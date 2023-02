Sức mua yếu, hàng về nhiều khiến iPhone 14 giảm... chưa từng có tiền lệ

Bắt đầu từ 5/2, CellphoneS sẽ giảm giá hàng loại các sản phẩm iPhone 14. Cụ thể, iPhone 14 từ giảm từ 21,99 triệu còn 19,9 triệu; iPhone 14 Plus từ 23,99 triệu còn 22,99 triệu; iPhone 14 Pro từ 28 triệu còn 26,99 triệu; iPhone 14 Pro Max từ 31 triệu còn 29,49 triệu; iPhone 13 từ 19 triệu còn 17,99 triệu.

Đại diện truyền thông CellphoneS cho rằng, đây là đợt giảm giá đầy bất ngờ và mạnh nhất từ khi ra mắt iPhone 14 series – giảm đến 3 triệu và chưa từng có tiền lệ. Thông thường Apple sẽ giảm giá vào tháng 6, giữa vòng đời của sản phẩm.

Ngoài ra, hiện tại tồn kho các mẫu iPhone 14 series tại 115 cửa hàng CellphoneS đang duy trì ở mức rất cao từ sau Tết âm lịch. Với mức giá trên CellphoneS đánh giá sức mua của iPhone nói chung sẽ tăng trưởng 20% - 50%. Mức giá này tạo sức ép rất lớn lên 1 loạt các sản phẩm flagship, cao cấp của các hãng Android vừa ra mắt.

Tuy nhiên, đại diện một nhà bán lẻ khác thì nhận định, với một năm kinh tế khó khăn và nhiều biến động, tình hình bán của các mặt hàng smartphone cao cấp như iPhone 14 Series có chút chậm hơn mọi năm. Nhận thấy điều này, phía Apple đã rất nhanh chóng và thực hiện đợt giảm giá sớm chưa từng có trong tiền lệ từ trước tới nay.

Tại hệ thống Hoàng Hà Mobile, ghi nhận 2 mẫu máy cao cấp nhất là 14 Pro và 14 Pro Max đã được giảm giá hơn 1 triệu đồng. Hiện, iPhone 14 Pro và 14 Pro Max có giá 24,790 và 27,590 cho phiên bản thấp nhất.

Với đợt giảm giá này, Hoàng Hà Mobile nhận định, mức giá iPhone 14 đang rất hấp dẫn và sẽ tiếp tục là sản phẩm top bán chạy nhất ở phân khúc cao cấp. Ngoài ra, thị trường sau Tết lại càng thêm sôi động khi những hãng điện thoại Android cũng đã tham gia cuộc chơi như OPPO Reno8 và Samsung S23 Series. Trong đó, S23 Series có ưu thế về sức mạnh đi đầu trong làng sản phẩm Android khi có cho mình lượng đặt trước khá ấn tượng.

Trước đó, nhu cầu quá lớn của người dùng đã khiến cho iPhone 14 Pro Max màu tím khan hàng. Do màu này chỉ chiếm 40% trong tổng số lượng hàng mà Apple phân bổ. Nguồn cung hạn chế nhưng nhu cầu lại cao, điều này đã khiến cho iPhone 14 Pro Max màu tím bị chênh giá.

Một số cửa hàng còn tăng giá iPhone 14 Pro Max màu tím từ 1,5-2 triệu đồng. Tuy nhiên, tình trạng này chỉ kéo dài trong khoảng 2 tháng cuối năm 2022. Vào những ngày đầu năm 2023 khi đợt hàng lớn của Apple về Việt Nam tăng lên thì giá iPhone 14 Pro Max lại giảm mạnh, bao gồm cả màu tím.

S23 SERIES KHÓ CHINH PHỤC NGƯỜI DÙNG?

Đối với đối thủ cùng phân khúc cao cấp - Galaxy S23 series - vừa được Samsung ra mắt, về thiết kế hầu như không có đột phá nào khi S23 và S23+ thì có cụm camera khá giống với dòng A trong năm 2022 trước đó của Samsung. Còn dòng S23 Ultra, dòng chủ lực cũng lại y chang S22 Ultra của năm trước.

Bộ ba Samsung S23, S23+ và S23 Ultra vừa ra mắt ngày 2/2/2023.

Theo đánh giá của chuyên gia công nghệ Bùi An thì S23 series khó có cơ hội chinh phục người dùng, giảm đi sự hào hứng vì không có cái mới ở ngoại hình, chưa thật sự sáng tạo, nổi trội. Ngoài ra, các nâng cấp của S23 trong năm nay hầu như không đáng kể, chủ yếu là ở chip, tản nhiệt và ở S23 Ultra là có thêm camera zoom 10x, một điều mà nhiều hãng khác đã làm từ nhiều năm trước.

“Zoom 10x đối với nhiếp ảnh thông thường là rất ít khi sử dụng, và trên smartphone nó không hiệu quả lắm khi cầm chụp bằng tay không có giá đỡ, tiêu cự dài dễ khiến ảnh bị nhòe do rung tay, dù có chống rung đi nữa. Chưa kể chất lượng quang học của camera góc rộng (wide) và zoom trên smartphone chưa bao giờ là tốt so với camera chính. Nên zoom 10x mang tính "bán hàng" hơn là thực tế hữu dụng cho người dùng”, Bùi An chia sẻ.

Một điểm sáng giá là S23 series gần như không tăng giá so với người tiền nhiệm. Trong đó đắt nhất là S23 Ultra với giá từ 31 đến 36 triệu.

Nhiều chuyên gia nhận định, thực tế không chỉ S23 series mà những dòng smartphone cao cấp khá khó cho thị trường hiện tại trong bối cảnh kinh tế đang suy giảm, nhiều người lựa chọn smartphone cũng “đong đo” kỹ lưỡng hơn.

Nhiều dự đoán cũng cho rằng, S23 series sẽ chỉ đạt doanh số ở mức vừa phải, giống như người tiền nhiệm S22 trong năm trước. Có lẽ, Samsung giờ tập trung vào dòng Fold và Flip hơn là dòng S series, dòng sản phẩm chủ lực đã dịch chuyển.