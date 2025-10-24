Tác phẩm báo chí khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo là cầu nối giữa ý tưởng và hiện thực, giữa Việt Nam và thế giới

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Thứ Bảy, 25/10/2025
Hạ Chi
24/10/2025, 23:13
Theo đánh giá của Hội đồng bình chọn, nhìn chung các tác phẩm đã phản ánh khá toàn diện về mọi mặt hoạt động khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, đề cập đến những vấn đề cấp bách, phổ biến và thực tiễn của đời sống kinh tế - xã hội...
Ngày 24/10, Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức Lễ trao Giải thưởng báo chí về khoa học và công nghệ năm 2024.
Đây là sự ghi nhận của Bộ Khoa học và Công nghệ trong việc vinh danh những tác giả viết về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đã nỗ lực, tìm tòi, phát hiện, phản ánh các kết quả của ngành khoa học và công nghệ nói chung đóng góp cho sự phát triển khoa học và công nghệ của đất nước nói riêng.
Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Bùi Hoàng Phương khẳng định để những tư tưởng đổi mới, đột phá của nghị quyết có thể đi nhanh vào cuộc sống, lan tỏa tới từng người dân, từng doanh nghiệp, từng nhà khoa học thì báo chí chính là lực lượng tiên phong, là cầu nối vững chắc giữa chính sách và thực tiễn. Mỗi tác phẩm báo chí về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo hay chuyển đổi số không chỉ là thông tin, mà là cầu nối giữa ý tưởng và hiện thực, giữa phòng thí nghiệm và nhà máy, giữa Việt Nam và thế giới.
Được tổ chức từ năm 2012 đến nay, Giải thưởng đã nhận được sự hưởng ứng, tham gia tích cực của các cơ quan thông tấn báo chí Trung ương và địa phương với hơn 8.000 tác phẩm, nhóm tác phẩm thuộc 5 loại hình báo chí. Ban Tổ chức đã lựa chọn được 271 tác phẩm/nhóm tác phẩm xuất sắc của các tác giả/nhóm tác giả để trao Giải thưởng.
Tiếp nối thành công từ các năm trước, Giải thưởng báo chí khoa học và công nghệ năm 2024 tiếp tục nhận được sự hưởng ứng tham gia của hầu hết các các cơ quan báo chí ở trung ương và địa phương.
Năm 2024, Ban tổ chức đã nhận được gần 200 tác phẩm/nhóm tác phẩm của các tác giả, nhóm tác giả. Theo đánh giá của Hội đồng bình chọn, nhìn chung các tác phẩm đã phản ánh khá toàn diện về mọi mặt hoạt động khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, đề cập đến những vấn đề cấp bách, phổ biến và thực tiễn của đời sống kinh tế - xã hội. Nhiều tác phẩm có chất lượng tốt, chủ đề có tính thời sự, phản ánh kịp thời, đậm nét kết quả hoạt động của ngành Khoa học và Công nghệ…
Bộ Khoa học và Công nghệ đã phê duyệt và trao Giải thưởng báo chí về khoa học và công nghệ năm 2024 cho 24 tác phẩm báo chí. Trong đó có 4 giải Nhất, 5 giải Nhì, 5 giải Ba và 10 giải Khuyến khích. Các tác giả/nhóm tác giả đoạt giải Nhất nhận được Cúp, Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ và phần thưởng; Các tác giả/nhóm tác giả đoạt giải Nhì, giải Ba và giải Khuyến khích nhận được Giấy chứng nhận, Cúp Giải thưởng báo chí về khoa học và công nghệ năm 2024 và phần thưởng.
DANH SÁCH CÁC TÁC PHẨM BÁO CHÍ ĐOẠT GIẢI THƯỞNG BÁO CHÍ VỀ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ NĂM 2024
Giải Nhất
-Nhóm tác phẩm: “Khi trí tuệ nhân tạo bùng nổ, “gõ cửa” từng nhà” - Báo Pháp luật TP Hồ Chí Minh.
- Nhóm tác phẩm: “Xã hội số trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc” - Báo Quân đội nhân dân điện tử.
- Tác phẩm: “Vũ khí… cứu người” - Kênh VTC14, Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC.
- Tác phẩm: “Chuyện những người hiện thực hóa "Giấc mơ bay’ Việt Nam” - VOV1, Đài Tiếng nói Việt Nam.
Giải Nhì
- Nhóm tác phẩm: “Đưa công nghệ sinh học vào ứng phó với biến đổi khí hậu: Yêu cầu bức thiết” - Báo Nghệ An.
- Nhóm tác phẩm: “Cơ hội lớn của Việt Nam với công nghệ bán dẫn” - Báo VietnamNet.
- Nhóm tác phẩm: “Ứng dụng công nghệ bảo vệ rừng quốc gia” - Báo Đồng Nai.
- Nhóm tác phẩm: “Công nghệ cao trong y tế - nền tảng cho sự bứt phá” - Đài Tiếng nói Nhân dân TP Hồ Chí Minh.
- Tác phẩm: “Thụ tinh trong ống nghiệm, nơi "ươm mầm hạnh phúc’” - TTXVN.
Giải Ba
- Tác phẩm: “Hành trình trở thành giáo sư toán học của cậu bé bại liệt” - Báo Giáo dục & Thời đại.
- Nhóm tác phẩm: “Tái khởi động điện hạt nhân Ninh Thuận: Việt Nam sẵn sàng cho một kỷ nguyên mới” - Báo Điện tử Chính phủ.
- Tác phẩm: “Công nghệ kiến tạo - Thúc đẩy thương mại hóa sáng chế” - Ban Khoa giáo, Đài Truyền hình Việt Nam.
- Nhóm tác phẩm: “Sở hữu trí tuệ - Động lực phát triển kinh tế xã hội” - Đài PT-TH Thanh Hóa.
- Tác phẩm: “Nông dân bây giờ đâu còn ‘bán mặt cho đất, bán lưng cho trời’!” – Báo điện tử Hậu Giang.
Giải Khuyến khích
- Nhóm tác phẩm: “Bản quyền văn hóa thời AI” - Báo Pháp luật Việt Nam
- Nhóm tác phẩm: “Ứng dụng KH&CN: Khoảng cách từ lý thuyết đến thực tiễn” - Báo Thanh Hóa
- Nhóm tác phẩm: “10 năm Đà Nẵng ươm mầm khởi nghiệp” - Báo Đà Nẵng
- Nhóm tác phẩm: “Tạo đường băng cho KH&CN, ĐMST “cất cánh” - Báo Công Thương
- Nhóm tác phẩm: “Tái khởi động dự án điện hạt nhân” - Báo Nông thôn ngày nay/Điện tử Dân Việt
- Nhóm tác phẩm: “Nguồn tài nguyên vô tận từ đổi mới sáng tạo” - Ban biên tập tin trong nước, TTXVN
- Nhóm tác phẩm: “Trợ lý ảo AI” - Tạp chí Thông tin và Truyền thông
- Tác phẩm: “Chấp nhận rủi ro trong nghiên cứu khoa học” - Truyền hình Quốc hội Việt Nam
- Tác phẩm: “Đẩy mạnh phát triển ứng dụng năng lượng nguyên tử” - Truyền hình Nhân Dân
- Nhóm tác phẩm: “Thành phố Hồ Chí Minh tiên phong phát triển nông nghiệp đô thị, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao” - Đài Tiếng nói Nhân dân TP. Hồ Chí Minh
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
