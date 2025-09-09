Thứ Ba, 09/09/2025

Trang chủ Chứng khoán

Blog chứng khoán: Cầu bắt đáy kém hào hứng

iTrader

09/09/2025, 16:21

VNI tăng trở lại 0,79% hôm nay là mức phục hồi yếu, chưa kể thanh khoản giảm đáng kể so với trung bình. Nếu so với phiên ngày 26/8 thì tâm lý hào hứng của nhóm bắt đáy rõ ràng là kém hơn nhiều.

Tranh minh họa.
Tranh minh họa.

Phần lớn thời gian trong phiên thị trường trồi sụt và độ rộng thể hiện trạng thái giảm giá áp đảo. Duy nhất đợt kéo trụ cuối cùng là có cải thiện, nhưng thời gian diễn ra quá ngắn và sức mạnh dòng tiền cũng chưa thuyết phục.

Nhịp giảm mạnh 2 phiên vừa qua tương đương với 2 phiên ngày 22 và 25/8. Thị trường phản ứng với đường MA20 và dù lúc đó đã đạt đỉnh cao lịch sử mới nhưng mức độ hưng phấn và chấp nhận rủi ro vẫn rất cao. Lần này sự thận trọng thể hiện rõ ràng, phần lớn dư mua được đặt ở các mức giá thấp và chờ đợi. Cầu chủ động đẩy giá lên cuối phiên vẫn cần phải được kiểm chứng thêm.

Điểm tích cực trong diễn biến hồi kỹ thuật hôm nay là áp lực bán giảm. Nếu nhu cầu cắt lỗ lớn, khối lượng margin cao thì dao động giá sẽ rộng hơn nhiều và thanh khoản cũng cao hơn. Với “năng lượng” khá nhỏ của dòng tiền vào bắt đáy mà đỡ được giá như vậy thì có thể xác định hiệu ứng giảm bán chi phối hơn là cầu mạnh.

Đây là một cơ sở tốt để tin rằng nhịp điều chỉnh hiện tại là bình thường và khả năng cao chỉ là nhịp tích lũy thông thường. Dĩ nhiên sự cảm nhận mang đậm cảm tính luôn thiếu tin cậy. Vì vậy thị trường sẽ cần những phiên rung lắc mạnh, ép xuống hoặc đẩy lên với biên độ rộng để kiểm tra cung cầu. Vấn đề lúc này không phải là VNI sẽ giảm tới đâu, mà là khi nào thì cung cầu ổn định, khối lượng lỏng lẻo được vắt kiệt, cũng như thời điểm nào sẽ kích hoạt được dòng tiền quay lại với quy mô lớn hơn.

Mức phục hồi mạnh của cổ phiếu chứng khoán hôm nay cũng đáng quan tâm. Nhóm này đã có đỉnh từ sớm sau nhịp tăng mạnh trước đó, biên độ điều chỉnh cũng khá mạnh. Đây là điểm sẽ hấp dẫn dòng tiền bắt đáy, nhất là khi kỳ vọng về chuyện nâng hạng sẽ đến lúc được khơi lại.

Thanh khoản 2 sàn niêm yết phiên này giảm mạnh xuống mức 30,6k tỷ chưa tính thỏa thuận. Đây là ngưỡng thanh khoản thấp ở giai đoạn hiện tại. Sự sụt giảm đột biến như vậy chỉ có thể là do người đã bán và cầm tiền chưa sẵn sàng quay lại. Sự kiên nhẫn của nhóm này sẽ làm giảm sức mạnh của diễn biến phục hồi. Ví dụ như hôm nay, thanh khoản ở các nhịp giảm intraday vẫn lớn hơn nhiều thanh khoản ở nhịp tăng. Thị trường vẫn đang trong giai đoạn bình lặng thông tin và thời điểm hội tụ kỳ vọng vẫn chưa đến.

Thị trường phái sinh hôm nay giao dịch khá dễ cho cả Long lẫn Short vì basis rất chặt và các mốc giá tạo phản ứng tốt. Vùng 1800.xx điểm cho điểm Long tốt và Short quanh 1820.xx. Duy có nhịp kéo nhanh cuối phiên là khó phản ứng, các trụ được đẩy lên nhanh và đồng loạt.

Với dòng tiền yếu lúc này thì khả năng phục hồi kỹ thuật sẽ hạn chế. Người cầm cổ có thể coi nhịp hồi là cơ hội để thoát ra, tạo sức ép luân phiên trong khi người cầm tiền chưa có lý do gì để vội vã. Kịch bản khả dĩ là thị trường sớm kết thúc nhịp nảy kỹ thuật và tiếp tục điều chỉnh chậm xuống các ngưỡng hỗ trợ thu hút được chú ý hơn và tâm lý dễ chấp nhận hơn. Chiến lược là canh mua cổ phiếu, canh Short phái sinh.

VN30 đóng cửa hôm nay tại 1825.17. Cản gần nhất ngày mai là 1831; 1847; 1861; 1871; 1882. Hỗ trợ 1820; 1809; 1800; 1787; 1771.

"Blog chứng khoán" mang tính chất cá nhân và không đại diện cho ý kiến của VnEconomy. Những quan điểm, đánh giá là của cá nhân nhà đầu tư và VnEconomy tôn trọng quan điểm cũng như văn phong của tác giả. VnEconomy và tác giả không chịu trách nhiệm về những vấn đề phát sinh liên quan đến các đánh giá và quan điểm đầu tư được đăng tải. 

Kéo trụ “chớp nhoáng”, cổ phiếu chứng khoán phục hồi mạnh

15:39, 09/09/2025

Kéo trụ “chớp nhoáng”, cổ phiếu chứng khoán phục hồi mạnh

VN-Index có thể giảm 10% khi gãy ngưỡng hỗ trợ quan trọng?

21:57, 08/09/2025

VN-Index có thể giảm 10% khi gãy ngưỡng hỗ trợ quan trọng?

Blog chứng khoán: Có thể phục hồi kỹ thuật

16:42, 08/09/2025

Blog chứng khoán: Có thể phục hồi kỹ thuật

Kéo trụ “chớp nhoáng”, cổ phiếu chứng khoán phục hồi mạnh

Kéo trụ “chớp nhoáng”, cổ phiếu chứng khoán phục hồi mạnh

Nỗ lực phục hồi hôm nay tưởng như thất bại, nhưng chỉ khoảng 10 phút cuối đợt khớp lệnh liên tục, các trụ hoạt động năng nổ đẩy VN-Index tăng 0,79% tương đương 12,79 điểm. Thanh khoản xuống đáy 8 tuần và nhà đầu tư nước ngoài bán ròng 871 tỷ đồng.

Thị trường phục hồi nhẹ, thanh khoản giảm chóng mặt

Thị trường phục hồi nhẹ, thanh khoản giảm chóng mặt

VN-Index đang hồi lại trong khoảng 25 phút cuối phiên sáng nay sau khi áp lực bán có phần hạ nhiệt. Chỉ số đãng “nhú” qua tham chiếu 0,12 điểm dù độ rộng vẫn nghiêng về phía giảm. Đáng chú ý thanh khoản đã giảm gần một nửa so với sáng hôm qua.

Chuyên gia: VN-Index có thể rơi về 1.500 điểm, cơ hội cho người "full tiền"

Chuyên gia: VN-Index có thể rơi về 1.500 điểm, cơ hội cho người "full tiền"

Vùng hỗ trợ gần có thể tìm kiếm trong khoảng 1.550 đến 1.600 điểm, mốc số hai ở quanh vùng 1.500 điểm. Pha điều chỉnh này cũng là thời điểm để những dòng tiền đến sau, đã lỡ sóng tăng trước, tìm điểm giải ngân.

Hai quỹ ETF ngoại quy mô 25.000 tỷ sắp mua vào hàng loạt cổ phiếu ngân hàng, chứng khoán

Hai quỹ ETF ngoại quy mô 25.000 tỷ sắp mua vào hàng loạt cổ phiếu ngân hàng, chứng khoán

Hai quỹ ETF quy mô 25.000 tỷ đồng sắp tái cơ cấu danh mục, ước tính nhóm này mua vào hàng loạt cổ phiếu ngân hàng, chứng khoán...

Giá trị đáo hạn trái phiếu doanh nghiệp hạ nhiệt, còn 17.000 tỷ đồng trong tháng 9

Giá trị đáo hạn trái phiếu doanh nghiệp hạ nhiệt, còn 17.000 tỷ đồng trong tháng 9

Sau đợt đáo hạn tháng 8/2025 cao nhất năm 36 nghìn tỷ, giá trị đáo hạn tháng 9 hạ nhiệt còn khoảng 17 nghìn tỷ đồng.

Diễn đàn Năng lượng Việt Nam năm 2025

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 8/2025

Đầu tư

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 8/2025

Huy động tài chính xanh từ sự hỗ trợ của các tổ chức, nhà đầu tư quốc tế

eMagazine

Huy động tài chính xanh từ sự hỗ trợ của các tổ chức, nhà đầu tư quốc tế

Hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận và mở rộng thị trường mới

eMagazine

Hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận và mở rộng thị trường mới

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: