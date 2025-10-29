Thứ Tư, 29/10/2025

SVEF 2025 tại Đà Nẵng: Kết nối Việt Nam với hệ sinh thái toàn cầu

Anh Nhi

29/10/2025, 19:03

Diễn đàn Kinh tế Thụy Sĩ - Việt Nam (SVEF) 2025, lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam, sẽ diễn ra tại Đà Nẵng từ ngày 03 đến 05 tháng 11 năm 2025. Với chủ đề “Quan hệ Đối tác Đổi mới vì tăng trưởng bền vững: Kết nối Việt Nam với các hệ sinh thái khu vực và tòan cầu”, sự được kỳ vọng sẽ là đòn bẩy thúc đẩy các hợp tác thiết thực, đồng bộ hóa chính sách, dòng vốn và tri thức để thúc đẩy tăng trưởng bền vững...

Diễn đàn Kinh tế Thụy Sĩ - Việt Nam (SVEF) 2025 diễn ra tại Thụy Sĩ.
Diễn đàn Kinh tế Thụy Sĩ - Việt Nam (SVEF) 2025 diễn ra tại Thụy Sĩ.

SVEF 2025 tại Đà Nẵng được đồng tổ chức bởi Diễn đàn Kinh tế Thuỵ Sĩ – Việt Nam (SVEF), UBND thành phố Đà Nẵng và Đại sứ quán Thuỵ Sĩ tại Việt Nam. Diễn đàn có sự tham gia của các nhà lãnh đạo cấp cao của cơ quan nhà nước, cộng đồng doanh nghiệp, các nhà đầu tư, giới học thuật cùng nhiều đối tác hệ sinh thái đến từ Thuỵ Sĩ, Việt Nam, châu Âu và khối ASEAN.

Mục tiêu cốt lõi của SVEF 2025 là biến đối thoại cấp cao thành hợp tác thiết thực. Chia sẻ về tầm nhìn của diễn đàn, ông Philipp Rösler, Chủ tịch SVEF, nhấn mạnh: “SVEF 2025 Đà Nẵng hướng tới chuyển chiến lược thành hành động – đồng bộ hoá chính sách, dòng vốn và tri thức để thúc đẩy đổi mới sáng tạo và tăng trưởng bao trùm”.

Về phía thành phố chủ nhà, đại diện UBND thành phố Đà Nẵng cũng khẳng định vị thế và cam kết của địa phương: “Việc đăng cai SVEF 2025 thể hiện cam kết của Đà Nẵng đối với hợp tác quốc tế, phát triển bền vững và tăng trưởng dựa trên đổi mới sáng tạo”.

Diễn đàn Kinh tế Thuỵ Sĩ – Việt Nam (SVEF) là một sáng kiến cấp chính phủ nhằm tăng cường hợp tác song phương trong các lĩnh vực trụ cột, bao gồm thương mại, đầu tư, đổi mới sáng tạo và giáo dục. Sau ba kỳ tổ chức liên tiếp rất thành công tại Zurich (Thụy Sĩ), việc SVEF 2025 đánh dấu lần đầu tiên diễn đàn được tổ chức tại Việt Nam mang một ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Quyết định này không chỉ thể hiện sự thắt chặt trong quan hệ hai nước mà còn nhằm một mục tiêu đưa hợp tác đến gần hơn nơi triển khai.

Thời điểm này phù hợp với bối cảnh và các ưu tiên phát triển của cả hai quốc gia, một mặt, Việt Nam đang tập trung nguồn lực cho các mục tiêu chiến lược như phát triển trung tâm tài chính quốc tế, đẩy mạnh chuyển đổi số và thúc đẩy tăng trưởng xanh. Mặt khác, Thụy Sĩ lại sở hữu những thế mạnh hàng đầu thế giới chính trong các lĩnh vực này, bao gồm tài chính, hệ thống tiêu chuẩn, năng lực nghiên cứu và đào tạo nhân lực chất lượng cao. SVEF 2025 chính là cầu nối để hai bên gặp gỡ, trao đổi và tìm kiếm cơ hội hợp tác dựa trên sự tương đồng về mục tiêu và tương hỗ về thế mạnh.

Khác với nhiều diễn đàn khác, SVEF 2025 khẳng định định hướng tập trung vào kết quả, chú trọng các đầu ra hữu hình. Diễn đàn sẽ tạo điều kiện tối đa cho các hoạt động ký kết Biên bản ghi nhớ (MoU), các phiên kết nối B2B (doanh nghiệp với doanh nghiệp) và B2G (doanh nghiệp với chính phủ) được thiết kế theo nhu cầu cụ thể của từng bên. Song song đó là các phiên làm việc kỹ thuật chuyên sâu và các chuyến khảo sát thực tế, tất cả nhằm mục tiêu biến tầm nhìn thành dự án có thể triển khai.

Chương trình nghị sự kéo dài 3 ngày được thiết kế với nhiều phiên thảo luận trong nhiều lĩnh vực của nền kinh tế như Hội nhập thương mại khu vực và toàn cầu; Trung tâm Tài chính quốc tế; Đổi mới sáng tạo, AI & Quản trị số; Hệ sinh thái khởi nghiệp và tăng trưởng dựa trên đổi mới…

Bên cạnh các phiên toàn thể, hàng loạt phiên thảo luận song song chuyên sâu cũng được tổ chức, bao gồm: Khung pháp lý và thể chế cho Thương mại và Đầu tư nước ngoài; Fintech và Tài chính số; Dược phẩm và Đổi mới Y tế; và Giáo dục, Năng lực và Di chuyển nhân tài. Đặc biệt, phiên tọa đàm về Du lịch bền vững và Phong cách sống sẽ thảo luận về lộ trình chuyển đổi khách sạn, khu nghỉ dưỡng và trải nghiệm du lịch hướng tới Net Zero, một chủ đề thiết thực cho ngành du lịch Đà Nẵng và Hội An.

Ngoài ra, SVEF 2025 sẽ có cuộc tọa đàm với lãnh đạo cấp cao của TP. Đà Nẵng, kết hợp khảo sát thực tế tại các cơ sở đổi mới sáng tạo và khu công nghệ cao của thành phố.

Thúc đẩy hợp tác giáo dục giữa Việt Nam – Thụy Sĩ

18:37, 24/03/2025

Thúc đẩy hợp tác giáo dục giữa Việt Nam – Thụy Sĩ

Nghiên cứu mở đường bay tới Ba Lan, Séc và Thụy Sĩ

16:46, 13/03/2025

Nghiên cứu mở đường bay tới Ba Lan, Séc và Thụy Sĩ

Ngân hàng Thế giới (WB) và Thụy Sĩ hỗ trợ thúc đẩy phát triển đô thị bền vững tại Việt Nam

19:10, 05/11/2024

Ngân hàng Thế giới (WB) và Thụy Sĩ hỗ trợ thúc đẩy phát triển đô thị bền vững tại Việt Nam

đầu tư Diễn đàn kinh tế Thụy Sĩ - Việt Nam Philipp Rösler SVEF 2025 Đà Nẵng

