SUNHOUSE đầu tư gần 2.000 tỷ đồng vào nhà máy Robot tự hành và thiết bị AI

Trong bối cảnh đó, việc SUNHOUSE đầu tư gần 2.000 tỷ đồng xây dựng Nhà máy Robot tự hành và Thiết bị AI tại Khu Công nghệ cao Hòa Lạc (Hà Nội) cho thấy doanh nghiệp đang từng bước dịch chuyển từ nhà sản xuất gia dụng truyền thống sang doanh nghiệp công nghệ, đồng thời hướng đến mục tiêu phổ thông hóa các thiết bị gia dụng thông minh cho thị trường Việt Nam và quốc tế.
Sau hơn 26 năm phát triển, SUNHOUSE đã xây dựng vị thế với hệ sinh thái sản phẩm gia dụng và mạng lưới phân phối rộng khắp cả nước. Tuy nhiên, dự án mới tại Hòa Lạc cho thấy doanh nghiệp đang theo đuổi một giai đoạn phát triển mới, trong đó công nghệ được xác định là động lực tăng trưởng dài hạn.
Nhà máy Robot tự hành và Thiết bị AI được xây dựng trên diện tích hơn 5 ha, tổng diện tích sàn hơn 130.000 m2, với tổng vốn đầu tư gần 2.000 tỷ đồng. Không chỉ mở rộng năng lực sản xuất, dự án được định hướng trở thành trung tâm nghiên cứu, phát triển (R&D) và sản xuất các thiết bị công nghệ thông minh.
Theo kế hoạch, nhà máy gồm hai phân khu. Phân khu thứ nhất tập trung nghiên cứu, sản xuất module điện tử và thiết bị điện tử công nghệ cao với công suất khoảng 13 triệu module điện tử và 1,5 triệu thiết bị mỗi năm.
Phân khu còn lại chuyên sản xuất robot tự hành và thiết bị gia dụng thông minh, dự kiến đạt công suất 104.000 robot tự hành cùng khoảng 2 triệu thiết bị thông minh mỗi năm.
Dự án sẽ được triển khai theo nhiều giai đoạn và dự kiến hoàn thiện trong giai đoạn 2027-2028.
Điểm đáng chú ý của dự án nằm ở định hướng phát triển các công nghệ nền tảng thay vì chỉ mở rộng công suất sản xuất.
Danh mục đầu tư bao gồm robot tự hành công nghiệp và dân dụng (AGV, AMR), công nghệ định vị và lập bản đồ SLAM, hệ thống kết nối IoT bảo mật, module điện tử, bo mạch điều khiển và các nền tảng phục vụ hệ sinh thái Smart Home, AI Speaker, Smart Box cùng nhiều thiết bị gia dụng thông minh.
Đây là những công nghệ đang đóng vai trò trung tâm trong quá trình chuyển đổi của ngành điện tử gia dụng trên thế giới, khi các thiết bị ngày càng được tích hợp AI để nâng cao khả năng kết nối, tự động hóa và cá nhân hóa trải nghiệm người dùng.
Ông Lê Tùng, Giám đốc Chiến lược Tập đoàn SUNHOUSE, cho biết dự án là bước đi quan trọng trong lộ trình chuyển đổi công nghệ của doanh nghiệp. Trong thời gian tới, SUNHOUSE sẽ tiếp tục đầu tư cho nghiên cứu và phát triển nhằm từng bước nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp Việt trong chuỗi cung ứng toàn cầu.
Theo giới chuyên gia, khi AI, dữ liệu lớn và tự động hóa trở thành nền tảng của sản xuất thế hệ mới, doanh nghiệp muốn tạo giá trị gia tăng cao buộc phải đầu tư vào các năng lực cốt lõi thay vì chỉ gia tăng quy mô lắp ráp.
Ở góc độ này, dự án của SUNHOUSE phản ánh xu hướng chuyển dịch từ sản xuất phần cứng sang phát triển các nền tảng công nghệ, phần mềm, AI, IoT và robotics.
Một điểm đáng chú ý trong chiến lược của SUNHOUSE là hướng tới mở rộng khả năng tiếp cận công nghệ thay vì chỉ phát triển các dòng sản phẩm cao cấp.
Theo doanh nghiệp, các công nghệ như AI, IoT hay robot tự hành sẽ được tích hợp vào những thiết bị gia dụng quen thuộc với mức giá phù hợp hơn, qua đó đưa gia dụng thông minh trở thành lựa chọn của đông đảo người tiêu dùng.
Lợi thế của SUNHOUSE nằm ở hệ sinh thái sản phẩm đã được xây dựng trong nhiều năm cùng mạng lưới phân phối rộng khắp. Đây được xem là nền tảng để doanh nghiệp nhanh chóng thương mại hóa các sản phẩm gia dụng thông minh khi nhu cầu thị trường ngày càng tăng.
Nhà máy cũng được định hướng phát triển theo các tiêu chuẩn hiện đại của khu vực, áp dụng các tiêu chí ESG trong quá trình xây dựng và vận hành, đồng thời trở thành trung tâm trải nghiệm công nghệ và kết nối với các đối tác trong nước và quốc tế.
Ông Lê Thanh Sơn, Phó Trưởng ban Ban Quản lý các Khu công nghệ cao và Khu công nghiệp thành phố Hà Nội, nhận định lợi thế cạnh tranh của một quốc gia không chỉ được đo bằng quy mô sản xuất mà còn ở năng lực nghiên cứu, đổi mới sáng tạo và làm chủ công nghệ.
Theo ông, việc SUNHOUSE đầu tư Nhà máy Robot tự hành và Thiết bị AI tại Khu Công nghệ cao Hòa Lạc không chỉ mở rộng hoạt động sản xuất của doanh nghiệp mà còn góp phần thúc đẩy hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và nâng cao năng lực công nghiệp công nghệ cao của Việt Nam.
Ở góc độ doanh nghiệp, ông Lê Tùng cho rằng mục tiêu của dự án không chỉ là gia tăng năng lực sản xuất mà còn từng bước làm chủ các công nghệ cốt lõi, phát triển hệ sinh thái gia dụng thông minh phục vụ hàng triệu gia đình Việt Nam và mở rộng sang thị trường quốc tế.
Trong bối cảnh AI đang tạo ra làn sóng chuyển đổi mới đối với ngành điện tử - gia dụng toàn cầu, khoản đầu tư gần 2.000 tỷ đồng của SUNHOUSE cho thấy xu hướng doanh nghiệp Việt không chỉ tham gia vào chuỗi sản xuất mà đang hướng tới việc tạo ra giá trị cao hơn thông qua nghiên cứu, phát triển và làm chủ công nghệ.
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