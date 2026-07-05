25/34 địa phương có mức tăng trưởng thấp hơn mục tiêu

Trong 6 tháng qua, kinh tế vĩ mô của nước ta cơ bản ổn định, lạm phát được kiểm soát trong bối cảnh lạm phát toàn cầu tăng, áp lực về chỉ số giá lớn, tăng trưởng kinh tế tiếp tục duy trì ở mức cao, công nghiệp, chế biến, chế tạo, xây dựng dịch vụ du lịch và xuất khẩu đều có chuyển biến tốt.

GDP trong 6 tháng là 8,18%, cao nhất trong nhiều năm gần đây. Có 9 địa phương chiếm xấp xỉ 18,6% GDP cả nước, tăng trưởng 2 con số, đó là Hà Tĩnh, Ninh Bình, Hải Phòng, Bắc Ninh, Hưng Yên, Phú Thọ, Quảng Ninh, Thái Nguyên và Tây Nguyên.

Tăng trưởng GDP chưa đạt mục tiêu đề ra là 9,7%. Ảnh minh họa

Bên cạnh những kết quả đạt được, các tồn tại hạn chế, khó khăn, thách thức cần tập trung giải quyết, nhất là vấn đề tăng trưởng kinh tế cũng được đề cập rõ trong phiên họp Chính phủ thường kỳ diễn ra ngày 4/7.

Ông Đặng Xuân Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng phòng Chính phủ cho biết: “Tăng trưởng kinh tế mặc dù xấp xỉ 8,2% trong 6 tháng vừa qua nhưng chưa đạt mục tiêu đề ra là 9,7%. Có 25/34 địa phương tăng trưởng thấp hơn mục tiêu 6 tháng. Tăng trưởng cũng chưa lan tỏa đồng đều, cơ cấu thương mại còn nhiều rủi ro, xuất khẩu tăng cao nhưng nhập khẩu tăng nhanh hơn. Sức cầu trong nước chưa thật sự khởi sắc; môi trường đầu tư, kinh doanh đã được cải thiện nhưng chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển. Thời gian và chi phí cho tuân thủ còn cao, việc vận hành chính quyền địa phương hai cấp ở một số nơi còn lúng túng, đời sống một bộ phận người dân còn khó khăn”.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đặng Xuân Phong chủ trì buổi họp báo Chính phủ thường kỳ.

Trong bối cảnh đó, mục tiêu, nhiệm vụ đặt ra thời gian tới đòi hỏi Chính phủ, các bộ ngành, địa phương phải quyết liệt hơn nữa để đảm bảo đạt kế hoạch tăng trưởng hai con số.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Chính phủ phải tổ chức một chương trình hành động đặc biệt cho 6 tháng cuối năm với tinh thần rõ việc, rõ người, rõ trách nhiệm, rõ thời gian, rõ kết quả và rõ cơ chế kiểm tra.

Người đứng đầu phải trực tiếp chỉ đạo những việc lớn, việc khó, việc liên ngành và các điểm nghẽn kéo dài, chấm dứt tình trạng nêu khó khăn nhưng không có phương án xử lý. Tăng trưởng là nhiệm vụ chung nhưng phải gắn với nhiệm vụ của cá nhân từng bộ trưởng, trưởng ngành, Bí thư, Chủ tịch các địa phương. Đồng thời phải khuyến khích cán bộ dám làm vì lợi ích chung, đi đôi với siết chặt kỷ cương, phòng chống tham nhũng, lãng phí, lợi ích nhóm và tình trạng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm.