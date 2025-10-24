Tác phẩm báo chí khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo là cầu nối giữa ý tưởng và hiện thực, giữa Việt Nam và thế giới

Theo đánh giá của Hội đồng bình chọn, nhìn chung các tác phẩm đã phản ánh khá toàn diện về mọi mặt hoạt động khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, đề cập đến những vấn đề cấp bách, phổ biến và thực tiễn của đời sống kinh tế - xã hội...

Ngày 24/10, Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức Lễ trao Giải thưởng báo chí về khoa học và công nghệ năm 2024.

Đây là sự ghi nhận của Bộ Khoa học và Công nghệ trong việc vinh danh những tác giả viết về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đã nỗ lực, tìm tòi, phát hiện, phản ánh các kết quả của ngành khoa học và công nghệ nói chung đóng góp cho sự phát triển khoa học và công nghệ của đất nước nói riêng.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Bùi Hoàng Phương khẳng định để những tư tưởng đổi mới, đột phá của nghị quyết có thể đi nhanh vào cuộc sống, lan tỏa tới từng người dân, từng doanh nghiệp, từng nhà khoa học thì báo chí chính là lực lượng tiên phong, là cầu nối vững chắc giữa chính sách và thực tiễn. Mỗi tác phẩm báo chí về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo hay chuyển đổi số không chỉ là thông tin, mà là cầu nối giữa ý tưởng và hiện thực, giữa phòng thí nghiệm và nhà máy, giữa Việt Nam và thế giới.

Được tổ chức từ năm 2012 đến nay, Giải thưởng đã nhận được sự hưởng ứng, tham gia tích cực của các cơ quan thông tấn báo chí Trung ương và địa phương với hơn 8.000 tác phẩm, nhóm tác phẩm thuộc 5 loại hình báo chí. Ban Tổ chức đã lựa chọn được 271 tác phẩm/nhóm tác phẩm xuất sắc của các tác giả/nhóm tác giả để trao Giải thưởng.

Tiếp nối thành công từ các năm trước, Giải thưởng báo chí khoa học và công nghệ năm 2024 tiếp tục nhận được sự hưởng ứng tham gia của hầu hết các các cơ quan báo chí ở trung ương và địa phương.

Năm 2024, Ban tổ chức đã nhận được gần 200 tác phẩm/nhóm tác phẩm của các tác giả, nhóm tác giả. Theo đánh giá của Hội đồng bình chọn, nhìn chung các tác phẩm đã phản ánh khá toàn diện về mọi mặt hoạt động khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, đề cập đến những vấn đề cấp bách, phổ biến và thực tiễn của đời sống kinh tế - xã hội. Nhiều tác phẩm có chất lượng tốt, chủ đề có tính thời sự, phản ánh kịp thời, đậm nét kết quả hoạt động của ngành Khoa học và Công nghệ…

Bộ Khoa học và Công nghệ đã phê duyệt và trao Giải thưởng báo chí về khoa học và công nghệ năm 2024 cho 24 tác phẩm báo chí. Trong đó có 4 giải Nhất, 5 giải Nhì, 5 giải Ba và 10 giải Khuyến khích. Các tác giả/nhóm tác giả đoạt giải Nhất nhận được Cúp, Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ và phần thưởng; Các tác giả/nhóm tác giả đoạt giải Nhì, giải Ba và giải Khuyến khích nhận được Giấy chứng nhận, Cúp Giải thưởng báo chí về khoa học và công nghệ năm 2024 và phần thưởng.