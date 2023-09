Suy giảm thính lực có xu hướng gia tăng ở người trẻ

Mất thính lực có thể xảy ra theo nhiều cách khác nhau đối với mọi người ở mọi lứa tuổi. Riêng với người trẻ, hầu hết nguy cơ mất thính giác được cho là xảy ra khi tiếng ồn lớn gây tổn thương hoặc tiêu diệt các tế bào tóc nhỏ ở tai trong. Những tế bào này chuyển đổi các sóng âm thanh thành tín hiệu điện và gửi chúng dọc theo dây thần kinh thính giác đến não, nơi chúng ta cảm nhận được âm thanh.

NGUYÊN NHÂN ĐẾN TỪ LỐI SỐNG

Đôi khi thiệt hại là tạm thời và chúng ta không cảm nhận được. Chẳng hạn như thính giác có thể trở nên tồi tệ hơn một ngày sau khi tham dự một buổi hòa nhạc với rất nhiều âm thanh ồn ào, nhưng thính giác sẽ được cải thiện khi các tế bào tóc nhỏ ở trong tai được phục hồi.

WHO khuyến cáo mức âm thanh tối đa tai chịu được là 85 decibels, tương đương với tiếng ồn của một đường phố đông đúc nghe từ trong ô tô. Mức âm thanh này sẽ tương đương với mức trung bình ở volume của Ipod, thiết bị nghe nhạc... Trong khi các thiết bị giải trí hiện nay có thể đạt mức 120 decibels. Nếu người dùng nghe ở mức âm lượng tối đa này trong vòng 15 phút, suy giảm thính lực ngay lập tức sẽ xảy ra.

Theo WHO, hiện có 1,1 tỷ thanh niên và trẻ em tuổi teen trên toàn cầu có nguy cơ suy giảm thính lực do các thiết bị âm thanh cá nhân.

TS. vật lý Nguyễn Văn Khải, nguyên cán bộ Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, cho biết chiếc tai nghe nhỏ gọn nhưng đúng là sát thủ với thính lực của mỗi người. Dùng tai nghe khi đi trên đường với âm lượng cao, thời gian sử dụng kéo dài có thể khiến cho các tế bào thần kinh trong ốc tai làm việc quá sức, mệt mỏi, các tế bào lông bị tổn thương dẫn đến không phân biệt được âm thanh, nghe bị nhầm và có thể bị điếc vĩnh viễn

Bên cạnh đó, một tình trạng phổ biến trong suy giảm thính lực cần quan tâm là bệnh lý điếc đột ngột. Điếc đột ngột là một bệnh lý cấp cứu trong Tai Mũi Họng, nếu không được chẩn đoán và điều trị kịp thời sẽ gây ảnh hưởng rất lớn đến đời sống sinh hoạt và giao tiếp của con người.

Bác sĩ Hoàng Thị Phương, bác sĩ điều trị tại Trung tâm Thính học và Tiền đình – Bệnh viên TWQĐ 108, cho biết: “Điếc đột ngột là điếc tiếp nhận từ 30dB (đề xi ben) trở lên, ít nhất ở 3 tần số liên tiếp, mới xuất hiện trong vòng 3 ngày. Triệu chứng của điếc đột ngột bao gồm nghe kém một hoặc hai tai, ù tai, cảm giác nút đầy trong tai, chóng mặt, buồn nôn...”

Hầu hết các trường hợp điếc đột ngột là vô căn, chỉ khoảng 10% điếc đột ngột được tìm thấy nguyên nhân. Một số nguyên nhân gây điếc đột ngột thường gặp như: do virus (quai bị, thủy đậu, Zona, sởi, Rubella…); do chấn thương vùng đầu cổ; do bệnh lý mạch máu như tang huyết áp, xơ vữa mạch máu; nhiễm độc tai do thuốc như kháng sinh nhóm aminoglycoside; do bệnh lý tự miễn; tổn thương dây thần kinh thính giác; do rối loạn tâm lý, trầm cảm, lo âu.

Tỷ lệ điếc đột ngột hay gặp khoảng 5 - 20/100.000 người. Tùy vào nguyên nhân và tình trạng cụ thể của mỗi người bệnh mà điếc đột ngột có tiên lượng phục hồi khác nhau. Theo một số nghiên cứu trên thế giới tỷ lệ phục hồi tự nhiên của điếc đột ngột khá cao dao động từ 47 - 63% bao gồm phục hồi một phần và toàn bộ. Tuy nhiên, với những người bệnh có kèm theo triệu chứng chóng mặt nặng, khả năng phục hồi sẽ thấp hơn. Vì vậy, khi bị nghe kém đột ngột, bạn nên đến bệnh viện sớm để được thực hiện các xét nghiệm chẩn đoán cũng như loại trừ các nguyên nhân khác.

Để phòng ngừa điếc đột ngột, chúng ta cần có chế độ nghỉ ngơi, thư giãn hợp lý, giảm căng thẳng, stress giúp hạn chế cách tắc nghẽn mạch máu nuôi dưỡng tai trong, hạn chế sử dụng các chất kích thích. Bên cạnh đó, chúng ta cần tránh tiếp xúc với cường độ âm thanh lớn, nếu phải làm việc trong môi trường có tiếng ồn lớn kéo dài cần trang bị các thiết bị bảo hộ lao động giúp giảm tiếng ồn gây chấn thương âm thanh. Ngoài ra, chúng ta nên hạn chế nghe nhạc bằng tai nghe nhằm kiểm soát được âm thanh.

Nhằm đáp ứng nhu cầu khám, chẩn đoán, tư vấn và điều trị các bệnh lý liên quan đến thính giác và tiền đình cho người bệnh đồng thời góp phần phát triển chuyên ngành chuyên sâu hội nhập cùng với tiến bộ kỹ thuật y học của thế giới, Trung tâm Thính học và Tiền đình Bệnh viện TW Quân đội 108 ra đời và chính thức đi vào hoạt động ngày 06/01/2020.

Trung tâm Thính học và Tiền đình, Bệnh viện TW Quân đội 108.

Hiện nay, với các trang thiết bị và máy móc hiện đại, Trung tâm Thính học và Tiền đình đang thường xuyên thực hiện các hoạt động chuyên môn sau: Khám, chẩn đoán, tư vấn và điều trị các bệnh lý lên quan đến tai thính giác và tiền đình; Sàng lọc điếc bẩm sinh; Giám định chức năng thính giác; Cung cấp các giải pháp điều trị nghe kém: máy trợ thính và điện cực ốc tai; Huấn luyện phục hồi chức năng thính giác và tiền đình, phục hồi chức năng sau phẫu thuật cấy điện cực ốc tai, sau đeo máy trợ thính. Mỗi ngày Trung tâm thực hiện khám và chẩn đoán cho khoảng 70 - 80 lượt bệnh nhân ở nhiều độ tuổi khác nhau từ trẻ sơ sinh cho tới người cao tuổi.

Đối với mỗi bệnh nhân nghi ngờ có vấn đề về thính lực ,trước tiên sẽ được nội soi Tai Mũi Họng kiểm tra. Sau đó, tiến hành đo thính lực đơn âm và đo nhĩ lượng hoặc các test thính lực chuyên sâu. Có thể cần thêm các cận lâm sàng như Cắt lớp vi tính hay Cộng hưởng từ xương thái dương để hỗ trợ chẩn đoán. Bệnh nhân sau khi được chẩn đoán xác định nghe kém, tùy thuộc vào mức độ nghe kém cụ thể mà sẽ được chỉ định giải pháp phù hợp như điều trị nội, ngoại khoa hay can thiệp thiết bị (đeo máy trợ thính hoặc cấy điện cực ốc tai).