Blog chứng khoán: Cầu bắt đáy kém hào hứng

VNI tăng trở lại 0,79% hôm nay là mức phục hồi yếu, chưa kể thanh khoản giảm đáng kể so với trung bình. Nếu so với phiên ngày 26/8 thì tâm lý hào hứng của nhóm bắt đáy rõ ràng là kém hơn nhiều.
Phần lớn thời gian trong phiên thị trường trồi sụt và độ rộng
thể hiện trạng thái giảm giá áp đảo. Duy nhất đợt kéo trụ cuối cùng là có cải
thiện, nhưng thời gian diễn ra quá ngắn và sức mạnh dòng tiền cũng chưa thuyết
phục.
Nhịp giảm mạnh 2 phiên vừa qua tương đương với 2 phiên ngày
22 và 25/8. Thị trường phản ứng với đường MA20 và dù lúc đó đã đạt đỉnh cao lịch
sử mới nhưng mức độ hưng phấn và chấp nhận rủi ro vẫn rất cao. Lần này sự thận
trọng thể hiện rõ ràng, phần lớn dư mua được đặt ở các mức giá thấp và chờ đợi.
Cầu chủ động đẩy giá lên cuối phiên vẫn cần phải được kiểm chứng thêm.
Điểm tích cực trong diễn biến hồi kỹ thuật hôm nay là áp lực
bán giảm. Nếu nhu cầu cắt lỗ lớn, khối lượng margin cao thì dao động giá sẽ rộng
hơn nhiều và thanh khoản cũng cao hơn. Với “năng lượng” khá nhỏ của dòng tiền vào
bắt đáy mà đỡ được giá như vậy thì có thể xác định hiệu ứng giảm bán chi phối
hơn là cầu mạnh.
Đây là một cơ sở tốt để tin rằng nhịp điều chỉnh hiện tại là
bình thường và khả năng cao chỉ là nhịp tích lũy thông thường. Dĩ nhiên sự cảm
nhận mang đậm cảm tính luôn thiếu tin cậy. Vì vậy thị trường sẽ cần những phiên
rung lắc mạnh, ép xuống hoặc đẩy lên với biên độ rộng để kiểm tra cung cầu. Vấn
đề lúc này không phải là VNI sẽ giảm tới đâu, mà là khi nào thì cung cầu ổn định,
khối lượng lỏng lẻo được vắt kiệt, cũng như thời điểm nào sẽ kích hoạt được dòng
tiền quay lại với quy mô lớn hơn.
Mức phục hồi mạnh của cổ phiếu chứng khoán hôm nay cũng đáng
quan tâm. Nhóm này đã có đỉnh từ sớm sau nhịp tăng mạnh trước đó, biên độ điều
chỉnh cũng khá mạnh. Đây là điểm sẽ hấp dẫn dòng tiền bắt đáy, nhất là khi kỳ vọng
về chuyện nâng hạng sẽ đến lúc được khơi lại.
Thanh khoản 2 sàn niêm yết phiên này giảm mạnh xuống mức
30,6k tỷ chưa tính thỏa thuận. Đây là ngưỡng thanh khoản thấp ở giai đoạn hiện
tại. Sự sụt giảm đột biến như vậy chỉ có thể là do người đã bán và cầm tiền
chưa sẵn sàng quay lại. Sự kiên nhẫn của nhóm này sẽ làm giảm sức mạnh của diễn
biến phục hồi. Ví dụ như hôm nay, thanh khoản ở các nhịp giảm intraday vẫn lớn
hơn nhiều thanh khoản ở nhịp tăng. Thị trường vẫn đang trong giai đoạn bình lặng
thông tin và thời điểm hội tụ kỳ vọng vẫn chưa đến.
Thị trường phái sinh hôm nay giao dịch khá dễ cho cả Long lẫn
Short vì basis rất chặt và các mốc giá tạo phản ứng tốt. Vùng 1800.xx điểm cho điểm
Long tốt và Short quanh 1820.xx. Duy có nhịp kéo nhanh cuối phiên là khó phản ứng,
các trụ được đẩy lên nhanh và đồng loạt.
Với dòng tiền yếu lúc này thì khả năng phục hồi kỹ thuật sẽ
hạn chế. Người cầm cổ có thể coi nhịp hồi là cơ hội để thoát ra, tạo sức ép luân
phiên trong khi người cầm tiền chưa có lý do gì để vội vã. Kịch bản khả dĩ là
thị trường sớm kết thúc nhịp nảy kỹ thuật và tiếp tục điều chỉnh chậm xuống các
ngưỡng hỗ trợ thu hút được chú ý hơn và tâm lý dễ chấp nhận hơn. Chiến lược là
canh mua cổ phiếu, canh Short phái sinh.
VN30 đóng cửa hôm nay tại 1825.17. Cản gần nhất ngày mai là
1831; 1847; 1861; 1871; 1882. Hỗ trợ 1820; 1809; 1800; 1787; 1771.
“Blog chứng khoán” mang tính chất cá
nhân và không đại diện cho ý kiến của VnEconomy. Những quan điểm, đánh giá là của
cá nhân nhà đầu tư và VnEconomy tôn trọng quan điểm cũng như văn phong của tác
giả. VnEconomy và tác giả không chịu trách nhiệm về những vấn đề phát sinh liên
quan đến các đánh giá và quan điểm đầu tư được đăng tải.
Nỗ lực phục hồi hôm nay tưởng như thất bại, nhưng chỉ khoảng 10 phút cuối đợt khớp lệnh liên tục, các trụ hoạt động năng nổ đẩy VN-Index tăng 0,79% tương đương 12,79 điểm. Thanh khoản xuống đáy 8 tuần và nhà đầu tư nước ngoài bán ròng 871 tỷ đồng.
Thị trường phục hồi nhẹ, thanh khoản giảm chóng mặt
VN-Index đang hồi lại trong khoảng 25 phút cuối phiên sáng nay sau khi áp lực bán có phần hạ nhiệt. Chỉ số đãng “nhú” qua tham chiếu 0,12 điểm dù độ rộng vẫn nghiêng về phía giảm. Đáng chú ý thanh khoản đã giảm gần một nửa so với sáng hôm qua.
Chuyên gia: VN-Index có thể rơi về 1.500 điểm, cơ hội cho người "full tiền"
Vùng hỗ trợ gần có thể tìm kiếm trong khoảng 1.550 đến 1.600 điểm, mốc số hai ở quanh vùng 1.500 điểm. Pha điều chỉnh này cũng là thời điểm để những dòng tiền đến sau, đã lỡ sóng tăng trước, tìm điểm giải ngân.
Hai quỹ ETF ngoại quy mô 25.000 tỷ sắp mua vào hàng loạt cổ phiếu ngân hàng, chứng khoán
Hai quỹ ETF quy mô 25.000 tỷ đồng sắp tái cơ cấu danh mục, ước tính nhóm này mua vào hàng loạt cổ phiếu ngân hàng, chứng khoán...
Giá trị đáo hạn trái phiếu doanh nghiệp hạ nhiệt, còn 17.000 tỷ đồng trong tháng 9
Sau đợt đáo hạn tháng 8/2025 cao nhất năm 36 nghìn tỷ, giá trị đáo hạn tháng 9 hạ nhiệt còn khoảng 17 nghìn tỷ đồng.
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: