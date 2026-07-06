Quảng Trị kích hoạt không gian phát triển mới bằng loạt dự án quy mô lớn

Việc công bố Quyết định điều chỉnh Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 cùng hàng loạt quyết định chấp thuận đầu tư cho các dự án quy mô lớn đang mở ra không gian phát triển mới cho Quảng Trị. Với định hướng quy hoạch rõ ràng, cam kết đồng hành cùng doanh nghiệp và dư địa phát triển rộng lớn, địa phương kỳ vọng tạo sức hút mạnh mẽ đối với dòng vốn đầu tư trong giai đoạn tới...

Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị trao Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và chấp thuận nghiên cứu dự án đầu tư cho các nhà đầu tư

UBND tỉnh Quảng Trị vừa tổ chức Hội nghị công bố Quyết định điều chỉnh Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Xúc tiến đầu tư tỉnh Quảng Trị với chủ đề "Quảng Trị - Không gian mới, Cơ hội mới".

Đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng, đánh dấu bước phát triển mới của địa phương trong quá trình hiện thực hóa quy hoạch, mở rộng không gian phát triển và tăng cường thu hút các nguồn lực đầu tư phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Các địa biểu tham dự hội nghị

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Nguyễn Văn Phương cho biết, sau sáp nhập, Quảng Trị sở hữu nhiều lợi thế về vị trí địa kinh tế, tài nguyên, hạ tầng và dư địa phát triển. Việc điều chỉnh Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 là dấu mốc quan trọng, tạo nền tảng để địa phương phát huy tối đa các tiềm năng, lợi thế, đồng thời nâng cao sức cạnh tranh trong thu hút đầu tư.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị khẳng định tỉnh luôn rộng mở chào đón các nhà đầu tư trong và ngoài nước đến tìm hiểu, hợp tác và phát triển lâu dài. Địa phương không mời gọi đầu tư bằng những lợi thế ngắn hạn mà bằng tầm nhìn phát triển lâu dài, sự chân thành, trách nhiệm của chính quyền và cam kết đồng hành xuyên suốt cùng doanh nghiệp.

Theo lãnh đạo tỉnh, thành công của doanh nghiệp chính là thước đo năng lực điều hành cũng như chất lượng môi trường đầu tư của Quảng Trị. Đây vừa là cam kết, vừa là trách nhiệm của chính quyền địa phương đối với cộng đồng doanh nghiệp.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Nguyễn Văn Phương phát biểu tại hội nghị

Tại hội nghị, UBND tỉnh Quảng Trị đã công bố Quyết định phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Quảng Trị thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Quy hoạch điều chỉnh được xác định là cơ sở quan trọng để huy động, phân bổ và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, khai thác tối đa lợi thế về vị trí địa kinh tế, hệ thống giao thông, kinh tế biển, cửa khẩu quốc tế, năng lượng cùng các giá trị văn hóa, lịch sử.

Theo quy hoạch mới, Quảng Trị định hướng phát triển dựa trên bốn trụ cột chiến lược gồm năng lượng, logistics, du lịch và nông nghiệp xanh. Đồng thời hình thành ba hành lang kinh tế động lực, bảy cực tăng trưởng và hai vùng phát triển trọng điểm nhằm tạo động lực cho tăng trưởng nhanh và bền vững.

Đến năm 2030, Quảng Trị đặt mục tiêu trở thành địa phương phát triển khá của khu vực Bắc Trung Bộ, là trung tâm năng lượng sạch, logistics và du lịch đặc sắc của miền Trung. Tỉnh phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân trên 10% mỗi năm, quy mô nền kinh tế khoảng 238 nghìn tỷ đồng, GRDP bình quân đầu người đạt từ 180 - 200 triệu đồng, tổng vốn đầu tư toàn xã hội giai đoạn 2026 - 2030 đạt trên 520 nghìn tỷ đồng.

Bên cạnh đó, công suất nguồn điện dự kiến đạt trên 15.000 MW, lượng khách du lịch đạt từ 13 - 15 triệu lượt mỗi năm, đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Tầm nhìn đến năm 2050, Quảng Trị hướng tới trở thành trung tâm năng lượng sạch, logistics, du lịch và kinh tế biển có vị thế trong khu vực Đông Nam Á.

Điểm nhấn của hội nghị là lễ trao Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và chấp thuận nghiên cứu đầu tư cho 33 dự án, đề xuất dự án với tổng vốn đăng ký lên tới 194.580 tỷ đồng.

Các dự án tập trung vào những lĩnh vực được xác định là động lực tăng trưởng của tỉnh như năng lượng, đô thị, logistics, du lịch, công nghiệp và nông nghiệp công nghệ cao. Trong đó, lĩnh vực năng lượng tiếp tục chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tổng nguồn vốn đăng ký, cho thấy niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp đối với tiềm năng phát triển cũng như định hướng quy hoạch dài hạn của Quảng Trị.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị trao Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và chấp thuận nghiên cứu dự án đầu tư cho các nhà đầu tư

Trong khuôn khổ hội nghị, các doanh nghiệp cũng hưởng ứng Chương trình hỗ trợ xây dựng nhà ở cho người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ trên địa bàn tỉnh với tổng kinh phí 20 tỷ đồng.

Song song với hoạt động xúc tiến đầu tư, tỉnh Quảng Trị còn tổ chức không gian triển lãm giới thiệu Quy hoạch tỉnh, các dự án động lực, thành tựu phát triển kinh tế - xã hội, sản phẩm OCOP tiêu biểu cùng tiềm năng phát triển du lịch, thương mại, dịch vụ và môi trường đầu tư với chủ đề "Quảng Trị - Không gian mới, Cơ hội mới", qua đó quảng bá hình ảnh, tiềm năng và cơ hội hợp tác đến các nhà đầu tư trong và ngoài nước.