Blog chứng khoán: Cầu bắt đáy kém hào hứng

VNI tăng trở lại 0,79% hôm nay là mức phục hồi yếu, chưa kể thanh khoản giảm đáng kể so với trung bình. Nếu so với phiên ngày 26/8 thì tâm lý hào hứng của nhóm bắt đáy rõ ràng là kém hơn nhiều.

Phần lớn thời gian trong phiên thị trường trồi sụt và độ rộng thể hiện trạng thái giảm giá áp đảo. Duy nhất đợt kéo trụ cuối cùng là có cải thiện, nhưng thời gian diễn ra quá ngắn và sức mạnh dòng tiền cũng chưa thuyết phục.

Nhịp giảm mạnh 2 phiên vừa qua tương đương với 2 phiên ngày 22 và 25/8. Thị trường phản ứng với đường MA20 và dù lúc đó đã đạt đỉnh cao lịch sử mới nhưng mức độ hưng phấn và chấp nhận rủi ro vẫn rất cao. Lần này sự thận trọng thể hiện rõ ràng, phần lớn dư mua được đặt ở các mức giá thấp và chờ đợi. Cầu chủ động đẩy giá lên cuối phiên vẫn cần phải được kiểm chứng thêm.

Điểm tích cực trong diễn biến hồi kỹ thuật hôm nay là áp lực bán giảm. Nếu nhu cầu cắt lỗ lớn, khối lượng margin cao thì dao động giá sẽ rộng hơn nhiều và thanh khoản cũng cao hơn. Với “năng lượng” khá nhỏ của dòng tiền vào bắt đáy mà đỡ được giá như vậy thì có thể xác định hiệu ứng giảm bán chi phối hơn là cầu mạnh.

Đây là một cơ sở tốt để tin rằng nhịp điều chỉnh hiện tại là bình thường và khả năng cao chỉ là nhịp tích lũy thông thường. Dĩ nhiên sự cảm nhận mang đậm cảm tính luôn thiếu tin cậy. Vì vậy thị trường sẽ cần những phiên rung lắc mạnh, ép xuống hoặc đẩy lên với biên độ rộng để kiểm tra cung cầu. Vấn đề lúc này không phải là VNI sẽ giảm tới đâu, mà là khi nào thì cung cầu ổn định, khối lượng lỏng lẻo được vắt kiệt, cũng như thời điểm nào sẽ kích hoạt được dòng tiền quay lại với quy mô lớn hơn.

Mức phục hồi mạnh của cổ phiếu chứng khoán hôm nay cũng đáng quan tâm. Nhóm này đã có đỉnh từ sớm sau nhịp tăng mạnh trước đó, biên độ điều chỉnh cũng khá mạnh. Đây là điểm sẽ hấp dẫn dòng tiền bắt đáy, nhất là khi kỳ vọng về chuyện nâng hạng sẽ đến lúc được khơi lại.

Thanh khoản 2 sàn niêm yết phiên này giảm mạnh xuống mức 30,6k tỷ chưa tính thỏa thuận. Đây là ngưỡng thanh khoản thấp ở giai đoạn hiện tại. Sự sụt giảm đột biến như vậy chỉ có thể là do người đã bán và cầm tiền chưa sẵn sàng quay lại. Sự kiên nhẫn của nhóm này sẽ làm giảm sức mạnh của diễn biến phục hồi. Ví dụ như hôm nay, thanh khoản ở các nhịp giảm intraday vẫn lớn hơn nhiều thanh khoản ở nhịp tăng. Thị trường vẫn đang trong giai đoạn bình lặng thông tin và thời điểm hội tụ kỳ vọng vẫn chưa đến.

Thị trường phái sinh hôm nay giao dịch khá dễ cho cả Long lẫn Short vì basis rất chặt và các mốc giá tạo phản ứng tốt. Vùng 1800.xx điểm cho điểm Long tốt và Short quanh 1820.xx. Duy có nhịp kéo nhanh cuối phiên là khó phản ứng, các trụ được đẩy lên nhanh và đồng loạt.

Với dòng tiền yếu lúc này thì khả năng phục hồi kỹ thuật sẽ hạn chế. Người cầm cổ có thể coi nhịp hồi là cơ hội để thoát ra, tạo sức ép luân phiên trong khi người cầm tiền chưa có lý do gì để vội vã. Kịch bản khả dĩ là thị trường sớm kết thúc nhịp nảy kỹ thuật và tiếp tục điều chỉnh chậm xuống các ngưỡng hỗ trợ thu hút được chú ý hơn và tâm lý dễ chấp nhận hơn. Chiến lược là canh mua cổ phiếu, canh Short phái sinh.

VN30 đóng cửa hôm nay tại 1825.17. Cản gần nhất ngày mai là 1831; 1847; 1861; 1871; 1882. Hỗ trợ 1820; 1809; 1800; 1787; 1771.

