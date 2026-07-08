Các ETF tiếp tục rút ròng ồ ạt khỏi thị trường Việt Nam

Dòng vốn vào các quỹ ETF có đầu tư tại Việt Nam tiếp tục rút hơn 12 triệu USD, ghi nhận tuần thứ 2 rút ròng trong đó diễn biến rút vốn xảy ra trên nhiều quỹ, dẫn đầu bởi Fubon FTSE.

Dòng tiền trên thị trường chứng khoán Mỹ có sự dịch chuyển trong tuần qua trong đó nhóm Công nghiệp, Y tế và tài chính có diễn biến tích cực. Chỉ số DJIA dẫn đầu đà tăng với mức tăng 4,6% trong khi S&P500 và Nasdaq tăng lần lượt 1,71% và 1,87% trong tuần qua.

Theo thống kê của Yuanta, dòng vốn ETF vào cổ phiếu Mỹ đảo chiều khi rút ròng 38 tỷ USD, đánh dấu tuần rút ròng đầu tiên sau nhiều tháng. Điều này phản ánh dòng vốn khả năng rút ra khỏi nhóm cổ phiếu công nghệ. Kênh ETF trái phiếu ngược chiều khi được tăng quy mô hút ròng hơn 18,3 tỷ USD tăng 119% so với tuần trước.

Nhóm ETF cổ phiếu ngoài Mỹ cũng có diễn biến sụt giảm dòng vốn khi chỉ hút thêm hơn 4,6 tỷ USD giảm 44% phản ánh dòng vốn vào thị trường vốn có xu hướng sụt giảm trên toàn cầu. Song song đó, các quỹ ETF trái phiếu ngoài Mỹ được bơm hơn 747 triệu USD giảm 27% so với tuần trước.

Nhóm ETF hàng hóa tiếp tục bị rút ròng nhưng thu hẹp giá trị còn hơn 1,4 tỷ USD so với con số 3,2 tỷ USD của tuần trước đó. Đồng USD suy yếu trong tuần qua đã tạo điều kiện cho giá vàng hồi phục từ 3,950, trong khi giá dầu cũng chững lại đà giảm.

Diễn biến dòng vốn tuần qua cho thấy tâm lý nhà đầu tư trở nên thận trọng hơn sau giai đoạn dòng tiền vào mạnh ở kênh cổ phiếu.

Sự dịch chuyển dòng vốn từ ETF cổ phiếu sang trái phiếu phản ánh hoạt động tái cân bằng danh mục cuối quý cùng với xu hướng chốt lời ở các nhóm cổ phiếu đã tăng mạnh, không hẳn là tín hiệu của một chu kỳ “risk-off”. Tuy nhiên, mức biến động của dòng vốn giữa các nhóm tài sản đã gia tăng, cho thấy nhà đầu tư đang nhạy cảm hơn với triển vọng lãi suất và các dữ liệu kinh tế sắp công bố tới đây.

Tại châu Á, dòng vốn ngoại nhìn chung tiếp tục rút ròng chủ đạo. Hàn Quốc và Đài Loan là 2 quốc gia dẫn đầu ở chiều rút ròng với hơn 12,9 tỷ USD và 3,5 tỷ USD trong khi Indonesia, Malaysia và Việt Nam cũng rút ròng lần lượt 153 triệu USD, 99 triệu USD và 86 triệu USD. Thái Lan và Ấn Độ ngược chiều khi hút ròng 786 và 297 triệu USD.

ETF vào khu vực Đông Nam Á đảo chiều rút ròng gần 13 triệu USD sau 4 tuần hút ròng liên tiếp, chủ yếu tại thị trường Malaysia với hơn 26 triệu USD, Việt Nam 9 triệu USD. Indonesia ngược chiều khi hút ròng 27 triệu USD.

Dòng vốn vào các quỹ ETF có đầu tư tại Việt Nam tiếp tục rút hơn 12 triệu USD, ghi nhận tuần thứ 2 rút ròng trong đó diễn biến rút vốn xảy ra trên nhiều quỹ, dẫn đầu bởi Fubon FTSE (-4,5 tỷ), E1VFVN30 (-2,9 triệu USD), FUEKIV30 (-2,4 triệu USD), DB FTSE (-2,1 triệu USD).

Trên thị trường chứng khoán Việt Nam, khối ngoại tiếp tục bán ròng với giá trị 2.278 tỷ đồng. Áp lực bán tập trung chủ yếu ở HPG 285 tỷ đồng, theo sau là VNM 278 tỷ, VHM 227 tỷ. Ngược lại, khối ngoại mua ròng mạnh VIC 390 tỷ, cùng với MWG 150 tỷ, VCB 123 tỷ.

Trong cập nhật triển vọng dòng vốn ngoại mới đây, SSI Research kỳ vọng dòng vốn toàn cầu có tiềm năng dịch chuyển dần sang Việt Nam, được hỗ trợ bởi câu chuyện nâng hạng thị trường và mức định giá tương đối hấp dẫn so với các thị trường trong khu vực, đặc biệt nếu áp lực chốt lời xuất hiện tại những thị trường đã tăng mạnh từ đầu năm.

Trong ngắn hạn, dòng vốn liên quan đến việc nâng hạng của FTSE vẫn là yếu tố hỗ trợ cho quý 3, với đợt giải ngân đầu tiên dự kiến từ tháng 9/2026, tạo thêm động lực cho tâm lý thị trường.

Trong dài hạn, kỳ đánh giá năm 2026 của MSCI có quan điểm tích cực hơn về tiến trình cải cách của Việt Nam, mặc dù xếp hạng chính thức vẫn chưa phản ánh sự cải thiện này. Tiềm năng nâng hạng sẽ phụ thuộc vào việc triển khai bền bỉ, đặc biệt là việc áp dụng cơ chế đối tác thanh toán bù trừ trung tâm (CCP) và một quá trình vận hành minh bạch, theo đó, năm 2027 trở thành mốc thời gian thực tế hơn cho việc được đưa vào diện xem xét.