ cuối tháng 6/2025. Đây là lý do vị thế bán ròng của khối này tăng vọt lên 1.881,3 tỷ đồng ở sàn này, dù phía bán chỉ tăng khoảng 14% so với sáng hôm qua. Tính chung cả HNX và UpCOM, khối ngoại sáng nay thu về ròng trên 1.900 tỷ.

Các cổ phiếu bị bán ròng lớn là HPG -243,2 tỷ, DIG -134,2 tỷ, MWG -127,1 tỷ, MBB -100,9 tỷ, NVL -88,5 tỷ, SSI -87,2 tỷ, DXG -62,9 tỷ… Tính riêng cổ phiếu trong rổ VN30 đang bị bán ròng 949,3 tỷ đồng. Phía mua ròng sáng nay không có cổ phiếu nào đáng kể vì tổng giá trị cũng quá nhỏ.

Nhịp hồi chỉ kéo dài 1,5 phiên và VN-Index không vượt qua được ngưỡng trung bình 20 phiên là một tín hiệu xấu. Biên độ hồi kỹ thuật như vậy là quá yếu, khác hẳn với những lần điều chỉnh trước đây.