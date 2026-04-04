Tai nạn lao động gây thiệt hại hơn 14.000 tỷ đồng trong năm 2025

Theo Bộ Nội vụ, trong năm 2025, tổng chi phí cho tai nạn lao động và thiệt hại tài sản thống kê chưa đầy đủ trên 14.068 tỷ đồng. Ngoài những tổn thất trực tiếp về kinh tế, tai nạn lao động còn gây ảnh hưởng đáng kể đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và đời sống của người lao động...

Ngày 3/4, Bộ Nội vụ đã có báo cáo về tình hình tai nạn lao động trong năm 2025, cho thấy số vụ tai nạn lao động và số người bị tai nạn giảm mạnh, đặc biệt là ở khu vực có quan hệ lao động.

Năm 2025, trên toàn quốc đã xảy ra 7.004 vụ tai nạn lao động (giảm 1.282 vụ, tương ứng với 15,47% so với năm 2024), làm 7.156 người bị nạn (giảm 1.316 người, tương ứng với 15,53% so với năm 2024).

Số vụ tai nạn lao động chết người là 621 vụ, giảm 63 vụ, tương ứng 9,33% so với năm 2024 (trong đó, khu vực có quan hệ lao động 475 vụ, giảm 60 vụ tương ứng 11,21% so với năm 2024). Số người chết vì tai nạn lao động là 658 người, giảm 69 người tương ứng 9,49% so với năm 2024.

Trong năm 2025, có khoảng 3 triệu lượt người lao động được khám sức khỏe định kỳ (tăng 70% so với cùng kỳ năm 2024).

Năm qua, bảo hiểm giải quyết mới cho 7.118 trường hợp người bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, tai nạn giao thông được hưởng chế độ tai nạn lao động (năm 2024 là 7.391 trường hợp). Trong đó, có 2.099 trường hợp hàng tháng, 5.019 trường hợp một lần; 6.655 trường hợp hưởng chế độ tai nạn lao động và 463 trường hợp bị bệnh nghề nghiệp.

Mặc dù vậy, Bộ Nội vụ đánh giá công tác an toàn, vệ sinh lao động đang đứng trước những thách thức lớn hơn.

Cụ thể, số vụ tai nạn lao động, số người mắc bệnh nghề nghiệp, số sự cố nghiêm trọng vẫn ở mức cao, chưa có sự giảm đều bền vững. Tai nạn lao động trong khu vực người lao động làm việc không theo hợp đồng lao động vẫn có sự gia tăng, năm 2025 đã xảy ra 146 vụ tai nạn lao động chết người, tăng 4,29% so với năm 2024, làm 150 người chết.

Thống kê từ hệ thống y tế về số người đến sơ cấp cứu và điều trị lần đầu về tai nạn lao động từ các bệnh viện là 17.202 trường hợp.

Tổng chi phí cho tai nạn lao động và thiệt hại tài sản thống kê chưa đầy đủ trên 14.068 tỷ đồng (giảm mạnh từ hơn 42.565 tỷ trong năm 2024). Bên cạnh đó, thiệt hại về tài sản do các vụ tai nạn lao động gây ra ước tính trên 25 tỷ đồng.

Ngoài những tổn thất trực tiếp về kinh tế, tai nạn lao động còn gây ảnh hưởng đáng kể đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và đời sống của người lao động.

Tổng số ngày nghỉ việc do tai nạn lao động trong năm 2025 là trên 126.220 ngày, làm gián đoạn quá trình sản xuất, giảm năng suất lao động và phát sinh thêm nhiều chi phí gián tiếp cho doanh nghiệp và xã hội.

Theo Bộ Nội vụ, những con số trên cho thấy tai nạn lao động không chỉ thiệt hại trực tiếp về tính mạng, sức khỏe của người lao động mà còn tác động tiêu cực đến năng suất lao động, hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước nói chung.

Các ngành có nhiều tai nạn lao động chết người là xây dựng, dệt may, da giày, điện, khai khoáng. Những địa phương có nhiều tai nạn lao động là TP.HCM, Hà Nội, Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai.

Về khám, phát hiện bệnh nghề nghiệp, tổng số trường hợp người lao động tiếp xúc với yếu tố có hại được thực hiện khám phát hiện bệnh nghề nghiệp là 865.143 lượt (tăng khoảng 51% so với năm 2024), trong đó chẩn đoán được 51 trường hợp mới mắc bệnh nghề nghiệp.

Theo Bộ Nội vụ, nguyên nhân số vụ tai nạn lao động vẫn ở mức cao là do nhiều người sử dụng lao động chưa quan tâm, chú ý thực hiện quy định của pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động, cải thiện điều kiện lao động; lơ là và còn mang tính hình thức trong tổ chức quản lý, kiểm soát công tác an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc.

Nhiều người lao động chưa được huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động, thiếu kiến thức, kỹ năng làm việc an toàn đầy đủ và tác phong công nghiệp còn rất hạn chế, chủ quan. Chính quyền cơ sở ở một số nơi cũng chưa thực sự quan tâm, dành nguồn lực cho công tác an toàn, vệ sinh lao động.

Trước bối cảnh những khó khăn, thách thức và nguy cơ trong công tác an toàn, vệ sinh lao động vẫn hiện hữu, Bộ Nội vụ cho biết trong thời gian tới tiếp tục nghiên cứu đề xuất các cơ chế thúc đẩy chính sách phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

Tiếp tục rà soát, cắt giảm và đơn giản hóa các quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực an toàn, vệ sinh lao động. Việc kiểm soát công tác an toàn, vệ sinh tại nơi làm việc và trong chuỗi cung ứng cũng sẽ được chú trọng.

Bộ Nội vụ cũng đề nghị người sử dụng lao động quan tâm cải thiện điều kiện lao động, kiểm soát nguy cơ, rủi ro tại nơi làm việc...