Tiền bắt đáy hoạt động mạnh, thanh khoản lên cao nhất 4 tuần, PNJ “thoát sàn”

Biến động khá tiêu cực của chứng khoán thế giới đêm qua cộng với những bùng phát xung đột nóng mới ở Trung Đông khiến đà phục hồi hôm qua có chững lại. Tuy nhiên từ nửa sau phiên sáng, dòng tiền bắt đáy nhập cuộc mạnh mẽ kéo giá cổ phiếu phục hồi diện rộng.

Từ chỗ sắc đỏ áp đảo, cổ phiếu đã phục hồi trên diện rộng.

VN-Index chạm đáy lúc 10h giảm khoảng 6 điểm (-0,33%) nhưng chốt phiên tăng 3,43 điểm (0,19%). Độ rộng cũng thay đổi tốt, tại đáy chỉ số có 108 mã tăng/135 mã giảm, cuối phiên 160 mã tăng/126 mã giảm. Rõ ràng là không chỉ VN-Index, cổ phiếu cũng có diễn biến hồi tích cực.

Dẫn dắt nhịp hồi dĩ nhiên vẫn là các mã vốn hóa lớn. VIC, VHM từ chỗ giảm hơn 1%, hiện đã lùi về tham chiếu. Dầu khí có sự hỗ trợ từ diễn biến phục hồi của giá dầu thế giới đêm qua, BSR tăng tốt nhất rổ VN30, trên tham chiếu 3,3%, GAS tăng 1,63%. Ngân hàng có TPB tăng 1,54%, STB tăng 1,13%, VPB tăng 1,09%. Chứng khoán có SSI tăng 1,29%. Ngoài dầu khí, các cổ phiếu ngân hàng, chứng khoán đều phải trải qua một nhịp giảm trước khi xanh trở lại. Ví dụ VPB đảo chiều tới 1,45%, SSI đảo chiều 1,48%...

VN30-Index chốt phiên sáng tăng 0,06% với 18 mã tăng/10 mã giảm. Sức mạnh không thực sự tốt vì cổ phiếu phải trải qua quá trình hồi lên từ từ. Thống kê tới 10 mã trong nhóm blue-chips đã hồi lên quá 1% so với giá đáy giữa phiên. Mặt khác, số giảm cũng có vài cổ phiếu khá lớn như MSN giảm 1,31%, FPT giảm 1,09%, VJC giảm 1,5%. Thanh khoản rổ VN30 sáng nay tăng 34% so với sáng hôm qua và toàn bộ 30 mã đã “thoát đáy”, số lớn vượt tham chiếu thành công cho thấy mức thanh khoản tăng có dấu ấn của dòng tiền bắt đáy chủ động.

Diễn biến VN-Index sáng nay.

Với phần còn lại của thị trường cũng vậy, khoảng 33,4% số cổ phiếu trong VN-Index có giao dịch sáng nay đã ghi nhận mức phục hồi trên 1% từ giá thấp nhất phiên. Ngoài ra sàn HoSE từ chỗ có 120 cổ phiếu giảm quá 1%, đến cuối phiên chỉ còn 46 mã.

Khá nhiều cổ phiếu còn giảm mạnh cũng ghi nhận mức phục hồi tích cực. PNJ tới phiên giảm sàn thứ 4 trong sáng nay cũng có cầu bắt đáy. Cổ phiếu này xuất hiện thanh khoản kỷ lục lịch sử với hơn 20 triệu đơn vị, trị giá 963,3 tỷ đồng được sang tay. Chốt phiên sáng PNJ chỉ còn giảm 1,38% so với tham chiếu, tức là hồi lại 6,03% so với đáy. FPT còn giảm 1,09% nhưng cũng đã phục hồi được 1,26% từ đáy, thanh khoản đạt 276,4 tỷ đồng… Tính chung nhóm yếu nhất thị trường này (46 mã) chiếm khoảng 24,9% tổng giá trị khớp lệnh sàn HoSE. Tuy nhiên nếu không tính 4 cổ phiếu giao dịch lớn nhất thì số còn lại chỉ chiếm chưa tới 3%.

Ở phía tăng, cũng chưa nhiều cổ phiếu thực sự mạnh vì giá phải trải qua quá trình “ngoi lên” từ vùng đỏ. Toàn sàn mới có 55 mã tăng từ 1% trở lên và cũng chỉ 4 mã giao dịch vượt ngưỡng trăm tỷ đồng thanh khoản là SSI, VCI, BSR và TPB. Nhóm tăng giá khỏe nhất này cũng chỉ chiếm 23,7% thanh khoản sàn.

Như vậy đại đa số cổ phiếu lẫn thanh khoản sáng nay vẫn đang tập trung ở nhóm cổ phiếu dao động hẹp. Thanh khoản HoSE tăng 54% so với sáng hôm qua là một tín hiệu tốt về dòng tiền gia nhập thị trường. Tổng giá trị khớp lệnh đạt 7.782 tỷ đồng chưa tính thỏa thuận là cao nhất 4 tuần. Mặc dù sức mạnh giá lẫn điểm số còn hạn chế nhưng tiến triển trong phiên là tích cực.

Nhà đầu tư nước ngoài đang xả ròng khá mạnh 337 tỷ đồng trên HoSE, trong đó “chạy” 211,9 tỷ đồng ròng ở PNJ khi mã này có thanh khoản. MSN cũng bị bán ròng lớn 110,2 tỷ, VHM -68 tỷ, FPT -60,7 tỷ, VPB -58,7 tỷ. Phía mua ròng có VNM +67 tỷ, MBB +33,5 tỷ, ACB +31,8 tỷ.