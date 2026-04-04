Thứ Hai, 06/04/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Dân sinh

Tai nạn lao động gây thiệt hại hơn 14.000 tỷ đồng trong năm 2025

Thu Hằng

04/04/2026, 08:49

Theo Bộ Nội vụ, trong năm 2025, tổng chi phí cho tai nạn lao động và thiệt hại tài sản thống kê chưa đầy đủ trên 14.068 tỷ đồng. Ngoài những tổn thất trực tiếp về kinh tế, tai nạn lao động còn gây ảnh hưởng đáng kể đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và đời sống của người lao động...

Ảnh minh họa.

Ngày 3/4, Bộ Nội vụ đã có báo cáo về tình hình tai nạn lao động trong năm 2025, cho thấy số vụ tai nạn lao động và số người bị tai nạn giảm mạnh, đặc biệt là ở khu vực có quan hệ lao động.

Năm 2025, trên toàn quốc đã xảy ra 7.004 vụ tai nạn lao động (giảm 1.282 vụ, tương ứng với 15,47% so với năm 2024), làm 7.156 người bị nạn (giảm 1.316 người, tương ứng với 15,53% so với năm 2024).

Số vụ tai nạn lao động chết người là 621 vụ, giảm 63 vụ, tương ứng 9,33% so với năm 2024 (trong đó, khu vực có quan hệ lao động 475 vụ, giảm 60 vụ tương ứng 11,21% so với năm 2024). Số người chết vì tai nạn lao động là 658 người, giảm 69 người tương ứng 9,49% so với năm 2024.

Trong năm 2025, có khoảng 3 triệu lượt người lao động được khám sức khỏe định kỳ (tăng 70% so với cùng kỳ năm 2024). 

Năm qua, bảo hiểm giải quyết mới cho 7.118 trường hợp người bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, tai nạn giao thông được hưởng chế độ tai nạn lao động (năm 2024 là 7.391 trường hợp). Trong đó, có 2.099 trường hợp hàng tháng, 5.019 trường hợp một lần; 6.655 trường hợp hưởng chế độ tai nạn lao động và 463 trường hợp bị bệnh nghề nghiệp.

Mặc dù vậy, Bộ Nội vụ đánh giá công tác an toàn, vệ sinh lao động đang đứng trước những thách thức lớn hơn.

Cụ thể, số vụ tai nạn lao động, số người mắc bệnh nghề nghiệp, số sự cố nghiêm trọng vẫn ở mức cao, chưa có sự giảm đều bền vững. Tai nạn lao động trong khu vực người lao động làm việc không theo hợp đồng lao động vẫn có sự gia tăng, năm 2025 đã xảy ra 146 vụ tai nạn lao động chết người, tăng 4,29% so với năm 2024, làm 150 người chết.

Thống kê từ hệ thống y tế về số người đến sơ cấp cứu và điều trị lần đầu về tai nạn lao động từ các bệnh viện là 17.202 trường hợp.

Tổng chi phí cho tai  nạn lao động và thiệt hại tài sản thống kê chưa đầy đủ trên 14.068 tỷ đồng (giảm mạnh từ hơn 42.565 tỷ trong năm 2024). Bên cạnh đó, thiệt hại về tài sản do các vụ tai nạn lao động gây ra ước tính trên 25 tỷ đồng.

Ngoài những tổn thất trực tiếp về kinh tế, tai nạn lao động còn gây ảnh hưởng đáng kể đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và đời sống của người lao động.

Tổng số ngày nghỉ việc do tai nạn lao động trong năm 2025 là trên 126.220 ngày, làm gián đoạn quá trình sản xuất, giảm năng suất lao động và phát sinh thêm nhiều chi phí gián tiếp cho doanh nghiệp và xã hội.

Theo Bộ Nội vụ, những con số trên cho thấy tai nạn lao động không chỉ thiệt hại trực tiếp về tính mạng, sức khỏe của người lao động mà còn tác động tiêu cực đến năng suất lao động, hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước nói chung.

Các ngành có nhiều tai nạn lao động chết người là xây dựng, dệt may, da giày, điện, khai khoáng. Những địa phương có nhiều tai nạn lao động là TP.HCM, Hà Nội, Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai.

Về khám, phát hiện bệnh nghề nghiệp, tổng số trường hợp người lao động tiếp xúc với yếu tố có hại được thực hiện khám phát hiện bệnh nghề nghiệp là 865.143 lượt (tăng khoảng 51% so với năm 2024), trong đó chẩn đoán được 51 trường hợp mới mắc bệnh nghề nghiệp.

Theo Bộ Nội vụ, nguyên nhân số vụ tai nạn lao động vẫn ở mức cao là do nhiều người sử dụng lao động chưa quan tâm, chú ý thực hiện quy định của pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động, cải thiện điều kiện lao động; lơ là và còn mang tính hình thức trong tổ chức quản lý, kiểm soát công tác an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc.

Nhiều người lao động chưa được huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động, thiếu kiến thức, kỹ năng làm việc an toàn đầy đủ và tác phong công nghiệp còn rất hạn chế, chủ quan. Chính quyền cơ sở ở một số nơi cũng chưa thực sự quan tâm, dành nguồn lực cho công tác an toàn, vệ sinh lao động.

Trước bối cảnh những khó khăn, thách thức và nguy cơ trong công tác an toàn, vệ sinh lao động vẫn hiện hữu, Bộ Nội vụ cho biết trong thời gian tới tiếp tục nghiên cứu đề xuất các cơ chế thúc đẩy chính sách phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

Tiếp tục rà soát, cắt giảm và đơn giản hóa các quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực an toàn, vệ sinh lao động. Việc kiểm soát công tác an toàn, vệ sinh tại nơi làm việc và trong chuỗi cung ứng cũng sẽ được chú trọng.

Bộ Nội vụ cũng đề nghị người sử dụng lao động quan tâm cải thiện điều kiện lao động, kiểm soát nguy cơ, rủi ro tại nơi làm việc...

Bộ Nội vụ đề nghị các Sở Nội vụ kịp thời thành lập các đoàn điều tra tai nạn lao động cấp tỉnh

10:43, 09/07/2025

Bộ Nội vụ đề nghị các Sở Nội vụ kịp thời thành lập các đoàn điều tra tai nạn lao động cấp tỉnh

Mức đóng bảo hiểm tai nạn lao động tự nguyện từ đầu năm 2025

14:10, 07/11/2024

Mức đóng bảo hiểm tai nạn lao động tự nguyện từ đầu năm 2025

Từ khóa:

an toàn vệ sinh lao động bệnh nghề nghiệp Tai nạn lao động

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Nâng chuẩn minh bạch, củng cố niềm tin người tiêu dùng để hàng Việt vươn ra quốc tế

Thị trường

Nâng chuẩn minh bạch, củng cố niềm tin người tiêu dùng để hàng Việt vươn ra quốc tế

Chuỗi triển lãm công nghệ quốc tế mở “đường đua hiệu suất” cho ngành chế biến - đóng gói

Doanh nghiệp

Chuỗi triển lãm công nghệ quốc tế mở “đường đua hiệu suất” cho ngành chế biến - đóng gói

Công nghệ thực tế mở rộng (XR) trong cuộc sống hiện đại

eMagazine

Công nghệ thực tế mở rộng (XR) trong cuộc sống hiện đại

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Cao tốc gần 24.000 tỷ đồng tăng tốc giải phóng mặt bằng

Đầu tư

2

Đề xuất rót 1,15 tỷ USD xây tháp tài chính IFC tại TP.Hồ Chí Minh

Đầu tư

3

Xu thế dòng tiền: Tin tốt có đủ nâng đỡ thị trường?

Chứng khoán

4

Đà Nẵng và Champasak (Lào): Cầu nối chiến lược trên Hành lang kinh tế Đông - Tây

Du lịch

5

Một nửa dự án trung tâm dữ liệu tại Mỹ bị đình trệ

Kinh tế số

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy