Nhà đầu tư cá nhân lại ồ ạt mở tài khoản chứng khoán

Theo số liệu từ Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSD), nhà đầu tư trong nước đã mở mới gần 268.000 tài khoản chứng khoán trong tháng 6/2026, tăng nhẹ so với tháng trước. Động lực tăng trưởng vẫn chủ yếu đến từ khối nhà đầu tư cá nhân, trong khi số lượng tài khoản của tổ chức chỉ tăng thêm 136.
Lũy kế 6 tháng đầu năm 2026, thị trường đã ghi nhận hơn 1,5 triệu tài khoản chứng khoán mới của nhà đầu tư trong nước. Đến cuối tháng 6, tổng số tài khoản của nhà đầu tư cá nhân đã vượt 13,3 triệu, tương đương khoảng 13% dân số.
Kết quả này đồng nghĩa Việt Nam đã hoàn thành và vượt mục tiêu phát triển số lượng nhà đầu tư được đặt ra trong Đề án phát triển thị trường chứng khoán đến năm 2030 sớm hơn kế hoạch, qua đó phản ánh xu hướng mở rộng mạnh mẽ của cơ sở nhà đầu tư và mức độ phổ cập ngày càng cao của kênh đầu tư chứng khoán trong nền kinh tế.
VN-Index kết thúc tháng 6/2026 tại 1.860,01 điểm, giảm nhẹ 3,48 điểm (-0,19%) so với cuối tháng trước và không giữ được vùng đỉnh thiết lập trong tháng 5, với thanh khoản giảm về mức thấp nhất trong 17 tháng.
Giá trị giao dịch khớp lệnh bình quân trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) đạt 13.869 tỷ đồng/phiên, giảm 32,59% so với tháng 5 và thấp hơn 42,70% so với mức bình quân 5 tháng gần nhất.
Trên toàn thị trường, giá trị giao dịch khớp lệnh bình quân đạt 15.033 tỷ đồng/phiên, giảm 32,13% so với tháng trước và thấp hơn 45,58% so với trung bình 5 tháng, trong khi tổng giá trị giao dịch bình quân đạt 19.967 tỷ đồng/phiên. Đây là mức thanh khoản bình quân theo tháng thấp nhất kể từ tháng 1/2025 khi VN-Index dao động quanh vùng 1.260 điểm.
Dòng tiền duy trì trạng thái thận trọng trong bối cảnh khối ngoại tiếp tục bán ròng mạnh. Riêng trong tháng 6, khối ngoại bán ròng gần 14,7 nghìn tỷ đồng qua khớp lệnh trên HOSE, nâng giá trị bán ròng lũy kế từ đầu năm 2026 lên khoảng 66 nghìn tỷ đồng, tương đương gần 63% mức bán ròng kỷ lục 104,6 nghìn tỷ đồng của cả năm 2025.
Nhà đầu tư cá nhân mua ròng 7.189,4 tỷ đồng, trong đó họ mua ròng 6.608,1 tỷ đồng qua khớp lệnh.
Tính riêng giao dịch khớp lệnh, họ mua ròng 10/18 ngành, chủ yếu là ngành Ngân hàng. Top mua ròng của nhà đầu tư cá nhân tập trung gồm: VHM, FPT, TCB, MBB, VPB, HPG, BSR, CTG, MSN, HDB.
Phía bán ròng khớp lệnh, họ bán ròng 8/18 ngành, chủ yếu là nhóm ngành Du lịch và Giải trí; Điện, nước và xăng dầu khí đốt. Top bán ròng có: VIC, ACB, KDC, SHB, POW, VPL, NAB, VSC, NVL.
Khối ngoại duy trì trạng thái bán ròng 479,7 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ bán ròng 459,8 tỷ đồng.
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