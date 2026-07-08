Thị trường sẽ đi ngang trong tháng 7, mua khi điều chỉnh, bán khi tăng mạnh?

SSI Research duy trì quan điểm thị trường đi ngang, với chiến lược mua khi điều chỉnh, bán khi tăng mạnh vẫn là lựa chọn ưu tiên trong tháng tới, đặc biệt trong mùa cao điểm công bố kết quả kinh doanh, trừ khi xuất hiện sự hỗ trợ chính sách đáng kể hơn ở phía huy động vốn.

Thị trường khép lại tháng 6 với diễn biến gần như đi ngang khi chỉ số VN-Index kết thúc tháng ở mức 1.860,01 điểm, giảm nhẹ 0,19% so với cuối tháng 5.

Tính chung trong 6 tháng đầu năm 2026, VN-Index tăng 4,23%. Tuy nhiên, nếu loại trừ đóng góp từ nhóm cổ phiếu liên quan đến Vingroup, chỉ số sẽ giảm khoảng 1,7%, cho thấy mức độ tập trung ngày càng cao của diễn biến thị trường. Sự phân hóa này cũng được thể hiện qua 130 mã tăng so với 292 mã giảm trên sàn HOSE.

Khối ngoại vẫn tiếp tục bán ròng. Riêng trong tháng 6, khối ngoại bán ròng khoảng 15,3 nghìn tỷ đồng. Mặc dù thấp hơn mức 19,5 nghìn tỷ đồng của tháng 5, quy mô vẫn đáng kể, đưa tổng giá trị bán ròng của khối ngoại trong 6 tháng đầu năm lên 80,3 nghìn tỷ đồng.

Áp lực bán ròng kéo dài của khối ngoại chủ yếu xuất phát từ môi trường lãi suất duy trì ở mức cao lâu hơn tại Mỹ, đồng USD vững và hoạt động tái cơ cấu danh mục đang diễn ra của các quỹ đầu tư toàn cầu.

Tuy nhiên, tác động lên thị trường trong nước vẫn ở mức tương đối kiểm soát được nhờ lực hấp thụ mạnh từ nhà đầu tư nội. Đáng chú ý, khối ngoại chiếm 13,1% tổng giá trị giao dịch toàn thị trường trong tháng 6, cao hơn mức bình quân 12,6% của 5 tháng liền trước, cho thấy nhà đầu tư nước ngoài vẫn giữ vai trò đáng kể đối với thanh khoản thị trường bất chấp việc bán ròng kéo dài.

Theo nhận định của SSI Research, thị trường trong tháng 7 có thể được hỗ trợ bởi một số yếu tố.

Mục tiêu tăng trưởng GDP cho nửa cuối năm 2026 vẫn ở mức đầy tham vọng khoảng 11,9%, có thể được hỗ trợ bởi việc đẩy nhanh giải ngân đầu tư công sau giai đoạn tương đối chậm trong nửa đầu năm 2026, cùng với các biện pháp hỗ trợ nhằm thúc đẩy tiêu dùng như việc tăng 8% lương cơ sở đối với khu vực công có hiệu lực từ tháng 7.

Việc giá dầu điều chỉnh giảm hơn 30% gần đây từ mức đỉnh hồi tháng 3 về lại mặt bằng trước căng thẳng Mỹ–Israel–Iran sẽ giúp giảm bớt áp lực lạm phát, sau mức tăng theo tháng cao nhất ghi nhận trong tháng 4.

Định giá vẫn ở mức hỗ trợ, với P/E dự phóng năm 2026 ở mức trên 10 lần, cho thấy các cơ hội chọn lọc vẫn còn hiện hữu bất chấp diễn biến tăng mạnh trước đó của chỉ số.

Động lực tăng trưởng lợi nhuận được kỳ vọng duy trì mạnh mẽ trong Q2/2026, nhờ tăng trưởng trên diện rộng ở các nhóm ngành chủ chốt, bao gồm ngân hàng, bán lẻ, vật liệu xây dựng, cao su và F&B.

Mặt khác, lợi nhuận của các nhóm ngành liên quan đến hàng hóa cơ bản như phân bón hay dầu khí ở khâu trung nguồn có thể chịu áp lực trích lập dự phòng hàng tồn kho sau đợt điều chỉnh mạnh gần đây của giá dầu.

Yếu tố mùa vụ đang tạo nền tảng thuận lợi, khi dữ liệu lịch sử cho thấy thị trường ghi nhận lợi suất dương trong tháng 7 ở gần 70% số năm kể từ 2011. Dù vậy, áp lực chốt lời sau mùa công bố kết quả kinh doanh có thể khiến biến động ngắn hạn gia tăng trong tháng.

Dòng vốn toàn cầu có tiềm năng dịch chuyển dần sang Việt Nam, được hỗ trợ bởi câu chuyện nâng hạng thị trường và mức định giá tương đối hấp dẫn so với các thị trường trong khu vực, đặc biệt nếu áp lực chốt lời xuất hiện tại những thị trường đã tăng mạnh từ đầu năm.

Trong ngắn hạn, dòng vốn liên quan đến việc nâng hạng của FTSE vẫn là yếu tố hỗ trợ cho quý 3, với đợt giải ngân đầu tiên dự kiến từ tháng 9/2026, tạo thêm động lực cho tâm lý thị trường.

Trong dài hạn, kỳ đánh giá năm 2026 của MSCI có quan điểm tích cực hơn về tiến trình cải cách của Việt Nam, mặc dù xếp hạng chính thức vẫn chưa phản ánh sự cải thiện này. Tiềm năng nâng hạng sẽ phụ thuộc vào việc triển khai bền bỉ, đặc biệt là việc áp dụng cơ chế đối tác thanh toán bù trừ trung tâm (CCP) và một quá trình vận hành minh bạch, theo đó, năm 2027 trở thành mốc thời gian thực tế hơn cho việc được đưa vào diện xem xét.

Về mặt lịch sử, các thị trường thường có diễn biến tích cực trong 5 năm trước thời điểm được nâng hạng, cho thấy kỳ vọng cải thiện có thể tiếp tục hỗ trợ mặt bằng định giá trước khi được chính thức nâng hạng.

Thống kê lịch sử cũng cho thấy thanh khoản trong tháng 7 thường thấp hơn mức bình quân cả năm, cho thấy điều kiện giao dịch tương đối trầm lắng.

Do đó, SSI Research duy trì quan điểm thị trường đi ngang, với chiến lược mua khi điều chỉnh, bán khi tăng mạnh vẫn là lựa chọn ưu tiên trong tháng tới, đặc biệt trong mùa cao điểm công bố kết quả kinh doanh, trừ khi xuất hiện sự hỗ trợ chính sách đáng kể hơn ở phía huy động vốn.