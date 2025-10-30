An Giang đầu tư gần 9.000 tỷ đồng làm tuyến tàu điện tại Phú Quốc

Tuyến tàu điện đô thị, một hợp phần của dự án tuyến đường sắt đô thị (metro) Phú Quốc, có tổng mức đầu tư hơn 8.950 tỷ đồng, dự kiến sẽ được khởi công cuối năm nay và hoàn thành vào giữa năm 2027 để kịp đưa vào phục vụ Hội nghị APEC-2027...

Tại kỳ họp thứ 4 (kỳ họp chuyên đề), Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang khóa X vừa qua, HĐND tỉnh này đã thông qua nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án tuyến tàu điện đô thị đoạn 1 theo phương thức đối tác công tư (PPP).

Theo tờ trình trước đó của UBND tỉnh An Giang, dự án tuyến tàu điện đô thị đoạn 1 là một hợp phần của tuyến đường sắt đô thị Phú Quốc, khi hình thành sẽ cung cấp một loại hình giao thông công cộng chất lượng cao, năng lực vận tải lớn, ổn định, an toàn, thân thiện môi trường, đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân đến các khu vực dọc theo tuyến và nằm trong vùng ảnh hưởng của dự án.

Dự án tổng mức đầu tư gần 8.950 tỷ đồng nhằm hiện thực hóa mục tiêu phát triển đô thị hiện đại và bảo đảm hạ tầng giao thông phục vụ sự kiện quốc tế. Công trình được thực hiện theo phương thức PPP, hợp đồng BOT; trong đó, ngân sách nhà nước tham gia tối đa 70%, tương đương hơn 6.264 tỷ đồng, phần còn lại do nhà đầu tư thu xếp.

Quy mô và tiến độ đầu tư, dự kiến như sau: Chiều dài tuyến 17,7 km. Hướng tuyến: xuất phát từ sân bay Phú Quốc, đi dọc tuyến tỉnh lộ ĐT.973 - ĐT.975, tới khu vực Đại lộ APEC và kết nối với Trung tâm Hội nghị APEC của đặc khu. Trên tuyến bố trí 5 - 7 nhà ga và 1 depot. Đoàn tàu gồm 3 - 5 khoang (module); tốc độ thiết kế 70 - 100 km/h. Khởi công được đặt mục tiêu trong quý IV-2025, hoàn thành và đưa vào khai thác quý II-2027, kịp phục vụ Diễn đàn Hợp tác kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương (APEC 2027), diễn ra tại Phú Quốc.

Dự án sau khi hình thành giúp tăng khả năng kết nối hạ tầng hiện đại, phục vụ nhu cầu giao thông công cộng của người dân và khách du lịch, thu hút đầu tư, góp phần phát triển ngành dịch vụ - thương mại - du lịch, tăng thu ngân sách nhà nước. Công trình cũng giúp tạo nhiều việc làm cho người dân; giúp di chuyển an toàn, giảm tai nạn giao thông; giảm thiểu phát thải, bảo vệ môi trường; phát triển bền vững và từng bước cụ thể định hướng đô thị xanh cho đặc khu Phú Quốc.

Sau sáp nhập (tỉnh Kiên Giang sáp nhập vào tỉnh An Giang, lập tỉnh An Giang mới), tỉnh An Giang tập trung nguồn lực phát triển hạ tầng giao thông và xác định đây là một trong những khâu đột phá quan trọng để thúc đẩy kinh tế phát triển. Trong đó, tỉnh An Giang xác định phát huy hiệu quả sử dụng nguồn vốn từ ngân sách để dẫn dắt và là vốn mồi để thu hút các nguồn lực đầu tư các khu vực kinh tế ngoài vốn nhà nước, tạo động lực tăng trưởng kinh tế.

Đồng thời, đầu tư đồng bộ hạ tầng giao thông nhằm kỳ vọng thu hút mạnh mẽ đầu tư ngoài ngân sách vào địa phương. Việc khởi công đồng loạt 10 công trình trọng điểm về hạ tầng giao thông và phát triển đô thị vào ngày 24/9/2025 vừa qua cho thấy quyết tâm của địa phương và nhà đầu tư trong việc cụ thể hóa quy hoạch vùng, hiện thực hóa định hướng phát triển. Qua đó, đáp ứng yêu cầu hạ tầng phục vụ công tác tổ chức Tuần lễ APEC 2027, góp phần kiến tạo diện mạo đô thị hiện đại, tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng bền vững cho Phú Quốc trong giai đoạn phát triển mới.